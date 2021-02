Faits saillants de l’ISL 2020-21 NorthEast United FC vs FC Goa: Points partagés au Tilak Maidan Stadium comme NorthEast United FC est venu par derrière deux fois pour tenir FC Goa à un match nul 2-2. Les Gaur ont pris les devants à la 21e minute grâce à Romario alors qu’il rentrait chez lui à bout portant. Cependant, leur avance est restée environ 20 minutes alors que Federico Gallego égalisait les Highlanders après que Noguera ait fait trébucher Luis Machado dans la surface. Tout comme en première mi-temps, NEUFC était l’équipe dominante en seconde et ils auraient pu prendre la tête eux-mêmes mais n’ont pas eu de chance devant le but. Puis à la 80e minute, le FC Goa a pris la tête du match contre le cours du jeu alors qu’Amarjit marquait lors de ses débuts au FCG. Puis trois minutes plus tard, NEUFC a remporté un autre penalty après qu’Ashutosh Mehta ait été victime d’une faute dans la surface. Gallega a intensifié une fois de plus et il a trouvé le fond du filet encore une fois. Avec ce résultat, le FC Goa se hisse à la troisième position du tableau des points, faisant face au Hyderabad FC grâce à une meilleure différence de buts. NEUFC, par contre, reste là où ils étaient. NEUFC, Hyderabad FC et FC Goa sont désormais à égalité avec 22 points.

De retour en lice pour une place en séries éliminatoires après un triplé de victoires, un NorthEast United FC cherchera à entrer dans le top quatre quand ils affronteront FC Goa dans un Super Ligue indienne fixture jeudi. Les Highlanders s’étaient retrouvés dans la mauvaise moitié du tableau et il y avait une incertitude autour de leurs espoirs en séries éliminatoires après le départ de Gerard Nus.

Mais trois victoires au trot sous la direction de l’entraîneur par intérim Khalid Jamil leur ont donné un nouveau souffle et ils espèrent prouver à nouveau leurs références au stade Tilak Maidan. Les deux équipes ont accumulé 21 points après 14 matchs avec NEUFC, cinquième, juste en dessous de leurs adversaires.

Alors que NEUFC a été invaincu lors de ses quatre derniers matchs, Goa n’a pas subi de perte lors de ses sept matches précédents, ce qui en fait une rencontre à savourer pour les neutres. « Nous les avons analysés », a déclaré l’entraîneur adjoint du NEUFC, Alison Kharsyntiew.

« Nous devons bien aborder le match, faire de notre mieux et essayer de gagner. » Sous Jamil, NEUFC a remporté trois matches d’affilée, une première pour eux. « Je voudrais rendre hommage à l’entraîneur Khalid, au directeur technique, au personnel des entraîneurs et à tous les joueurs qui ont très bien fait. Nous n’avons rien changé », a déclaré Kharsyntiew.

« Nous venons de renforcer nos principes offensifs et défensifs et c’est la seule chose. Nous avons essayé de jouer un football créatif. » Les deux équipes ont disputé un match nul 1-1 plus tôt dans la saison et l’entraîneur de Goa, Juan Ferrando, s’attend à ce que NEUFC leur vienne dur.

« Les joueurs (du Nord-Est) sont heureux, ils apprécient chaque match, chaque minute », a-t-il déclaré. « L’ambiance dans leur vestiaire sera agréable. Ils ont gagné les matchs difficiles. Les joueurs sont libres sur le terrain. Ils ont gagné beaucoup de points positifs. » Goa manquera également les services d’Edu Bedia (suspendu) et de Brandon Fernandes (blessé), rendant leur tâche difficile.

Ferrando a admis qu’il ressentait la pression de la course éliminatoire. « Je ressens de la pression tout le temps. C’est bon pour le championnat indien car il y a plus ou moins une différence de 3-4 points maximum entre les équipes », a-t-il déclaré. « C’est bon pour nous parce que nous ne sommes pas détendus. Chaque match est important et notre mentalité est d’obtenir les trois points. »