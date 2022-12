Gallagher Premiership: les Saracens remportent la plus grande victoire sur les chefs d’Exeter alors que Gloucester devance les London Irish | Actualités du rugby à XV

Owen Farrell aligne un coup de pied pour les Saracens dans leur victoire sur les chefs d’Exeter

Owen Farrell a joué pour les Saracens avec une performance d’homme du match lors de leur plus grande victoire contre les chefs d’Exeter samedi.

Les Saracens ont rebondi après leur défaite choc contre les London Irish en écrasant leurs rivaux Exeter 35-3 au StoneX Stadium.

Le plus grand match de rancune de la Gallagher Premiership de ces derniers temps n’a pas réussi à fournir ses feux d’artifice habituels alors que les Chiefs ont été battus du début à la fin dans des conditions épouvantables.

C’était leur plus grande défaite en championnat depuis plus de deux ans et la plus grande victoire des Saracens dans le match.

Marco Riccioni était l’un des buteurs d’essais des Saracens (Photo : James Manning/PA Wire/PA Images)

La pluie battante et les vents violents n’ont pas réussi à freiner l’ambition des Saracens qui ont remporté une impressionnante victoire en points bonus qui les propulse avec 10 points d’avance en tête du classement.

Owen Farrell a fourni le point culminant de l’après-midi lorsque sa passe sans regard, inversée et manquée a envoyé Alex Lewington, mais le meneur de jeu anglais a été exceptionnel tout au long et a terminé comme l’homme du match.

Une équipe des Chiefs en sous-effectif manquait plusieurs joueurs clés et a concédé 16 pénalités au total, dont 11 accordées en seconde période.

À la 10e minute, les Saracens sont passés au-dessus, un coup franc à courte portée tiré par Mako Vunipola a été transmis à son jeune frère Billy, puis à Andy Christie pour toucher le sol.

Une pénalité de Joe Simmonds a fait sortir Exeter de la marque, mais les Saracens ont riposté immédiatement, attaquant avec vitesse et précision alors que Sean Maitland mettait la touche finale au grubber de Farrell.

Exeter, quant à lui, a eu du mal à assembler des phases significatives et seul Jack Nowell offrait une menace réelle, même s’il a été retourné à l’approche de l’intervalle.

La mi-temps s’est terminée par un essai d’alignement pour le pilier Marco Riccioni pour prolonger l’avance des Saracens à 19-3, ce qui s’est encore amélioré peu après la pause lorsque Farrell était sur la cible malgré les coups de pied dans le vent.

Exeter a continué à concéder des pénalités à un rythme féroce et Farrell a encore frappé.

Le flux de points a été endigué mais les Saracens ont gardé le contrôle total, jouant magnifiquement les conditions misérables avec leur coup de pied arrêté dominant, mais ils n’avaient pas non plus peur de jouer quand quelque chose se passait.

Ils ont tourné la vis dans le dernier quart-temps grâce à un sort prolongé sur le territoire des Chiefs et ont été récompensés par un point bonus scellé une fois que Lewington a bondi sur la passe magique de Farrell.

Nick Tompkins a terminé la déroute en prolongation lorsqu’il s’est accroché à l’arrière d’une ligne de conduite et que le coup de sifflet final n’a pas pu arriver assez tôt pour Exeter.

Carreras offre la victoire avec le dernier coup de pied du match

La pénalité de 45 mètres de Santiago Carreras, le dernier coup de pied du match, a assuré la poursuite du bilan misérable des London Irish à Gloucester avec une défaite 8-6 à Kingsholm à guichets fermés.

Les Exiles n’ont gagné que deux fois sur place en Premiership, leur dernière victoire datant de 2013, et malgré le score final serré, cela aurait été une injustice s’ils avaient mis fin à leur série de défaites.

Ben White des London Irish est taclé par Matias Alemanno et Harry Elrington de Gloucester Rugby (Photo : Bradley Collyer/PA Wire/PA Images)

Il était difficile de comprendre comment Gloucester devait compter sur un coup de pied de dernière minute pour assurer la victoire, telle était leur domination de la possession et du territoire, bien que les visiteurs aient tout durement abandonné.

Lock Matias Alemanno a marqué le seul essai du match pour déplacer Gloucester jusqu’à la quatrième place du tableau, Paddy Jackson répondant avec deux pénalités pour l’Irlandais.

