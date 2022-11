Gallagher, comédien briseur de pastèques, décède à 76 ans

NEW YORK –

Gallagher, le comédien aux cheveux longs qui a laissé une traînée de rires, de colère et de pastèques brisées au cours d’une carrière de plusieurs décennies, est décédé à 76 ans.

Craig Marquardo, dans un communiqué s’identifiant comme “l’ancien manager de longue date” de Gallagher, a déclaré qu’il était décédé vendredi à son domicile de Palm Springs, en Californie, après une brève maladie. Gallagher a eu de nombreuses crises cardiaques au fil des ans, dont une juste avant un spectacle prévu au Texas en 2012.

Avec un béret sur la tête et quelques accessoires simples, d’un bidon d’huile à un fouet de taureau, l’homme né Leo Anthony Gallagher Jr. s’est construit une suite nationale dans les années 1970 et 1980, apparaissant dans l’émission “Tonight” avec Johnny Carson et en vedette dans de nombreuses émissions spéciales de Showtime. Son acte comprenait de l’humour d’observation (“Qu’en est-il de Pâques? Qui a eu l’idée de donner des œufs à un animal qui sautille”), un commentaire politique (“Ils n’appellent pas une taxe une taxe. Ils l’appellent un amplificateur de revenus”), inventé sports (Ping-Pong synchronisé) et sa marque de destruction Sledge-O-Matic.

« Mesdames et messieurs ! Je ne suis pas venu ici ce soir juste pour vous faire rire. Je suis venu ici pour vous vendre quelque chose, et je veux que vous y prêtiez une attention particulière ! criait-il dans sa meilleure imitation rapide d’un lanceur de télévision de fin de soirée. “L’incroyable Master Tool Corporation, une filiale de Fly-By-Night Industries, a confié à qui ? Moi ! Pour vous montrer ! L’outil de cuisine le plus pratique et le plus élégant que vous ayez jamais vu.”

Sledgehammer à la main, il appliquait alors tout son muscle aux pommes, raisins, laitue et autres produits, le plus célèbre étant l’inévitable pastèque, avec des spectateurs devant couverts de morceaux de nourriture.

Gallagher était un natif de Fort Bragg, en Caroline du Nord, qui a commencé en 1960 en tant que directeur de la route pour le comédien / musicien Jim Stafford et a rapidement commencé à se produire, perfectionnant son numéro au Comedy Store et dans d’autres clubs. Il n’était pas le seul comique de la famille : son jeune frère Ron est devenu comédien, a reçu la bénédiction initiale de Leo et ressemblait et agissait suffisamment comme son frère plus connu pour que certains publics ne sachent pas qui ils étaient venus voir. Leo Gallagher a finalement obtenu une injonction du tribunal interdisant à son frère d’utiliser ses routines.

L’aîné Gallagher est devenu de plus en plus controversé ces dernières années, fustigé pour des propos racistes et homophobes. Gallagher a même écourté une interview en 2011 avec Marc Maron après que l’animateur du podcast WTF l’ait confronté à propos de ses déclarations.

“Je suis le problème ? !” Gallagher a dit à un moment donné. “Penses-tu que quand je serai mort, les gays auront enfin une opportunité en Amérique ? Est-ce que je les ai vraiment retenus ?”

En 2003, Gallagher figurait parmi plus de 100 candidats en lice lors de l’élection révocatoire du gouverneur de Californie, remportée par Arnold Schwarzenegger. Au cours de la dernière décennie, Gallagher est apparu dans une publicité Geico et dans le film “The Book Of Daniel”.