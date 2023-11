Galerie technique du Rouleur Live : Tout ce qui brille est en fait de l’or

Dans l’antichambre des vélos sur mesure, j’ai repéré ce vélo extrêmement beau de Meteor Works. Les freins sur jante, les câbles externes et une roue avant à lacets radiaux sont autant de choses qui deviennent de plus en plus rares, mais ce qui a vraiment attiré mon attention, c’est le mécanisme arrière Campagnolo en carbone et le boîtier de câble solide segmenté, avec un segment en or pour compléter la chaîne en or. Les détails comptent sur les vélos personnalisés et c’est un travail de premier ordre.