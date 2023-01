Gallego organise les premiers événements de la campagne du Sénat de l’Arizona

PHOENIX (AP) – Le démocrate Ruben Gallego a organisé samedi les premiers événements publics de sa campagne au Sénat américain, visant le titulaire indépendant Kyrsten Sinema et lançant sa candidature dans un appel patriotique au rêve américain.

Le cinquième membre du Congrès a raconté son parcours d’une famille pauvre à Chicago au nettoyage des toilettes en tant qu’étudiant de Harvard et un déploiement de combat difficile en tant que marine américain en Irak.

“Je savais que si je travaillais dur et que je gardais le nez propre, ce gamin latino allait réussir en Amérique. Et je l’ai fait », a déclaré Gallego à une foule de plusieurs centaines de partisans à Grant Park, une plaque tournante de l’organisation politique latino-américaine du centre de Phoenix.

Gallego a commencé sa campagne lundi avec une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et s’est lancé dans une tournée médiatique nationale avant de retourner en Arizona. En plus de son rallye Phoenix samedi, il a fait des apparitions similaires à Tucson et Casa Grande, et il a prévu des arrêts dimanche à Flagstaff, la Nation Navajo et la réserve pour la White Mountain Apache Tribe.

Gallego fait face à la campagne la plus difficile de sa carrière politique. Depuis qu’il a remporté une primaire difficile pour son district du Congrès majoritairement démocrate en 2014, il n’a jamais rencontré d’opposition sérieuse. Il doit maintenant se présenter aux électeurs en dehors de son district de Phoenix.

Il a vanté son service militaire et sa biographie contre toute attente, affirmant qu’à bien des égards, il était “le produit de ce rêve américain”. Mais il a souligné la mort de Tyré Nichols aux mains de cinq policiers de Memphis comme preuve qu’il y a encore du travail à faire.

“Le rêve américain doit inclure des gens comme Tyré Nichols”, a déclaré Gallego. «Cela doit inclure des hommes noirs vivant sans peur et capables de vivre, point final. Ils méritent aussi le rêve américain.

Sinema a été élu démocrate en 2018 mais a quitté le parti à la fin de l’année dernière, s’inscrivant comme indépendant après des années d’éloignement croissant du parti. Elle n’a pas dit si elle se représenterait.

“Le problème avec Kyrsten n’est pas qu’elle a quitté le Parti démocrate”, a déclaré Gallego. “Le problème, c’est qu’elle est partie et a abandonné l’Arizona.”

Sinema n’a pas directement commenté l’entrée de Gallego dans la course, mais sur Twitter la semaine dernière, elle a vanté les accords bipartites qu’elle a aidé à négocier et a suggéré que les campagnes puissent attendre.

“L’Arizona vient de traverser une saison électorale brutale – je pense que nous pourrions tous profiter d’une pause”, Sinema a écrit. “Comme je l’ai fait avec les infrastructures, la sécurité de l’eau tribale, le soulagement de la sécheresse, les droits LGBTQ+, les puces, et bien plus encore, je vais continuer à tenir ma promesse de fournir de vrais résultats pour notre État.”

Jonathan J. Cooper, Associated Press