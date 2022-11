Gallagher Premiership: les Saracens font un retour époustouflant pour battre les Northampton Saints | Actualités du rugby à XV

Elliot Daly a marqué l’essai gagnant du match pour l’équipe locale

Les Saracens ont remporté une victoire 45-39 contre Northampton pour maintenir leur record invaincu de Gallagher Premiership au StoneX Stadium.

Les Saints menaient 39-17 après 52 minutes mais – aidés par deux cartons jaunes pour Northampton – l’équipe locale a évoqué une reprise remarquable pour laisser les Saints stupéfaits.

Sean Maitland a marqué deux essais pour les Saracens, tandis que Gareth Simpson, Josh Hallett, Ben Earl et Elliot Daly en ont ajouté un chacun, Alex Goode donnant un penalty et cinq conversions et Alex Lozowski ajoutant une conversion.

Fraser Dingwall a marqué un triplé d’essais pour Northampton avec Mike Haywood et Courtney Skosan également sur la feuille de pointage des essais. Finn Smith a ajouté quatre conversions et deux pénalités.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Une pénalité de Goode à la troisième minute a donné une avance rapide aux Saracens, mais ce sont les Saints qui ont marqué le premier essai du match lorsque Haywood a terminé un alignement au volant.

Les hôtes ont ensuite subi deux coups coup sur coup. Le premier accessoire Robin Hislop a échoué à un HIA avant qu’une passe au bon moment de Rory Hutchinson ne crée l’espace pour que Dingwall s’écrase pour le deuxième essai de Northampton.

Smith a converti les deux essais pour laisser les Saints avec une avance de 14-3 à la fin d’un premier quart-temps animé.

Les Sarrasins étaient léthargiques dans cette période d’ouverture, mais ils ont repris vie avec un excellent cinq points qui leur était propre. À mi-chemin, ils ont écarté le ballon pour que Daly fasse des mètres et que Maitland profite d’un rodage facile.

Goode s’est converti depuis la ligne de touche avant que son équipe ne subisse un autre coup dur lorsque l’arrière latéral Malins a quitté le terrain avec une blessure à la jambe.

Goode n’était pas cadré avec une tentative de pénalité de 40 mètres avant que l’irrépressible capitaine des Sarrasins Earl ne se fasse exclure par le TMO pour avoir traversé plus tôt dans le mouvement.

Gallagher Premiership – Résultats de la 10e manche Bain 19-18 Tigres de Leicester Gloucester Rugby 21-17 Falcons de Newcastle Exeter Chiefs 22-17 Irlandais de Londres Sarrasins 45-39 Saints de Northampton

Pour composer cinq misérables minutes pour l’équipe locale, Goode a été pénalisé pour un tacle tardif avec Smith renversant le coup de pied qui en a résulté. La moitié extérieure a ensuite fait une pause nette pour envoyer Dingwall courir pour sa deuxième.

Smith a converti et ajouté une pénalité avec les malheurs des Saracens qui se sont poursuivis lorsqu’ils ont perdu l’accessoire de remplacement James Flynn à un HIA, ce qui a entraîné des mêlées incontestées.

L’équipe locale avait besoin d’une réponse pour endiguer la marée et en a obtenu une quand Andy Christie a éclaté pour donner à Maitland son deuxième pour laisser les hôtes derrière 27-17 à l’intervalle.

Deux minutes plus tard, le pilier des Sarrasins Marco Riccioni est devenu leur quatrième victime de blessure, aidé d’un problème de jambe pour être remplacé par Ethan Lewis et les laisser avec deux prostituées au premier rang.

Tout semblait être contre nous et remporter la victoire était un témoignage de notre résilience et de notre esprit d’équipe. Ben Earl – Capitaine des Sarrasins

Le jeu a recherché les Sarrasins malchanceux lorsque Dingwall a terminé son tour du chapeau pour récompenser une belle série de passes avec Smith manquant la conversion pour mettre fin à une série de 17 succès depuis qu’il a rejoint les Saints.

Une rafale d’Angus Scott-Young a créé un essai pour Skosan mais les Saints ont perdu le verrou Lukhan Salakaia-Loto au sin-bin pour un tacle haut.

C’était le coup de pouce dont les Saracens avaient besoin et ils se sont donné une lueur d’espoir lorsque les remplaçants Simpson et Hallett ont tous deux marqué des essais convertis en succession rapide.

Salakaia-Loto est revenu de la poubelle pour endiguer temporairement la marée, mais le demi de mêlée des Saints Tom James – quelques secondes après son entrée sur le terrain – a reçu un carton jaune pour un tacle haut pour mettre en place huit dernières minutes tendues.

Earl a couru pour un essai que sa performance d’homme du match méritait avant que Daly ne termine le retour remarquable avec le vainqueur du match à deux minutes de la fin.