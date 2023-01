Gallagher Premiership: Northampton et les Saracens remportent des victoires d’un point alors qu’Exeter gagne également | Actualités du rugby à XV

Ollie Sleightholme court dans l’essai crucial pour Northampton

Northampton a battu Leicester d’un seul point en remportant une victoire 19-18 à Mattioli Woods Welford Road samedi.

L’essai superbement réussi d’Ollie Sleightholme a été crucial pour Northampton dans ce derby des East Midlands.

Northampton a riposté deux fois par derrière après que Harry Potter ait marqué deux essais pour les Tigers.

Guy Porter tacle James Ramm des Northampton Saints

L’après-midi des visiteurs n’a pas bien commencé car ils ont envoyé l’arrière James Ramm au sin-bin pour un tacle haut sur Potter près de sa propre ligne d’essai après seulement trois minutes.

Il y avait une pression incessante de la part des Tigers dans les premières étapes du match et ce n’était pas une surprise lorsque leur premier essai est venu à la huitième minute alors que Potter glissait à travers la tentative de tacle de Rory Hutchinson pour marquer sur la gauche.

Handre Pollard a ajouté la conversion, mais les Saints ont décollé juste avant que Ramm ne revienne sur le terrain grâce au penalty de George Furbank.

Pollard a ensuite prolongé l’avance des hôtes à 10-3 avec son propre penalty après qu’Alex Coles ait été cinglé pour avoir tenu bon sous la pression de Julian Montoya.

Northampton a ensuite produit une période de pression soutenue et une paire d’infractions à Leicester dans leurs propres 22 a permis à la botte de Furbank de réduire l’écart à un seul point.

Un tacle vital des Saints n ° 8 Juarno Augustus a empêché Montoya de s’écraser pour marquer d’un maul au volant.

Trois minutes après la reprise de la mi-temps, les visiteurs sont passés devant pour la première fois alors que Furbank a lancé son quatrième penalty une fois que les Tigers avaient été pénalisés lors de la panne.

Ramm décharge habilement le ballon d’un tacle

Leicester a rapidement repris la tête lorsque Potter a pu s’éloigner de Tom James pour marquer son deuxième essai, que Freddie Burns, en l’absence de Pollard, désormais blessé, n’a pas pu convertir.

Northampton a rapidement riposté. Ramm a bien fait de se décharger sur Sleightholme, qui a laissé Anthony Watson derrière lui pour marquer, tandis que Furbank a ajouté les extras.

Burns, disputant son dernier match pour Leicester avant de passer à la franchise de Super Rugby les Crusaders, a ensuite lancé un penalty pour réduire l’avance des Saints à 19-18 après 63 minutes.

Furbank a ensuite eu une autre chance de donner un coup de pied au but, bien qu’il ait été bizarrement forcé de le saisir pendant que Burns recevait une ovation debout après avoir été remplacé, et il l’a raté.

Heureusement pour les Saints, cela ne leur a pas coûté car leur défense a résisté face à la pression tardive des hôtes pour enregistrer un résultat vital.

Les Sarrasins remportent la dernière victoire sur Bristol

François Hougaard a marqué un essai gagnant spectaculaire lors de ses débuts dans la ligue des Sarrasins alors que les dirigeants de Gallagher Premiership ont devancé Bristol 20-19 au StoneX Stadium.

Le Sud-Africain Hougaard a frappé avec le chronomètre près de trois minutes dans le rouge, clôturant une période de pression implacable qui a brisé un Bristol résilient.

C’était la 12e victoire des Saracens en Premiership cette saison et Bristol reste enraciné au bas du tableau, après avoir perdu huit de ses 10 derniers matchs de championnat.

Theo Dan des Saracens est taclé par James Williams et Max Lahiff de Bristol

Les visiteurs menaient de neuf points au milieu du dernier quart-temps, mais l’ailier Rotimi Segun a suivi le premier essai du talonneur Theo Dan avec le deuxième touché des Saracens, avant que Hougaard ne frappe, tandis que l’arrière latéral Alex Goode a lancé un penalty et une transformation.

Le talonneur Harry Thacker et l’ailier Gabriel Ibitoye ont touché Bristol, le centre James Williams exécutant deux pénalités et l’ouvreur AJ MacGinty un.

Les Sarrasins étaient décousus et désordonnés, Bristol monopolisant le territoire alors que les demi-offensifs Semi Radradra et Siva Naulago tentaient de progresser.

