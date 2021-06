Gallagher Premiership : le thriller des Chiefs d’Exeter contre les Sale Sharks, place de Bath pour la Heineken Champions Cup | Nouvelles du rugby à XV

Henry Slade tente de se libérer du tacle de Cobus Wiese lors du choc d’Exeter avec Sale

Nous rassemblons toute l’action de la dernière journée de la saison régulière de Gallagher Premiership, qui a vu des têtes de série en demi-finale et des places pour la Heineken Champions Cup à gagner…

Exeter Chiefs 20-19 Sale Sharks

Les champions en titre Exeter ont organisé une riposte extraordinaire avec 14 hommes pour battre Sale et réserver un match de barrage à domicile contre les mêmes adversaires.

Pendant une grande partie d’un concours captivant sous le soleil du Devon, Sale a signifié son titre, menant de 16 points lorsque le verrouillage des chefs Sam Skinner a été expulsé pour un défi de taille sur Faf de Klerk.

Mais Exeter a d’une manière ou d’une autre renversé le jeu après la sortie de Skinner à la 54e minute, remportant la victoire grâce aux essais de Luke Cowan-Dickie et Stu Townsend, tandis que le skipper Joe Simmonds a tiré deux pénalités et deux conversions, dont un penalty à neuf minutes de la fin.

Sale, à la recherche d’une première apparition en finale de Premiership depuis 15 ans, reviendra à Sandy Park samedi prochain, encore un essai de plus alors qu’ils menaient 19-3 et garder Exeter à une distance de sécurité aurait signifié que le match se déroulerait plutôt vers le nord-ouest.

L’ailier Byron McGuigan, le demi d’ouverture AJ MacGinty et l’ailier Arron Reed ont marqué des essais pour Sale, avec MacGinty amorçant deux conversions, mais ils ont finalement été annulés par l’étonnante résilience d’Exeter alors qu’ils ont été éliminés un jour où leur centre anglais Manu Tuilagi a fait une forte premier démarrage depuis neuf mois.

Mais ils ont également subi un coup cruel de blessure sur le coup de temps plein alors que le meneur de jeu influent MacGinty a été emporté dans les dernières secondes du match.

Bath 30-24 Northampton Saints

Un terrain de loisirs baigné de soleil a accueilli près de 3 000 supporters pour voir Bath obtenir une place dans la compétition des clubs d’élite européens la saison prochaine grâce à une victoire sur Northampton.

Ils l’ont géré de la manière la plus nerveuse possible, s’accrochant à une avance d’un point jusqu’à ce que le remplaçant Josh Bayliss galope à 70 mètres pour l’essai décisif avec le chronomètre à zéro.

Pendant une grande partie de la seconde mi-temps, ils s’étaient efforcés d’obtenir un point de bonus d’essai, ce qui aurait suffi dans la plupart des calculs.

Dans les dernières secondes, concéder un essai converti et rafler un point de bonus perdant aurait pu suffire, mais cela aurait été une fin de saison avilissante.

Sam Underhiil, Taulupe Faletau et Jacques du Toit ont tous croisé ainsi que Bayliss pour Bath, tandis que Rhys Priestland a botté deux conversions et deux pénalités.

Les scores de Northampton sont venus d’essais à travers deux de Taqele Naiyaravoro, et un chacun de James Grayson et Rory Hutchinson.

Harlequins 54-26 Newcastle Falcons

Danny Care a marqué deux essais alors que les Harlequins s’échauffaient pour les barrages de Premiership avec une victoire confortable sur les Falcons de Newcastle.

Quins, qui était déjà certain de terminer quatrième, a disputé huit essais au total à The Stoop un jour où leurs joueurs de premier choix ont été rétablis, après s’être reposés contre les Sale Sharks la dernière fois.

Jack Kenningham des Harlequins célèbre après avoir marqué le premier essai du match contre Newcastle

Leur attaque rafraîchie en avait trop pour les Falcons, dont les faibles espoirs de qualification pour la Coupe d’Europe ont finalement été anéantis à la suite de la défaite.

Jack Kenningham, Tyrone Green, Louis Lynagh, Joe Marchant, Martin Landajo et Joe Gray ont tous marqué un essai chacun pour Quins également, tandis que Marcus Smith a réussi six conversions.

Deux essais de George McGuigan, plus des scores uniques d’Adam Radwan et Jamie Blamire ont assuré un point de bonus d’essai pour Newcastle, mais sinon ils ont été bien battus.

Les Harlequins se rendent maintenant à Ashton Gate pour les demi-finales contre les Bristol Bears, qui ont terminé en tête après avoir obtenu quatre points lors de leur match annulé contre les London Irish.

Guêpes 31-38 Tigres de Leicester

Leicester a obtenu sa première place dans la première moitié de la Premiership depuis trois saisons après avoir battu les Wasps à la Ricoh Arena, où les spectateurs ont profité de leur première action en direct pendant 15 mois.

Les deux équipes se sont qualifiées pour la Heineken Champions Cup de la saison prochaine, Leicester terminant la campagne à la sixième place et les Wasps à la huitième.

Un seul point les séparait avant le match, mais les Tigers ont fait un pas en avant tandis que les Wasps, finalistes battus la saison dernière, ont régressé.

Neuf des joueurs impliqués se présenteront pour l’Angleterre lundi, mais c’est quelqu’un dont la carrière internationale semble terminée, Dan Cole, qui a eu un impact décisif dans une première mi-temps qui a basculé sous le soleil d’été.

Le pilier des Lions avait marqué deux essais en 190 matches de Premiership pour Leicester, mais a augmenté son score de 50% sept minutes avant la mi-temps, forçant son chemin au-dessus de la ligne après que Harry Wells et Julian Montoya aient travaillé un mouvement d’alignement intelligent.

Cameron Henderson, Matthew Scott, Julian Montoya et Tomas Lavanini sont également passés pour les Tigers, tandis que deux essais de Sione Vailanu, et un chacun de Jacob Umaga et Will Rowlands ont obtenu un point de bonus pour les guêpes un après-midi où aucune équipe n’a eu besoin de gagner pour s’assurer une place en Coupe d’Europe.