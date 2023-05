Gallagher Premiership: les London Irish ont terminé une semaine difficile en beauté avec une victoire sur les Exeter Chiefs | Actualités du rugby à XV

Henry Arundell faisait partie de l’équipe irlandaise de Londres qui les a aidés à terminer leur campagne en beauté

Un tour d’horizon de l’action Gallagher Premiership de samedi alors que les London Irish ont terminé une semaine difficile en beauté.

London Irish 17-14 Chefs d’Exeter

Deux essais de Juan Martin Gonzalez ont permis aux London Irish de terminer une semaine difficile en éliminant Exeter Chiefs 17-14 au Gtech Stadium.

La préparation du match était loin d’être idéale pour les Irlandais, dont les joueurs ont été payés en retard alors que le projet de rachat du club continue de s’éterniser.

Dans un match qui a basculé dans un sens puis dans l’autre, Tom Hendrickson semblait avoir valu la victoire aux Chiefs, seulement pour que Gonzalez renverse la situation pour que les Exiles obtiennent une cinquième place, leur meilleur retour en 14 ans depuis qu’ils ont atteint le Finale de première division.

Declan Kidney a rendu hommage à son équipe, classant l’émotion de cette semaine là-haut avec tout ce qu’il a vécu dans le match.

Il a déclaré: « Pour le travail de l’année, je suis ravi pour tout le monde dans l’organisation. Les joueurs ont été brillants, quand on pense que ce n’est que notre deuxième match en six semaines.

« Le fait que nous ayons fini avec le meilleur des autres, pour certains, cela ne signifie peut-être pas grand-chose, mais pour nous, compte tenu d’où nous venons, nous en sommes absolument ravis.

« Il y avait beaucoup, beaucoup de défis, comme tous les clubs de cette ligue, que nous avons dû surmonter. Certains d’entre eux sont plus récents et comment les garçons l’ont fait, comment les entraîneurs, la force et les conditionneurs, tout le monde est resté sur la bonne voie. Ces les gars allaient toujours jouer.

« Ces gars sont passés du championnat au 10e, au neuvième, au huitième et maintenant au cinquième.

« Nous prévoyons un avenir riche avec l’âge des gars sur le terrain, c’est sur quoi nous le construisons. Il y a un avenir riche pour ce club sur le terrain et je suis sûr que les gens en dehors du terrain fera l’affaire et la mènera à bien. »

Bristol 36-21 Gloucester

Bristol a raté une place en Coupe des champions Heineken pour la saison prochaine malgré une victoire âprement disputée 36-21 contre son rival local Gloucester alors qu’ils ont été devancés par Bath sur la différence de points.

La victoire en points bonus n’était pas suffisante pour que les Bears restent à la huitième place de la table finale, car la marge de victoire de Bath sur les Saracens s’est avérée cruciale.

Semi Radradra a marqué deux essais lors de son apparition d’adieu pour Bristol tandis que Sia Naulago, Magnus Bradbury et Harry Thacker figuraient également sur la feuille de pointage des essais, AJ MacGinty ajoutant quatre conversions et un penalty.

Ollie Thorley et Jonny May ont marqué les essais de Gloucester et il y a également eu un essai de pénalité, Adam Hastings et Billy Twelvetrees ajoutant chacun une conversion.

Bain 61-29 Sarrasins

Bath a couru en neuf essais lors d’une victoire 61-29 contre la deuxième chaîne des Sarrasins pour arracher la dernière place de la Coupe des champions Heineken la saison prochaine à son rival local Bristol.

Le talonneur Tom Dunn a réussi un triplé alors que l’équipe renaissante de Johann van Graan a décroché une quatrième victoire consécutive en Gallagher Premiership, une course qui a propulsé le club du bas du tableau à cette très importante huitième place de qualification.

Le Rec a fait irruption dans une célébration folle lorsque des nouvelles sont parvenues d’Ashton Gate selon lesquelles la marge de victoire de Bristol contre Gloucester n’avait pas été suffisante.

Leicester 17-20 Arlequins

La carrière décorée de Chris Ashton s’est terminée par un carton rouge alors que Leicester a été battu 20-17 par les Harlequins.

L’ancien ailier anglais, qui prend sa retraite à la fin de la campagne, a été licencié vers la fin de la première mi-temps pour un tacle dangereux sur son homologue Cadan Murley.

Malgré la défaite, la demi-finale de Leicester à Sale la semaine prochaine a été confirmée, tandis que le joueur large de Quins, Murley, finira en tant que meilleur buteur de l’élite avec 15 essais.

Vente Sharks 54-12 Newcastle Falcons

Sam James a marqué deux fois alors que les Sale Sharks se préparaient pour les barrages en éliminant les Newcastle Falcons 54-12.

Les hôtes ont pris du retard tôt mais ont répondu de manière globale, en courant en huit essais au stade AJ Bell, qui accueillera la demi-finale des Sharks contre les Leicester Tigers dimanche prochain.

Newcastle est arrivé en sachant qu’il soutiendrait la table quel que soit le résultat, mais a pris un départ plus fort et a traversé pour le score d’ouverture de l’après-midi lorsque Pedro Rubiolo s’est écrasé après un jeu de jambes soigné d’Elliott Obatoyinbo.