Gallus Defend NXT Tag Team Titles, le tournoi de championnat féminin démarre

De nombreuses stars les mieux notées ont été présentées dans le dernier épisode de NXT après la fin du repêchage de la WWE de cette année.

Le segment de cette semaine s’est concentré sur la recherche d’une nouvelle championne féminine NXT. Le championnat a été annulé après qu’Indi Hartwell ait été convoqué à Monday Night Raw. Deux matchs de quart de finale du tournoi de championnat féminin NXT ont eu lieu hier soir.

Le championnat NXT Tag Team a également été mis en jeu. Gallus a défendu les championnats par équipe NXT contre The Dyad mardi. La WWE NXT de cette semaine a marqué le retour du talk-show Hard-Hitting Home Truths de Nathan Frazer. Eddy Thorpe a également scénarisé son retour à l’action télévisée pour la première fois depuis le 11 avril.

La WWE NXT de cette semaine a débuté avec le combat du tournoi de championnat féminin NXT entre Tiffany Stratton et Gigi Dolin.

Tiffany Stratton contre Gigi Dolin

Lors du premier combat de la soirée, Tiffany Stratton a affronté Gigi Dolin. Le combat d’ouverture était divertissant et il a fait un travail parfait pour créer l’ambiance. Dolin a réalisé une brillante performance mais malheureusement, cela n’a pas suffi à décrocher une victoire. Stratton a livré le plus joli Moonsault de tous les temps pour remporter une victoire.

Gallus contre la dyade

Rip Fowler et Jagger Reid de la Dyad ont participé à une bataille de championnat par équipe NXT contre Mark Coffey et Wolfgang du Gallus. Wolfgang et Coffey, grâce à l’intervention d’Ivy Nile, ont claqué Gallus Gate pour remporter la victoire.

Duke Hudson contre Javier Bernal

Duke Hudson a présenté une performance puissante pour prendre le dessus sur Javier Bernal. Duke a produit un solide Razor’s Edge pour obtenir une épingle pour la victoire.

Eddy Thorpe contre Damon Kemp

Eddy Thorpe a scénarisé un retour mémorable au combat sur le ring en battant Damon Kemp. Thorpe a réussi un coup de coude sautant au milieu du ring pour sortir victorieux.

Dijak contre Ilja Dragunov

Dijak a décidé de prendre une chaise en acier une fois qu’il s’est rendu compte qu’il perdait le contrôle du combat contre Ilja Dragunov. Le combat est allé en faveur de Dragunov, grâce à la disqualification de Dijak.

Tyler Bate contre Charlie Dempsey

L’ingérence de Joe Gacy a aidé Charlie Dempsey à battre Tyler Bate. Gacy a frappé un coup bon marché à Bate et Dempsey a pleinement utilisé la distraction pour attaquer son adversaire avec un suplex Dragon pour remporter la victoire.

Josh Briggs et Brooks Jensen contre Hank Walker et Tank Ledge

Hank Walker et Tank Ledger ont lancé le combat avec toute leur vigueur mais n’ont pas réussi à poursuivre sur leur lancée. Josh Briggs et Brooks Jensen ont produit leur finisseur par équipe pour remporter une magnifique victoire.

Kiana James contre Lyra Valkyria

Kiana James a affronté Lyra Valkyria lors du deuxième combat du tournoi féminin NXT d’hier soir. C’était un autre combat dans lequel le meilleur interprète devait concéder une défaite. Valkyria a battu James par chute pour participer aux demi-finales du tournoi de championnat féminin NXT.

Bron Breakker contre Trick Williams

L’événement principal de la soirée a aligné Bron Breakker contre Trick Williams. L’affrontement a peut-être été court mais il n’a pas été dépourvu d’excitation. Breakker a finalement battu Williams par une soumission.

