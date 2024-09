Galerie pHOTo : Le look de Janhvi en dame du village

Janhvi Kapoor, la fille du légendaire Athiloka Sundari, a fait ses débuts dans le cinéma Telugu avec le film Devara.

Les images fixes du film rappellent sa mère. Dans cette séance photo, elle met en valeur sa beauté et son charisme, vêtue d’un langa et d’un oni traditionnels. Ses expressions nous rappellent sa mère.

Ces images captivantes mettent en valeur son attrait époustouflant et deviennent rapidement virales sur les réseaux sociaux et diverses plateformes en ligne, captant l’attention de ses admirateurs et fans.

Les débuts de Janhvi dans l’industrie cinématographique Telugu font beaucoup parler d’eux. Ses fans sont ravis de la voir dans le rôle principal de Devara, actuellement à l’affiche en salles.

Cliquez ici pour la galerie de photos