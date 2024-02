Galerie The Front Room : Sean Hemmerle : Cerceaux

La galerie de la salle avant présente « Cerceaux » par Sean Hemmerle. Dans « Hoops », Hemmerle se penche sur le phénomène culturel et la diffusion du basket-ball américain aux quatre coins du monde. Les portraits photographiques de terrains de basket-ball réalisés par Hemmerle documentent des sites dans plus de 14 pays d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale, d’Asie, d’Europe et d’Afrique.

En ces temps de conflits et de troubles mondiaux, la série « Hoops » de Hemmerle apparaît comme un témoignage poignant de la puissance durable d’un sport simple né à Springfield, dans le Massachusetts. Dans un contexte de défis mondiaux, le projet met en lumière l’attrait universel du basket-ball, transcendant les barrières linguistiques, religieuses et géopolitiques. L’objectif de Hemmerle capture l’essence d’un jeu qui parle un langage universel de camaraderie, de résilience et d’unité, offrant un récit visuel qui résonne auprès du public, quelle que soit son origine culturelle ou linguistique.

L’exposition « Cerceaux » présente 24 photographies des États-Unis, des Pays-Bas, d’Irak, du Liban, d’Italie, d’Allemagne, du Danemark, de Palestine, d’Islande, du Mexique, de Chypre, de France, de Chine, du Maroc et plus encore. Certaines photos représentent des lieux historiquement importants pour le basket-ball, comme le panneau arrière de Springfield, dans le Massachusetts, le berceau du basket-ball. Sur la photographie « Springfield College, Springfield, MA, USA 2023 », un panneau rectangulaire indéfinissable se dresse stoïquement sur un toit fissuré et battu, entouré d’un mur de pins, leurs branches formant une enceinte naturelle qui offre un contraste saisissant avec l’homme. structure faite. D’autres endroits se trouvent dans des endroits qui ne sont traditionnellement pas considérés comme des paradis pour le basket-ball.

La première exposition personnelle de Hemmerle à Front Room a eu lieu “Trois générations d’explosifs puissants” à Brooklyn, au printemps 2002. Depuis lors, Hemmerle a présenté plusieurs expositions personnelles et collectives à Front Room, notamment les populaires « Secret Collaborators », « When Lines are Drawn », « Rust Belt » et « Brutal Legacy ». Hemmerle a exposé à l’échelle nationale et internationale. Son travail se trouve dans des collections publiques et privées, notamment : le Museum of Modern Art, l’International Center for Photography, Martin Margulies, Elton John, le Houston Fine Arts Museum, Saatchi London et Brooks Brothers. Ses images ont été présentées dans des publications majeures, notamment Métropole, Temps et Le magazine du New York Times.

Sean Hemmerle : Cerceaux

17 février-7 avril 2024

Vendredi-Dim 12h-17h et sur rendez-vous

La galerie de la salle avant

205, rue Warren

Hudson, État de New York

718-782-2556

www.frontroomles.com