Galerie Maison à Gran Via, Grenade / Annona + Ana Frias

© Javier Callejas

+ 13





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

300 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2022



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Barausse, Mosaïque Nolla, Viabizzuno



Architectes principaux :



Silvia Cabrera Jiménez et Felipe Hita Suárez



© Javier Callejas

Description textuelle fournie par les architectes. Les exigences du projet et sa genèse étaient la transformation d’un appartement des années 1920, appartenant à un immeuble signé par l’architecte Francisco Prieto Moreno, en une résidence de courte durée pour un couple dont la maison permanente se trouve entre Londres et Singapour. Ils avaient également besoin que l’appartement soit un espace d’exposition pour leur collection d’art.

© Javier Callejas

© Javier Callejas

L’intérieur, bien qu’il ait été transformé, conserve de nombreux éléments et caractéristiques d’origine de l’architecture moderniste qui définit l’architecture de la Gran Via de Grenade : menuiseries alambiquées, moulures au plafond, grandes hauteurs et sol en mosaïque. Dès le début, le projet vise à combiner la nécessité de maintenir les éléments et les caractéristiques typologiques ainsi que l’adaptation à un mode de vie particulier, loin des exigences domestiques du début du siècle.

© Javier Callejas

Nous avons été confrontés à deux exercices de conception différents. La première est née de la nécessité de localiser les nouvelles salles d’eau et les zones de service sans diviser les grandes surfaces nécessaires à l’exposition. Dans le même temps, ces espaces privés, nécessaires lorsque l’appartement redevient un logement, ne doivent pas compromettre les caractéristiques d’origine et la structure typologique et spatiale que nous apprécions au début.

© Javier Callejas

Les nouveaux volumes des zones de service ne doivent pas interférer avec l’espace de lecture, qui est à la fois un espace historique et d’exposition. Il est donc décidé que les nouveaux volumes ne toucheront pas le plafond, là où les divisions originales sont encore visibles. Cela met l’accent sur l’idée d’un contenant, non seulement de l’art mais aussi de l’histoire (et des histoires). La matérialité de ces volumes ne doit pas rivaliser avec l’artisanat apprécié pour sa rareté, la mosaïque de Nolla.

© Javier Callejas

© Javier Callejas

Le deuxième exercice consistait à remplacer, au fil des années, de grandes zones de la mosaïque originale Nolla par des sols de moins bonne qualité.

Nous avons décidé d’affronter les deux situations à partir du même postulat et de les aborder dans leur ensemble pour développer un outil unique et parvenir à une solution où le projet était lisible et cohérent. En conséquence, là où existaient des sols en mosaïque Nolla, ils ont été restaurés. En cas de perte du sol d’origine, il convient de décider comment le remplacer.

© Javier Callejas

Après avoir évalué les possibilités, une décision qui devrait avoir des répercussions au-delà du projet a été prise. Nous avons commencé à travailler avec Salvador Escriva, responsable des mosaïques de Nolla, pour lancer une production à grande échelle de pièces de mosaïque en utilisant une technique traditionnelle à l’échelle industrielle. Fabriquer de nouveaux moules, en utilisant des terres atomisées parmi les couleurs et pigments utilisés au début du XXe siècle. Nous avons utilisé cette nouvelle capacité de production pour réparer les pièces perdues avec de grandes zones monochromes, résolvant non seulement le sol endommagé mais aussi les nouveaux locaux techniques.

© Javier Callejas

Le matériel est historique ; son usage est contemporain, créant de nouveaux volumes complets. Le résultat est une série d’espaces où se font face deux manières de vivre, deux utilisations du matériau céramique historique, reflétant le passage de 100 ans et notre proposition de vivre et d’exposer.