Les Sarrasins n’ont pas été aidés par un alignement horriblement raté, mais Bristol n’a pas réussi à punir ses adversaires malgré l’installation d’un camp dans les 22 de l’équipe locale.

Une poignée d’occasions se sont égarées avant que Bristol ne réclame finalement l’essai que leur domination méritait lorsqu’un alignement s’est terminé par Thacker marquant son sixième touché en Premiership de la saison. Les lutteurs de la ligue menaient 8-0 à la mi-temps.

Thacker est parti à la mi-temps, remplacé par Bryan Byrne, et Bristol était immédiatement sur le pied arrière alors qu’une tentative de penalty de Goode frappait le poteau et Billy Vunipola commençait à gagner du terrain grâce à son pouvoir de marque.

Les joueurs des Saracens célèbrent après avoir battu Bristol lors de leur match de Gallagher Premiership au StoneX Stadium

Bristol a écopé d’une pénalité à longue portée pour marquer 11 points d’avance au milieu du troisième quart avant qu’une frappe de Goode n’ouvre le compte des Saracens.

Williams a ensuite retrouvé sa portée, décrochant un deuxième penalty réussi juste à l’intérieur de la moitié des Saracens.

Les Saracens ont conduit un alignement et c’est Dan qui a touché le sol, et la conversion de Goode a réduit le déficit à quatre points.

Mais Bristol a délivré un deuxième essai à neuf minutes du terme. Ils ont déplacé la possession à partir d’un alignement offensif, Ibitoye terminant après avoir reçu la passe de Radradra.

Il ne semblait plus y avoir de retour pour les Saracens après cela, malgré le score tardif de Segun, et Bristol semblait pouvoir célébrer une rare victoire en Premiership sur la route – mais Hougaard a écrasé leur fête.

Exeter entre dans le top 4 de la Premiership

Les Exeter Chiefs ont propulsé Gloucester dans le top quatre du classement Gallagher Premiership avec une victoire âprement disputée 24-17 à Sandy Park.

Les jeunes talents d’Exeter, Dafydd Jenkins, Josh Hodge et Greg Fisilau, ont attiré l’attention alors que les Chiefs remportaient des victoires consécutives en championnat pour la première fois depuis septembre.

Gloucester a impressionné en défense, mais ils n’ont pas pu offrir grand-chose en attaque, surtout en seconde période, lorsqu’ils ont eu du mal à mettre la main sur le ballon à l’intérieur du territoire d’Exeter.

Olly Woodburn était un buteur d’essais pour Exeter

Ils n’ont pas aidé leur cause en ratant deux tirs au but dans le coin, ce qui leur a coûté la chance de gagner des verges précieuses et une position sur le terrain.

Les Chiefs ont fait un début de match très brillant et ont été récompensés par un essai du verrou international écossais Jonny Gray – faisant sa dernière apparition à Exeter avant le Championnat des Six Nations – terminant un mouvement à l’arrière d’une mêlée de cinq mètres, avec un botteur pour le jour où Harvey Skinner a ajouté les extras.

Gloucester a réagi rapidement lorsqu’un en-avant inhabituel d’Olly Woodburn a donné aux visiteurs leur propre mêlée à bout portant, et lorsque le ballon a été déplacé vers la droite, l’ailier Jonny May a répondu à sa déception d’avoir été exclu de la première équipe anglaise de Steve Borthwick en courant. in out large pour un essai, amélioré par Billy Twelvetrees.

Le puissant centre tongien Solomone Kata a réussi trois essais en sept minutes dans une première mi-temps extrêmement divertissante lorsqu’il s’est frayé un chemin dans le coin gauche, mais le pilier anglais de Gloucester, Val Rapava-Ruskin, s’est retrouvé à la fin d’un catch-and-drive. à la demi-heure, et avec ces deux essais convertis, c’était égal à 14-14.

Woodburn a traversé le badigeon à bout portant cinq minutes avant la pause et avec la conversion de Skinner une fois de plus, cela a donné aux Chiefs un avantage d’intervalle de 21-14.

Pour ouvrir la seconde mi-temps, Exeter a étendu son avance à 10 points avec une pénalité de Skinner.

L’équipe du Devon a accordé un penalty dans la dernière minute, tiré à 45 mètres par l’arrière latéral argentin Santiago Carreras, ce qui a valu à Gloucester un point de bonus perdant qui pourrait s’avérer crucial à la fin de la saison dans la bataille pour les quatre premiers et le Demi-finales de première division.