Galerie Robert Koch : Paysages Divergents

Le Galerie Robert Koch présente Paysages divergentsune exposition collective jusqu’au 1er novembre 2024.

Allant au-delà des représentations traditionnelles de paysages, cette exposition explore les terrains psychologiques que nous construisons et habitons.

Présentant le travail des photographes Trent Davis Bailey, Matt Black, Edward Burtynsky, Tamas Dezsö, Chris Dorley-Brown, Steve Fitch, Adam Katseff, Josef Koudelka, Michael Wolf et d’autres, Divergent Landscapes réfléchit sur la relation complexe entre l’expérience personnelle et l’expérience externe. environnements. L’exposition invite les spectateurs à explorer comment diverses forces façonnent notre compréhension du lieu. À travers des images mêlant les mondes naturel et bâti, il révèle des moments où ces frontières se dissolvent, reflétant à la fois les aspects tangibles et éphémères de notre environnement.

Paysages divergents

Jusqu’au 1er novembre 2024

Galerie Robert Koch

49, rue Geary – Cinquième étage

San Francisco, Californie 94108

www.kochgallery.com