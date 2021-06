Gallagher Premiership: Chaos tardif alors que les Bristol Bears battent les Leicester Tigers tandis que Tom Willis le remporte pour les Wasps | Nouvelles du rugby à XV

Les Bristol Bears Nathan Hughes et les Leicester Tigers Ellis Genge s’affrontent alors qu’une bagarre éclate au coup de sifflet final

Semi Radradra a marqué deux essais alors que Bristol a remporté une demi-finale à domicile dans les barrages de Gallagher Premiership avec une victoire de 26-23 points de bonus sur Leicester dans un match palpitant à Mattioli Woods Welford Road.

La victoire de Bristol leur laisse huit points d’avance au sommet de la Premiership et une victoire à domicile contre les London Irish samedi prochain leur assurera de terminer en tête du classement.

Ils ont donné aux Tigres combattants une leçon de prise de chance avec Max Malins et Harry Randall ajoutant aux efforts de Radradra, Callum Sheedy convertissant trois des quatre scores.

Hanro Liebenberg et Julian Montoya ont marqué les essais de Leicester en seconde période, Johnny McPhillips tirant trois pénalités et deux conversions.

Bristol a reçu un coup dur d’avant-match lorsque Kyle Sinckler s’est retiré en raison d’une blessure aux ischio-jambiers et que John Afoa est sorti du banc pour le remplacer.

Afoa était au centre de la controverse à la fin du match lorsque Steve Borthwick et Pat Lam ont été impliqués dans une discussion animée sur la ligne de touche avec l’arbitre Ian Tempest sur qui devrait remplacer Nahuel Chaparro après que le remplaçant de Bristol ait été condamné dans les arrêts de jeu.

Chaparro et son compatriote de Bristol Jake Kerr ont tous deux reçu un carton jaune alors que la mêlée des visiteurs a été battue dans les phases finales et il y a eu une pause de six minutes avant de commencer le pilier Afoa, qui avait été remplacé à la mi-temps par Chaparro, est revenu pour la mêlée finale.

Le long délai était d’établir si Afoa était parti à la mi-temps pour blessure – auquel cas il n’aurait pas pu revenir – ou pour des raisons tactiques.

Alors que les tensions montaient en marge, l’ancien pilier néo-zélandais est revenu à l’action et a ensuite aidé Bristol à remporter une mêlée offensive à Leicester. Le coup de sifflet final a alors retenti et des échauffourées ont éclaté entre les joueurs.

London Irish 36-39 Guêpes

Tom Willis a marqué un essai de dernière seconde pour compléter un triplé et un retour incroyable des Wasps alors qu’ils battaient les London Irish 39-36 dans un barnstormer absolu.

Les visiteurs étaient menés 33-10 après une première mi-temps torride au stade communautaire de Brentford, au cours de laquelle Curtis Rona et Albert Tuisue ont tous deux marqué deux fois pour les Exiles, qui ont disputé cinq essais au cours des 40 premières minutes.

Mais les Guêpes ont refusé de se coucher et ont été une équipe transformée après la pause, cette victoire les hissant à la septième place du classement avec un seul match de la saison à jouer.

Tuisue a réclamé son deuxième droit à la mi-temps, a apparemment mis fin au match comme un match, mais les Wasps ont repoussé un essai deux minutes après la reprise lorsque Jack Willis est allé sur la gauche après une pause de Marcus Watson.

La riposte des visiteurs s’est poursuivie lorsque le déchargement de Jeff Toomaga-Allen a placé Jacob Umaga dans l’espace en bas à droite et sa passe a permis à Watson de plonger dans le coin.

Les Irlandais ont perdu le verrou Adam Coleman à la poubelle, alors qu’ils perdaient des pénalités, et les Guêpes ont rapidement frappé à nouveau, alors que Willis marquait à l’arrière d’un maul au volant.

Une pénalité a arrêté la pourriture pour les hôtes, mais les Wasps ont continué à venir et ils ont réduit l’écart à six points avec 14 minutes à jouer grâce à une finition brillante de 40 mètres par Josh Bassett.

Avec le chronomètre dans le rouge, Watson a été contraint de toucher avant de pouvoir toucher le sol pendant que l’avantage était joué, mais les visiteurs ne seraient pas privés du penalty résultant alors que Willis s’est écrasé pour arracher la victoire et compléter son triplé.

Newcastle Falcons 24-14 Worcester

Adam Radwan a marqué deux excellents essais alors que les Newcastle Falcons ont maintenu leurs espoirs de qualification pour la Coupe d’Europe avec une victoire méritée 24-14 contre les Worcester Warriors dans un glorieux parc de Kingston.

George McGuigan a été l’autre marqueur d’essai de Newcastle, obtenant le deuxième du match grâce à un alignement au volant.

Les Falcons ont pris le contrôle dès le départ et ont dominé à l’avant, forçant les Warriors à changer toute leur première ligne avant la demi-heure.

Worcester a marqué deux essais de consolation en seconde période grâce à Jamie Shillcock et Ted Hill, mais a été surclassé par les Falcons, qui ont remporté leur neuvième victoire de la saison en championnat.