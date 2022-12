Gallagher Premiership: les London Irish ont battu Newcastle pour se déplacer en bas tandis que Gloucester et Bristol terminent leurs courses perdantes | Actualités du rugby à XV

Lucio Cinti Luna de London Irish célèbre avec Ben Loader (l) et Joe Powell

Dave Walder a estimé que Newcastle n’avait pas réussi à maîtriser les bases alors qu’il s’était incliné 39-17 contre les London Irish au Gtech Community Stadium samedi.

Les Falcons avaient enregistré des victoires consécutives en Gallagher Premiership avec des victoires sur Exeter et Gloucester ces dernières semaines, mais James Stokes a marqué pour donner aux visiteurs le pire départ possible.

Mateo Carreras a riposté peu de temps après, mais Paddy Jackson a donné à Irish une avance de six points à la pause.

Le penalty de Brett Connon et l’essai de Guy Pepper ont placé les Falcons devant après la mi-temps, avant que les scores de Jackson, Adam Coleman et un doublé de Lucio Cinti ne concluent la victoire des Irlandais.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Le directeur du rugby irlandais de Londres, Declan Kidney, a admis: “Le score fait probablement une petite injustice à Newcastle, mais vous savez que nous y sommes restés jusqu’à la fin. Nous savons qu’il y a encore beaucoup de place à l’amélioration.

“Je pense que le sport est un microcosme de la vie, ça ne sert à rien de se rabaisser, il faut se frayer un chemin.

“Newcastle a marqué pour le plaisir, n’est-ce pas, donc pouvoir les tenir à deux essais était un aspect vraiment agréable de la performance de ce soir et c’était aussi énorme en termes de résultat du match.

“Le point bonus était bon, nous ne prenons jamais cette partie de notre jeu pour acquise, et nous travaillons beaucoup là-dessus. Nous avons réussi à saisir nos opportunités lorsqu’elles se présentaient à nous.

“La partie importante des deux dernières semaines est que nous avons appris à gagner, et c’est une nouvelle compétition la semaine prochaine avec de nouveaux défis.”

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Walder a déclaré que Newcastle avait manqué de “physique” lors d’une “mauvaise journée au bureau”, tout en rendant hommage aux London Irish.

“Nous avons parlé à la mi-temps d’avoir le choix lorsque nous avons franchi la porte des vestiaires”, a-t-il déclaré. “Nous pouvions soit continuer comme nous étions en première mi-temps, auquel cas ce serait un long après-midi, soit nous pourrions prendre les points positifs de n’être que de six points malgré le fait de ne pas sortir de notre mi-temps.

“Ce qui est agréable, je suppose, c’est que tout le monde a tourné dans le bon sens au cours de ces 12 minutes après la mi-temps, mais malheureusement, les choses sont allées contre nous au cours des 20 dernières minutes.

“Les Irlandais sont une équipe exceptionnelle, ils ont Jackson qui dirige le match à 10, des gars sans fin qu’ils n’ont pas joué aujourd’hui. Mais nous sommes juste déçus de la façon dont nous avons joué aujourd’hui et déçus pour nos supporters qui sont descendus, surtout après deux grandes victoires en championnat.”

Gloucester 34-19 Saints de Northampton

L’entraîneur-chef de Gloucester, George Skivington, a déclaré que ses joueurs “voulaient marquer un point” alors qu’ils revenaient sur le chemin de la victoire avec une victoire 34-19 sur Northampton.

Skivington, qui fêtait ses 40 ans, a vu son équipe marquer quatre essais à Kingsholm pour se hisser de trois places à la quatrième place du classement, dépassant ainsi ses visiteurs.

Cette victoire a mis fin à une série de trois défaites consécutives en championnat pour les Cherry and Whites, qui ont été inspirés par une belle performance du demi-mouche remplaçant Santiago Carreras après son retour du devoir international avec l’Argentine.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Skivington a déclaré: “Je pensais que les garçons étaient exceptionnels ce soir. De toute évidence, lors de notre dernier match de Premiership ici, contre Newcastle, nous avons été très déçus de ce que nous avons mis sur le terrain et je pense que c’est probablement la première fois que nous avons fait cela. dans quelques années.

