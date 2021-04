Le capitaine de Bristol, Steven Luatua, est de retour pour l’affrontement de haut de gamme de vendredi avec Exeter

Nous examinons les statistiques clés et toutes les nouvelles majeures de l’équipe avant les six rencontres de Gallagher Premiership ce week-end …

Vendredi

Bristol Bears vs Exeter Chiefs (Ashton Gate, 19h45)

Steven Luatua revient dans la formation de départ alors que Bristol affrontera Exeter, deuxième, lors d’une rencontre alléchante vendredi. Le skipper est l’un des sept changements apportés à l’équipe de Pat Lam, qui a douze points d’avance au sommet de la Premiership.

Charles Piutau arrive à l’arrière, Sam Bedlow revient également en arrière-plan, et l’homme du match du week-end dernier, Max Malins, passe en demi-papillon avec Callum Sheedy indisponible.

Rob Baxter apporte un certain nombre de changements à ses chefs. À l’avant, Ben Moon et Tomas Francis arrivent au premier rang à la place d’Alec Hepburn et Harry Williams; Jonny Gray est rétabli à la deuxième rangée et avec Dave Ewers mis à l’écart, Sam Skinner tombe dans la rangée arrière. Derrière la mêlée, le seul changement voit Jack Nowell partir sur l’aile devant Facundo Cordero.

Les Bears ont remporté leurs six derniers matches de Premiership depuis leur match nul de 34 tous à London Irish, une autre victoire égalerait la meilleure série de victoires de Bristol dans la compétition établie il y a douze mois. Ils n’ont perdu que deux fois à Ashton Gate cette saison, face à Clermont Auvergne en Coupe d’Europe et à Sale en Premiership.

La seule défaite des Exeter Chiefs lors des cinq dernières rondes de la Premiership était de 18-34 à Gloucester. Les Chiefs ont perdu deux de leurs trois derniers matchs à l’extérieur, à Sale et à Gloucester.

En Premiership, Exeter a l’avantage lors des rencontres précédentes avec Bristol, menant par cinq victoires à deux, alors qu’ils ont également battu les Bears sur deux manches dans le championnat en 2010 pour être promus pour la première fois. Les chefs ont visité Ashton Gate à six reprises et les ont toutes gagnées.

samedi

London Irish vs Harlequins (Brentford Community Stadium, 12h30)

Pour les London Irish, il y a sept changements, dont six dans le peloton: Facundo Gigena, Agustin Creevy et Ollie Hoskins arrivent au premier rang, George Nott et Rob Simmons commencent au deuxième rang, Matt Rogerson commence à l’aveugle, tandis que Curtis Rona commence au centre.

Pour les Harlequins, Danny Care est sur le point de devenir le troisième joueur de l’histoire à disputer 300 matchs dans les Famous Quarters ce week-end, tandis que Mike Brown deviendra le premier joueur à atteindre 350 apparitions pour le club, tous deux nommés pour commencer dans une équipe inchangée à Voyagez ce samedi chez les rivaux locaux London Irish.

Les cinq derniers matches des London Irish en Premiership ont tous pris l’avantage à domicile. La dernière défaite des exilés sur leur nouveau lieu sur le terrain était à Sale le 6 décembre.

Les sept dernières rencontres des Harlequins en Premiership ont toutes été remportées par l’équipe locale ce jour-là, leur plus récente victoire à l’extérieur étant lors d’un voyage à Bath lors de la huitième manche.

Les deux clubs ont fait match nul 27-tous lorsqu’ils se sont rencontrés au Stoop en janvier, leur premier tirage depuis douze ans. Les quatre derniers matchs à l’extérieur des Harlequins disputés contre les London Irish ont eu lieu à Twickenham, au Madejski Stadium, au Twickenham Stoop et maintenant au Brentford Community Stadium.

Gloucester vs Newcastle Falcons (Kingsholm, 15h)

Pour Gloucester, il y a trois changements dans le 15 de départ qui ont joué la dernière fois avec Lloyd Evans revenant au demi-papillon aux côtés de Stephen Varney. Kyle Moyle a reçu le maillot 15, échangeant des rôles avec Santiago Carreras qui est nommé sur le banc.

L’attaquant de verrouillage Sean Robinson disputera son 100e match pour les Falcons dans le cadre d’une équipe qui voit faire ses débuts en Premiership pour Chidera Obonna, l’ailier de 20 ans qui a fait une sortie inaugurale impressionnante contre Castres plus tôt cette saison.

Matias Orlando et Luther Burrell reviennent pour former un couple de centre expérimenté, Brett Connon obtient un rappel à la demi-mouche, Trevor Davison revient à l’hélice à tête libre après un retrait tardif le week-end dernier, et Gary Graham arrive dans la rangée arrière en tant que Mark Wilson cherche à surmonter une blessure au genou.

La seule victoire de Gloucester lors de ses quatre derniers matches de championnat était de 34-18 à domicile contre Exeter en mars. Gloucester n’a remporté que deux de ses sept derniers matchs à domicile en Premiership, mais les deux ont eu lieu depuis la fin du mois de février.

Les Newcastle Falcons ont perdu leurs cinq derniers matches de Premiership depuis leur victoire 25-22 à domicile contre les Harlequins. Les deux dernières victoires à l’extérieur des Falcons ont toutes deux eu lieu en Challenge Cup tandis que leur plus récente victoire sur la route en Premiership était lors d’une visite à Wasps en décembre.

