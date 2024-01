Galla Jayadev complique l’espace politique de l’AP

Le député de Guntur, Galla Jayadev, a annoncé son retrait de la politique, invoquant le harcèlement de l’État et du gouvernement central. Lors d’une conférence de presse, Jayadev révèle comment, malgré sa contribution de 1 200 Crore d’impôt d’État et de 3 800 Crore d’impôt central, il est soumis à une chasse aux sorcières de la part des départements d’État et des agences centrales comme CBI et ED.

« Il y a soixante-dix autorisations différentes à renouveler chaque année et ces autorisations sont devenues des armes entre les mains des gouvernements. ED et CBI mettent mes téléphones sur écoute. ED m’avait convoqué et interrogé deux fois. Je suis venu en politique en espérant pouvoir changer la politique, mais je ne peux pas permettre à la politique de me changer », a déclaré Jayadev, révélant le vide de la politique indienne.

“Mes mains sont attachées. Je ne peux pas combattre le gouvernement de l’État à cause de mes affaires et je ne peux pas parler du gouvernement central à cause de contraintes politiques », a ajouté Jayadev.

Jayadev est un homme politique honnête. C’est lui qui a fait sensation dans tout le pays avec son discours enflammé s’adressant à Narendra Modi comme « Monsieur le Premier ministre » au Parlement lors de la motion de censure. Il a gagné une deuxième fois malgré une énorme vague anti-titulaire contre le TDP en raison de cette image.

Amara Raja de Jayadev est le premier investissement important dans l’Andhra Pradesh, fondé en 1985. Aujourd’hui, le groupe Amara Raja compte 18 sociétés et est une entreprise avec un chiffre d’affaires de 14 000 Crore et 17 000 employés payant 1 200 Crore d’impôt d’État et 3 800 Crore d’impôt central. Quelqu’un comme Jayadev est effrayé avec succès par l’État et les gouvernements centraux.

Jayadev expose le Congrès YSR et le BJP. Les deux parties sont exposées aujourd’hui. C’est un exemple de la façon dont leurs ambitions politiques sont d’une importance primordiale pour eux et du fait qu’ils n’épargnent même pas les grandes entreprises qui contribuent à l’édification de la nation si elles se mettent en travers de leur chemin.

En 1985, Galla Rama Chandra Naidu a fondé Amara Raja dans l’Andhra Pradesh avec Tirupati et elle est aujourd’hui devenue une entreprise multinationale. Juste avant que Jayadev ne devienne député du TDP, Jagan s’en est pris à Amara Raja et a conduit les nouveaux investissements de l’entreprise au Tamil Nadu et au Telangana. C’est un témoignage de la tyrannie de Jagan. Il s’agit d’une politique destructrice affichée par un dirigeant qui ne peut pas apporter un seul investissement à l’État mais qui décime l’écosystème.

Outre Jagan, Jayadev a également dénoncé le vide du gouvernement de Narendra Modi. Modi et Amit Shah se présentent tous deux comme des nationalistes, gardant la nation au-dessus d’eux-mêmes. Mais tout cela s’avère absurde. Juste parce que Jayadev a interrogé le gouvernement central sur l’abandon de l’Andhra Pradesh, ils ont lancé contre lui le CBI et l’ED.

Amara Raja n’est pas une entreprise de ravins. C’est une entreprise de réputation internationale et cette conférence de presse de Jayadev fera honte au pays et donnera une très mauvaise impression de l’Inde aux investisseurs. Si vous ne pouvez pas tolérer une entreprise multinationale locale, vous ne pouvez obtenir aucun investissement.

Chandrababu Naidu et Pawan Kalyan, qui recherchent désespérément une alliance avec le BJP, devraient également ouvrir les yeux. S’ils croient encore que le BJP fera quelque chose pour les aider lors des élections, ils sont trop naïfs ou stupides. S’ils blâment uniquement Jagan et épargnent Modi et Amit Shah sur cette question, ils ne rendent pas justice au genre de politique que l’on attend d’eux.

Les électeurs neutres et instruits qui seront aux côtés du TDP et de Janasena lors de cette élection auront ces questions en tête lorsqu’ils iront voter. Chandrababu et Pawan Kalyan devraient leur donner une réponse appropriée sur les raisons pour lesquelles ils veulent le BJP dans l’alliance.