Alemanno s’est frayé un chemin à bout portant. Cet essai était le seul score du premier quart-temps au cours duquel Irish n’avait réussi à rassembler aucun semblant d’attaque.

Gloucester a ensuite subi un coup dur lorsque le talonneur Santiago Socino a été étiré avec une blessure à la jambe. À peine une minute plus tard, le verrou Alex Craig a suivi son coéquipier hors du terrain après s’être blessé au poignet.

Le centre irlandais de Londres Bernhard Janse van Rensburg a fait quelques sauts et lorsque Gloucester a été pénalisé, Jackson a mis son équipe sur le tableau de bord pour les laisser derrière 5-3 à l’intervalle.

Santiago Carreras marque le penalty de la victoire

Neuf minutes après le redémarrage, Gloucester semblait avoir reçu un deuxième essai. D’un alignement proche de leur ligne, un Jackson sous pression a frappé pour que l’accessoire de Gloucester, Harry Elrington, réclame un touché dans la mêlée qui a suivi, mais les rediffusions de TMO ont vu l’essai exclu.

C’était le plus proche de chaque côté de marquer dans un troisième quart-temps sans relief.

À neuf minutes de la fin, les hôtes ont dû payer quand Albert Tuisue a reçu un carton jaune pour un tacle haut sur van Rensburg. Jackson a renversé le penalty résultant de 30 mètres, seulement pour l’effort de dernière minute de Carreras qui a sauvé Gloucester.

Le capitaine Spencer marque un essai décisif pour Bath

Le skipper Ben Spencer a souligné son importance pour Bath avec un essai décisif en seconde période lors d’une victoire 24-16 contre Newcastle qui les a fait décoller du bas de la Gallagher Premiership.

Par un après-midi humide et boueux au Rec, le touché du demi de mêlée a suivi les essais d’Ollie Lawrence et Ted Hill, Orlando Bailey convertissant les trois et ajoutant une pénalité à la 79e minute.

La quatrième victoire de Bath en championnat de la saison signifie qu’ils complètent le doublé contre Newcastle, dont le seul essai est venu du talonneur Jamie Blamire.

À la 13e minute, Bailey a envoyé le ballon au-dessus de la défense. Un Sam Stuart glissant n’a pas réussi à récupérer le ballon, puis a regardé, impuissant, Lawrence surfer pour marquer sous les poteaux. Bailey a ajouté la conversion.

Orlando Bailey porte le ballon pour Bath (Photo : Steven Paston/PA Wire/PA Images)

Des infractions persistantes ont conduit à un carton jaune pour Niall Annett et la défense du maul à sept hommes de Bath a finalement craqué, alors que son homologue Blamire a terminé un catch-and-drive, l’essai étant converti par Brett Connon.

Une session de deux minutes de kick-tennis entre les équipes a suscité des acclamations ironiques de la foule à guichets fermés de 14 509, mais les Falcons cherchaient la tenue la plus assurée.

Encore plus lorsque le flanker Gary Graham a choisi une ligne parfaite sur un ruck sur le Bath 22, seulement pour que Hill et Dave Attwood l’emballent alors qu’il franchissait la ligne d’essai, empêchant d’une manière ou d’une autre le touché.

Bath était sur le pied arrière pour le reste de la mi-temps et était redevable au numéro huit Josh Bayliss pour un revirement lors d’un ruck juste avant la ligne d’essai.

Une deuxième pénalité de Connon cinq minutes après le début de la seconde période a donné l’avantage aux Falcons 13-7. Mais quelques minutes plus tard, un moment de magie de Lawrence, marchant dans la boue, a mis Newcastle sous une telle pression que l’arrière Elliott Obatoyinbo a été condamné pour avoir tué un ruck.

Bath a travaillé le ballon à gauche puis vers les poteaux où Hill a émergé avec un grand sourire confus après avoir touché le sol, Bailey ajoutant la conversion.

Les supporters locaux célébraient à nouveau 10 minutes plus tard après que le TMO ait confirmé un essai de Spencer sous une pile de corps alors qu’il célébrait sa prolongation de contrat avec style.

Bailey a ajouté la conversion pour une avance de 21-13 mais Connon a retiré trois points avec sa troisième pénalité à l’heure.

Bailey a inscrit une pénalité de 40 mètres pour remporter la victoire, tandis que Connon a raté un effort à l’autre bout qui aurait assuré un point de bonus perdant.