Newcastle a battu Gloucester 22-10 à Kingston Park lors de la sixième manche et n’a pas réalisé le doublé de la saison contre les Cherry et les Blancs depuis 2016/17. Newcastle a gagné lors de deux de ses trois dernières visites à Kingsholm.

Leicester Tigers vs Northampton Saints (Mattioli Woods Welford Road, 15h)

Hanro Liebenberg revient dans l’équipe de départ des Tigers au flanc du côté aveugle, avec Luke Wallace à l’openide et Jasper Wiese à nouveau au n ° 8 dans la rangée arrière de Leicester, tandis que Kobus Van Wyk revient après avoir purgé une suspension de quatre semaines pour rejoindre Kini Murimurivalu et Freddie Steward. dans les Tigres en arrière trois.

Pendant ce temps, le directeur du rugby des Saints, Chris Boyd, a fait six changements: le co-capitaine Alex Waller revient dans un nouveau look au premier rang aux côtés du talonneur Sam Matavesi et du tighthead Ehren Painter, Tom Wood commence à la place du blessé Nick Isiekwe, Matt Proctor revient de blessure à l’aile, et Rory Hutchinson est choisi au centre.

Les dix derniers matches de Premier League de Leicester ont été répartis à parts égales avec cinq victoires et cinq défaites. Les Tigers ont remporté leurs six derniers matchs à domicile toutes compétitions confondues – leur meilleur parcours à Welford Road depuis 2016.

La seule défaite de Northampton lors des quatre derniers tours de rugby de la Premiership était à domicile contre Bristol. Les Saints ont marqué quinze essais et en ont concédé six lors de leurs deux derniers matches de la compétition. Northampton n’a perdu qu’une seule fois à l’extérieur de la maison dans n’importe quelle compétition en 2021: 19-37 aux Harlequins en mars.

Les saints ont gagné lors de deux de leurs trois dernières visites à Leicester en Premiership.

Worcester Warriors vs Sale Sharks (Sixways, 15h)

Les Warriors de Worcester ont apporté cinq changements alors que le flanker ouvert Sam Lewis fera sa première apparition en près de trois mois après une blessure à l’épaule. Fin Smith, 18 ans, commence au demi-papillon, Tom Howe remplace Ed Fidow sur l’aile, tandis qu’Anton Bresler et Andrew Kitchener sont réunis au deuxième rang.

Alex Sanderson de Sale a fait neuf changements: Bevan Rodd et Curtis Langdon commencent aux côtés de Will-Griff John dans un changement complet de la première rangée, Cameron Neild remplace Jean-Luc du Preez, Will Cliff et AJ MacGinty reviennent, Connor Doherty s’aligne à à l’intérieur du centre, tandis que Simon Hammersley et Byron McGuigan viennent dans les trois derniers.

Les Warriors de Worcester ont perdu leurs six derniers matches de championnat depuis qu’ils ont été déclarés vainqueurs à domicile contre Newcastle le 20 février. Les Warriors n’ont pas gagné un match de quatre-vingts minutes à Sixways depuis qu’ils ont battu les London Irish au premier tour.

Sale Sharks n’a perdu qu’une seule fois au cours des six derniers tours: 14-17 à Northampton. Les Sharks n’ont perdu que deux fois à l’extérieur en Premiership depuis début décembre: aux Harlequins et à Northampton.

Sale a battu Worcester 20-13 à Salford lors de la sixième manche et n’a pas réalisé le doublé de la saison sur les Warriors depuis 2017/18. Les Sharks ont perdu lors de leurs trois dernières visites à Sixways.

dimanche

Wasps vs Bath (Ricoh Arena, 15h)

Avant le coup d’envoi de dimanche, la formation de départ des Wasps est inchangée par rapport à leur dernière sortie, avec Tom West prêt à faire sa 50e apparition en club et Thomas Young sa 100e apparition en Premiership des Wasps.

Dans les rangs de Bath, Tom Dunn fera sa 150e apparition en club comme l’un des cinq changements: Will Chudley et Orlando Bailey forment un nouveau partenariat demi-arrière, le lâche Juan Schoeman arrive au premier rang aux côtés de Dunn, tandis que Miles Reid, qui a marqué son premier essai de Bath le week-end dernier, est sélectionné au flanker aveugle.

🚨 Votre équipe de Bath Rugby est en … Un grand bravo à @ tomdunn92 qui fera sa 150e apparition à Bath dimanche!#WeAreBath 🔵⚫️⚪️ – Bath Rugby (@BathRugby) 23 avril 2021

Les deux seules victoires des guêpes au cours des dix derniers tours de la Premiership ont été toutes deux à l’extérieur à Worcester et à Newcastle. La plus récente victoire des Wasps à la Ricoh Arena était de 24-5 contre Exeter en janvier.

La seule défaite de Bath lors de leurs six dernières rencontres en équipe première était de 33-36 à London Irish, remportant trois de leurs quatre derniers matchs à l’extérieur du tournoi.

Les guêpes ont remporté leurs trois derniers matchs contre Bath depuis la victoire 29-17 de Bath au Rec en mai 2019. Bath a visité la Ricoh Arena à sept reprises dans tous les tournois où leur record est: en a remporté trois, un nul, en a perdu trois.