Galerie XII : Marie Cécile Thijs

Jusqu’au 26 octobre 2024, Galerie XII présente une exposition d’un artiste néerlandais Marie Cécile Thijs. Photographe jouant avec la temporalité, Marie Cécile Thijs crée des images incarnant une relation entre passé et présent qui semble irréelle, voire surnaturelle. Portraits de personnes, d’animaux, de fleurs, d’objets et de nourriture inspirés de la peinture du XVIIe siècle, chacun de ses sujets est marqué par une immobilité inquiétante. Cette dualité – entre ancien et nouveau, lumière et obscurité, intimité et distanciation – est au cœur du travail de Marie Cécile Thijs. Pour cette exposition, la Galerie XII présente des œuvres de ses différentes séries : Fleurs, Vases & Delftware, Food Portraits, Amazons et White Collar.

Portraits culinaires

Le Portraits culinaires La série se compose de natures mortes contemporaines présentant des portraits culinaires. Suspendus dans les airs, dynamiques et légèrement surréalistes, ils capturent l’essence des fruits, légumes et autres aliments. Marie Cécile Thijs les regarde comme si elle les rencontrait pour la première fois, créant ainsi un nouveau dialogue.

Le Portraits culinaires La série a été exposée dans les musées néerlandais Nairac, Jan Cunen et Museum aan het Vrijthof.

Amazones

Avec le Amazone série, Marie Cécile Thijs compose une série de portraits contemporains de jeunes femmes fortes, courageuses et indépendantes associés à une symbolique et des références historiques qui leur confèrent un caractère intemporel.

Le travail Pensée silencieuse fait partie de la collection du Virginia Museum of Fine Arts à Richmond, Virginie, États-Unis (VMFA).

Col blanc

Dans la série Col blanc, Marie Cécile Thijs se moque du port d’un très beau collier baptiste du XVIIe siècle appartenant aux collections du Rijksmuseum et dernier exemplaire au monde d’un modèle très apprécié des jeunes dans les années 1615-1935. Extrêmement fragile, le collier a été photographié au musée avant d’être ajouté par collage numérique sur les différents modèles.

Les travaux Fille avec col blanc à table et Chat à collier blanc est entrée dans les collections permanentes du Rijksmuseum en 2010. Girl with White Collar a été exposée au Photo Museum de Chicago en 2011.

Fleurs, vases et faïences de Delft

Dans Fleurs, vases et faïences de DelftMarie Cécile Thijs crée un monde aux multiples facettes où faune et flore composent un univers surréaliste. Grâce à de forts contrastes de clair-obscur et à l’utilisation de vases en faïence de Delft du XVIIe siècle, ces œuvres contemporaines relient le passé au présent.

Marie Cécile Thijs

Le travail de Marie Cécile Thijs joue avec la temporalité. En reliant le passé et le présent, elle crée une relation irréelle autour de la notion de temps. Les images représentent un instant flottant, hors du temps. Lorsque Marie Cécile Thijs construit une image, elle regarde l’objet comme si elle ne l’avait jamais vu, même si l’objet lui est familier. Ainsi, elle déconstruit l’image qu’elle avait pour en construire une nouvelle. Son travail tend à représenter un monde parallèle où le temps et l’espace ont des dimensions différentes. Chaque détail semble familier, réel, mais au deuxième coup d’œil, tout est différent. Tout cela est à la fois évident et étranger. L’image peut paraître classique, mais surréaliste. Dans son monde, l’absurde est la norme. Côté technique, Marie Cécile Thijs travaille en studio avec un Hasselblad. Chaque photographie part d’une idée qu’elle développe dans son imaginaire avant de chercher des moyens de la mettre en scène et de la communiquer au spectateur. Qu’elle photographie des hommes, des animaux ou des natures mortes, sa démarche est la même. Avant de se lancer, elle prend le temps de se familiariser avec son modèle. Elle construit une histoire autour du modèle. Les personnages et les animaux sont toujours photographiés de face, ils regardent le spectateur droit dans les yeux et reflètent sa propre curiosité.

Marie Cécile Thijs

Jusqu’au 26 octobre 2024

Galerie XII

14 rue des Jardins Saint-Paul

75004 Paris

www.galeriexii.com