‘Galtiya humse salut hoti hai’

Quelques jours après que Laal Singh Chaddha n’ait pas répondu aux attentes au box-office, dans un message surprise, une vidéo d’excuses a été partagée sur le compte officiel des médias sociaux d’Aamir Khan Productions jeudi soir. Le casting principal du film – Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan, avait été embourbé dans la controverse avant la sortie du film pour leurs déclarations controversées faites dans le passé, ce qui a conduit Laal Singh Chaddha à devenir la cible de la tendance croissante au boycott sur les réseaux sociaux. Toute la publicité négative autour du film et l’appel au boycott ont apparemment contribué à l’échec au box-office de Laal Singh Chaddha.

Pendant ce temps, le clip partagé sur Aamir Khan Productions est une excuse qui commence par les mots « Michami Dukkadam », se traduisant approximativement par « que toutes mes actions inappropriées soient sans conséquence ». Ceci est suivi d’une voix qui peut être entendue dire les mots qui apparaissent à l’écran comme “Hum sab insane hai aur galtiya humse hi hoti hai…kabhi bol se…kabhi harkato se…kabhi anjaane mein.. .kabhi gusse mein, kabhi majak mein…kabhi nahi baat karne se…agar main kisi bhi kisi bhi tarah se aapka dil duhakya ho…toh mann vachan kaya se sama mangte hoo (Nous sommes tous des êtres humains et nous ne faisons que des erreurs. Parfois par nos paroles et parfois par nos actions, parfois en plaisantant, nous le faisons involontairement, même à des moments où nous sommes en colère et aussi à des moments où nous ne parlons pas. Si j’ai blessé vos sentiments en de toute façon, alors je demande ton pardon avec mon cœur, ma promesse et mon être).”

La chanson titre de la vedette de Shah Rukh Khan, Kal Ho Naa Ho, a joué en arrière-plan du clip qui a été publié sur le compte Instagram d’Aamir Khan Productions sans aucune légende. Regardez-le ci-dessous :





Dès que les internautes ont remarqué le clip, ils se sont rendus dans la section des commentaires pour féliciter la superstar pour son humilité. “Respect respect respect”, a écrit un utilisateur d’Instagram. “Aamir Khan monsieur ! Vous êtes génial”, a écrit un autre. “Nous vous aimons Aamir Sahab… vous reviendrez plus fort”, a commenté un internaute tandis qu’un autre a écrit : “Amir Sir, nous vous aimons. Ne vous excusez pas. Honnêtement, en tant qu’amoureux de Bollywood, nous voulons des histoires uniques. Et nous avons Nous attendons beaucoup de vous. Nous savons que vous pouvez le faire. #peaceandlove.”

Pour l’uvnersed, une partie des utilisateurs des médias sociaux avait ciblé Aamir Khan pour ses déclarations controversées dans une interview de 2015 dans laquelle il avait parlé de “l’intolérance croissante” de l’Inde. “Notre pays est très tolérant, mais il y a des gens qui répandent la mauvaise volonté”, avait-il déclaré. Son ex-femme, la cinéaste Kiran Rao, a également été critiquée pour avoir déclaré qu’elle envisageait de quitter le pays pour la sécurité de leurs enfants. Pendant ce temps, les internautes avaient également déniché l’ancienne interview de Kareena Kapoor Khan dans laquelle elle avait déclaré : “Personne ne vous oblige à regarder notre film. Ne regardez pas nos films.” Ces clips des deux interviews sont devenus viraux et les internautes ont appelé au boycott de Laal Singh Chaddha.

Laal Singh Chaddha est sorti en salles le 11 août. Le film n’a pas réussi à impressionner le public et s’est avéré être l’un des plus gros flops de la carrière d’Aamir Khan. Le film terminera sa sortie en salles avec une collection au box-office de moins de Rs 60 crore, selon un rapport de India Today.