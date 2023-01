Gallego publie une importante collecte de fonds dans le cadre d’une offre pour le siège du Sénat de Sinema AZ

La campagne sénatoriale du représentant Ruben Gallego a déclaré mardi avoir levé plus d’un million de dollars en une journée après que le démocrate a lancé sa candidature pour le siège convoité du sénateur Kyrsten Sinema lors du cycle électoral de 2024.

Plus de 27 000 dons ont contribué au transport, battant un record de l’Arizona pour le plus de contributions au cours des premières 24 heures d’une campagne, a indiqué la campagne dans un communiqué de presse.

La campagne Gallego a déclaré avoir battu ce record, qui était auparavant détenu par le sénateur démocrate sortant Mark Kelly, en seulement huit heures.

“Je suis fier d’annoncer que nous avons reçu plus de dons de personnes réelles le premier jour que le sénateur Sinema n’en a reçu au cours des trois dernières années combinées”, a déclaré Gallego dans le communiqué de presse.

Une porte-parole de Sinema a refusé de commenter, mais a souligné un interview radio récente dans lequel la sénatrice a déclaré qu’elle “va rester concentrée sur le travail qui nous attend”.

“Il reste beaucoup de travail très important à faire pour l’Arizona”, a déclaré Sinema lors de cette interview de vendredi.

La première aubaine pour la candidature de Gallego au Sénat est survenue alors que Sinema, qui a récemment abandonné le Parti démocrate pour devenir indépendant, n’a pas encore annoncé si elle cherchera à être réélue en 2024.

Sinema et une poignée d’autres démocrates centristes avaient exercé une énorme influence lorsque le Sénat était divisé à 50-50 entre les deux partis, le vice-président démocrate Kamala Harris exerçant le vote décisif. Ils ont à plusieurs reprises irrité leurs collègues démocrates du Sénat après refuser de reculer, ou imposer des changements majeurs à de gros morceaux du programme législatif du président Joe Biden et à d’autres votes clés.

Ce calcul du Sénat a changé après que les démocrates ont dépassé les attentes à mi-parcours de novembre, étendant leur emprise à une majorité absolue au Sénat, 51-49. Lorsque Sinema a quitté le Parti démocrate le mois dernier, elle a qualifié le changement de “reflet de qui j’ai toujours été”.

Mais elle a également signalé qu’elle continuerait à caucus avec les démocrates, une position qui a aidé le parti du président à adopter des projets de loi qui ont contribué à faire du 117e Congrès l’un des plus productifs depuis des années.

En quittant les démocrates, Sinema évitera également de participer à un combat primaire démocrate si elle choisit de se présenter à nouveau – une perspective qui pourrait conduire à des élections générales à trois.

Malgré le pic de collecte de fonds initial de sa campagne, la candidature de Gallego au Sénat survient au milieu du scepticisme quant au fait qu’un candidat plus progressiste puisse gagner tout l’État en Arizona, où les républicains et les “autres” électeurs les deux sont plus nombreux que les démocrates.

Certains démocrates de Capitol Hill ont fait preuve de prudence lorsqu’ils ont été interrogés sur la course.

“La sénatrice Sinema est une excellente membre du Congrès et du Sénat et elle a fait beaucoup de bonnes choses ici, mais il est beaucoup trop tôt pour prendre une décision”, a déclaré mardi aux journalistes le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y.

Leur situation était une bonne nouvelle pour les républicains.

“La sénatrice Sinema a joué un rôle important au Sénat des États-Unis, et la chose la plus importante qu’elle ait faite a été de sauver l’institution elle-même en protégeant l’obstruction systématique”, a déclaré le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, du Kentucky.

“Je pense que c’est un gros dilemme pour la majorité démocrate au Sénat de décider de la soutenir ou de soutenir quelqu’un qui se présente sur le ticket démocrate”, a déclaré McConnell.

Les démocrates sont confrontés à un chemin difficile pour conserver leur faible majorité au Sénat l’année prochaine. Les premières projections de la carte électorale montrent que les démocrates et les indépendants qui caucus avec eux défendent plus de sièges au Sénat que les républicains. Cela inclut l’Arizona, que le Center for Politics de l’Université de Virginie juste étiqueté un “toss up.”