“Les garçons voulaient faire valoir un point, ils voulaient redonner quelque chose aux supporters et juste arranger les choses.”

Tommy Freeman a marqué deux fois pour Northampton après le premier essai de Jack Singleton pour Gloucester, mais les scores de Chris Harris et Carreras ont mis les hôtes 21-12 à la mi-temps.

L’essai de Fraser Balmain a ensuite valu aux Cherry and Whites un point de bonus, les Saints ne pouvant répondre que par James Ramm entre deux pénalités de Carreras.

Le directeur du rugby de Northampton, Phil Dowson, a déclaré: “Je semble parler beaucoup après les matchs de la frustration, mais encore une fois, nous nous sommes donné de nombreuses occasions de marquer des points et nous n’avons plus converti cette pression.

“Ensuite, en seconde période, les problèmes de discipline ont de nouveau levé la tête et nous nous sommes retrouvés du mauvais côté du décompte des pénalités, et un carton jaune (pour Lewis Ludlam).

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

“Nous allons parfois donner des pénalités, il s’agit alors de savoir comment nous nous en remettons, que nous ne donnons pas le prochain ou que nous ne donnons pas le ballon après cela.

“Ne pas doubler les erreurs et donner des pénalités douces, ou des pénalités évitables, serait une bonne chose sur laquelle se concentrer.

“Nous avons de très bonnes choses à l’avenir et nous sommes très bons pour entrer dans l’opposition 22, mais quand nous y sommes, nous sommes prodigues avec le ballon.”

Bristol 26-26 Tigres de Leicester

Bristol a mis fin à une série de six défaites successives en Premiership en ripostant pour faire match nul 26-26 avec Leicester à Ashton Gate.

Les champions de Leicester semblaient bien partis pour la victoire, mais le pilier de remplacement François van Wyk a été expulsé à 16 minutes de la fin et Bristol a puni les 14 Tigers en marquant deux essais convertis alors que le talonneur Bryan Byrne et l’ailier Gabriel Ibitoye frappaient.

Van Wyk a reçu un carton rouge pour un défi élevé contre l’Angleterre et le pilier de Bristol Ellis Genge, et l’équipe locale a même eu une chance de le gagner avec le dernier coup de pied du match seulement pour AJ MacGinty pour envoyer un penalty de 40 mètres de peu.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Genge, qui a dirigé les Tigers vers le titre de champion la saison dernière, a vu ses anciens coéquipiers menacer de passer dans la zone des barrages.

Les essais en première mi-temps du centre Dan Kelly, de l’ailier Chris Ashton et du talonneur Julian Montoya ont placé Leicester aux commandes, tandis que le demi d’ouverture Freddie Burns a ajouté une conversion et trois pénalités.

Bristol, sans victoire en Premiership depuis qu’ils ont renversé les London Irish le 24 septembre, menait 12-6 au milieu du deuxième quart.

Le centre Semi Radradra a marqué son retour de blessure avec un essai précoce, puis l’arrière latéral Charles Piutau a ajouté un deuxième score lisse, converti par Callum Sheedy.

Mais un carton jaune à la 29e minute pour Radradra s’est avéré coûteux, Leicester marquant deux essais alors qu’il était hors de combat, jusqu’aux derniers essais de Bristol, tous deux convertis par MacGinty.

Radradra a fait sa première apparition à Bristol depuis avril après avoir subi une opération au genou, tandis que l’ailier Deago Bailey a remplacé un Luke Morahan blessé et deux changements à l’arrière ont vu le début de Sam Lewis et Jake Heenan.

Le duo anglais Freddie Steward et Ben Youngs est revenu du devoir de la série des Nations d’automne, avec Jack can Poortvliet sur le banc, Kelly a joué pour la première fois cette saison après sa guérison d’une blessure, et a également verrouillé Ollie Chessum.

revenu.