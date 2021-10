Gallagher Premiership : victoires pour Leicester, Newcastle, Northampton et Gloucester | Nouvelles du rugby à XV

Leicester célèbre son essai de penalty contre les Saracens

Un essai de pénalité tardif a permis à Leicester de remporter une victoire sur les Saracens, les 14 hommes de Newcastle ont riposté pour battre les Wasps tandis que les Saints et Gloucester ont également remporté la victoire lors de l’action de Premiership de samedi.

Tigres de Leicester 13-12 Sarrasins

Leicester a maintenu son avance au sommet de la Premiership avec une victoire spectaculaire de 13-12 dans les arrêts de jeu contre les Saracens ayant été dominée pendant la majeure partie du match.

Sarries menait dès la huitième minute et pensait avoir gagné lorsque le centre local Guy Porter a été plaqué en touche juste après que le compte à rebours ait atteint zéro.

Billy Vunipola des Saracens se prépare pour le plaquage de Hanro Liebenberg de Leicester

Alors que les Saracens célébraient, l’arbitre Christophe Ridley a demandé un contrôle sur le défi de Porter par le demi de mêlée des Saracens Aled Davies. Il a jugé que l’attaquant avait fait le tacle sur ses pieds et a accordé à Leicester un penalty qu’ils ont frappé pour toucher à cinq mètres.

Les Tigers ont chassé la ligne et étaient presque à la ligne des Sarrasins lorsque le maul s’est effondré et que l’arbitre a accordé un essai de pénalité. Il a identifié Billy Vunipola comme le coupable, montrant un carton jaune au n°8.

Les visiteurs ont regardé avec incrédulité et Owen Farrell, qui avait été remplacé à 12 minutes du terme, a mené les manifestations, en vain.

Newcastle Falcons 18-14 Guêpes

Newcastle a survécu à une expulsion controversée en deuxième mi-temps alors qu’ils revenaient de l’arrière avec 14 hommes pour battre les Wasps à Kingston Park.

L’arrière Tom Penny a été montré rouge à la 49e minute après avoir touché la tête de Jimmy Gopperth dans un ruck.

Newcastle menait 8-0 à la pause grâce à un essai de Carl Fearns non converti et à un penalty de Will Haydon-Wood. Cependant, les Wasps ont riposté avec un essai converti de Tom Cruse et l’élan a balancé le chemin des visiteurs après le carton rouge de Penny.

Newcastle a ajouté un penalty par Brett Connon avant que Tom Willis ne passe le deuxième essai des Wasps et la conversion de Jacob Umaga leur a donné une avance de 14-11 à cinq minutes de la fin.

Cependant, avec le temps écoulé, Callum Chick est passé après que les Falcons aient travaillé là-bas depuis le plus profond de leur moitié et la conversion de Connon a scellé la victoire.

Northampton 23 -21 Londres Irlandais

Northampton a survécu à une forte riposte irlandaise de Londres pour remporter sa troisième victoire en Premiership de la saison 2021.

Les Saints semblaient viser la victoire après avoir pris une avance de 17-0 à la pause en marquant deux essais grâce à Tom Collins et Matt Proctor.

Cependant, les London Irish ont riposté en seconde période avec des essais d’Agustin Creevy, un essai sur penalty et Tom Parton.

Dan Biggar est abordé par Adam Coleman

Dan Biggar a tiré le penalty gagnant pour porter le score à 23-21 bien que les London Irish aient eu la chance d’arracher la victoire, seulement pour la tentative de drop de Paddy Jackson pour passer à côté.

Worcester 23-31 Gloucester

Adam Hastings a réalisé une performance impressionnante pour guider les Cherry and Whites vers leur première victoire de la saison.

Lors de son premier départ pour Gloucester, l’international écossais a organisé deux essais avec des coups de pied croisés et a ajouté 16 points avec la botte pour éliminer Worcester.

Ben Morgan, Jason Woodward et Chris Harris ont tous marqué des essais en deuxième mi-temps pour les visiteurs, tandis que Worcester a marqué deux fois grâce à Kyle Hatherell et Sione Vailan avec Owen Williams et Billy Searle ajoutant les extras avec la botte.