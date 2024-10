Galerie ZHANGYU / Atelier Zéros

© Sicong Sui

2023



Description textuelle fournie par les architectes. Le CITIC Pacific Plaza est situé au cœur du quartier commercial de Nanjing West Road à Shanghai. Au-dessus du CITIC Pacific Plaza se trouvent deux tours de bureaux, et l’un des objectifs clés de la transformation du centre commercial est d’attirer les cols blancs pendant leurs pauses déjeuner et leurs réunions après le travail. Combinant restauration et art, l’espace vise à offrir aux employés de bureau un environnement propice au repos et au rafraîchissement à midi pendant la semaine de travail. L’entrée de la galerie Zhang Yu dans le centre commercial est une collaboration expérimentale entre l’artiste Zhang Yu et CITIC Pacific. Contrairement aux espaces de vente au détail typiques, la galerie sert d’espace d’exposition public pour l’artiste, reflétant fortement son identité artistique personnelle.

Dans le cadre d’une démarche expérimentale dans un cadre commercial, l’artiste a cherché à créer un espace d’exposition flexible dans le cadre des contraintes d’un budget et d’un espace limités. La galerie comprend un salon de thé privé pour rencontrer des invités, un espace de stockage et une section pour vendre des objets périphériques. L’entrée devait exprimer le style personnel de l’artiste sans révéler tout l’intérieur aux passants. Le travail de Zhang Yu allie la peinture à l’encre traditionnelle avec une utilisation méticuleuse de couleurs vives. Parallèlement, notre approche architecturale impliquait des algorithmes informatiques, créant un contraste intrigant : des processus dessinés à la main par rapport à des processus pilotés par des algorithmes.

Cette combinaison a donné naissance à une expérience spatiale unique, un espace qui apporte une qualité immersive et onirique à un environnement commercial par ailleurs homogène et quelque peu monotone. La consommation est la dernière étape de la production et non un concept parallèle. La galerie a vu le jour après que l’artiste ait accumulé une certaine popularité et une certaine influence au sein de l’industrie. Le public de l’artiste est essentiellement composé de millennials, qui se découvrent à travers la consommation. Ils trouvent la personne qu’ils souhaitent devenir en découvrant les produits ou les œuvres d’art qu’ils désirent. La conception spatiale de la galerie améliore l’expérience de l’interaction de ce groupe démographique avec l’art. De fortes réponses émotionnelles déclenchent l’exploration et la connexion avec les œuvres d’art, ce que souhaitaient les designers.

L’entrée de la galerie, conçue grâce à la mécanique informatique et composée de 1 000 pièces d’acier galvanisé coloré de 1,5 mm, s’ouvre comme un éclat soudain de papier de riz, faisant écho aux traits de peinture étirés des œuvres de l’artiste. Dans l’environnement du centre commercial, il crée une entrée visuellement saisissante. Compte tenu des délais et des conditions de construction stricts au sein du centre commercial, tous les panneaux en acier galvanisé colorés ont été prétraités en usine puis boulonnés ensemble sur site, garantissant un assemblage rapide sans soudure et sans avoir besoin de support structurel supplémentaire. Les ouvertures de sécurité incendie nécessaires ont également été ajoutées pour respecter les codes du bâtiment. Ici, la technologie sert à la fois d’outil et de partie de l’expression artistique.

L’essor de la technologie de conception informatique a conduit à une personnalisation et à une préfabrication contemporaines, la découpe CNC étant l’un des flux de travail. Les machines CNC traitent les matériaux sur la base de dessins saisis ou de modèles numériques. La galvanisation à chaud, où l’acier est immergé dans un bain de zinc pour former un revêtement protecteur, donne aux matériaux de construction un éclat métallique, complétant les éléments dorés des œuvres de l’artiste. L’installation détaillée de l’entrée est une incarnation tridimensionnelle du motif « Butterfly Dream », avec ses ailes et ses yeux colorés, comme on le voit dans les peintures de l’artiste. Cela crée l’illusion de sortir d’un environnement commercial traditionnel et d’entrer dans un monde fantastique, commençant ainsi le voyage vers l’œuvre d’art.

Inspiré par l’artiste Doug Wheeler, l’intérieur de la galerie utilise une conception murale homogène pour créer un espace blanc sans limites, faisant écho à l’utilisation de l’espace vide par l’artiste dans ses peintures et renforçant l’atmosphère immersive et onirique. Cet environnement sert non seulement de toile de fond surréaliste à l’œuvre d’art, mais isole également les visiteurs du centre commercial animé à l’extérieur, offrant ainsi une expérience méditative avec l’art à un rythme plus lent.