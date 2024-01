Gallant s’engage à poursuivre les attaques contre les résidents du Hezbollah rentrant chez eux en toute sécurité

La proposition suggère que Tsahal déclarerait un cessez-le-feu de 48 heures. Cependant, si le Hezbollah ne rend pas la pareille et ne cible pas les zones civiles, cela entraînerait de graves répercussions sur le sud du Liban. Cela inclut des frappes contre des maisons dans des villages chiites le long de la frontière, soupçonnés d’héberger des activités du Hezbollah, qui ont été épargnées jusqu’à présent. Le principe est clair : le calme sera répondu par le calme, tandis que l’agression sera accueillie par une force écrasante.

Le ministre de la Défense Yoav Gallant et le ministre français de la Défense Sébastien Le Cornu

Gallant a déclaré à son homologue français Sébastien Le Cornu, en visite en Israël, que « même si le Hezbollah cessait le feu unilatéralement, Israël ne retiendrait pas le feu jusqu’au retour sain et sauf des habitants du nord dans leurs foyers, suite au changement de la situation sécuritaire survenu en Israël ». la frontière.”

Par ailleurs, Gallant a également déclaré au Cornu qu’Israël préfère mettre fin à la confrontation avec le Hezbollah par une solution diplomatique et a remercié la France pour son engagement à changer la situation sécuritaire dans le sud du Liban et à éloigner les forces du Hezbollah de la frontière. Cependant, a-t-il ajouté, « nous nous préparons à une situation permettant le retour des habitants en toute sécurité, même par des moyens militaires. Une guerre dans le nord sera difficile pour Israël mais dévastatrice pour le Hezbollah et le Liban ».