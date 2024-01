Galerie Lourdes / João Costa Nóbrega, Arquitecto

© Henrique Seruca

+ 27





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

2196 pi²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2022



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Conception de balnéum, Expolux, FNJ, RÉHAU



Architecte principal :



João Costa Nóbrega



© João Costa Nóbrega

Description textuelle fournie par les architectes. La nécessité d’héberger une importante collection privée d’art contemporain a dicté le programme du nouveau projet dans le cadre d’un ensemble d’interventions de réhabilitation prévues pour la Quinta de São João, à Câmara de Lobos.

© Henrique Seruca

La Quinta (propriété emblématique de Madère), de tradition agricole, comprend une maison sur laquelle certains travaux ont déjà été réalisés, une chapelle du XVIIe siècle, une petite étable et un entrepôt partiellement transformé en résidence artistique qui comprend un cave et pressoir pour produire le vin de la Quinta. La pente prononcée révèle et accentue la présence des vignes plantées en treillis (ce que nous appelons à Madère Latadas), offrant une vue panoramique sur l’océan et dessinant une élévation plutôt qu’une vue aérienne.

Conception

La préservation du paysage humanisé des zones élevées de Câmara de Lobos et l’intégration de solutions techniques pour rendre la Quinta autonome du point de vue énergétique ont déterminé le geste initial qui a défini la mise en œuvre de la galerie construite.

© Henrique Seruca

Section C

© Henrique Seruca

L’idée qu’un nouveau bâtiment ne devrait pas apparaître sur la ferme s’est développée comme la plus appropriée, profitant de l’existence d’un programme qui permettait sa mise en œuvre.

© Henrique Seruca

La présence du vignoble domine la vue sur la Quinta, qu’il était impératif de maintenir, que ce soit d’un point de vue paysager ou agricole. Ainsi apparaît un volume issu d’une incision dans le terrain, qui retrouve ses dimensions d’origine, camouflant le bâtiment, et reste disponible pour être à nouveau enveloppé par les vignes guidées par des treillages.

© Henrique Seruca

L’extérieur, ou ce qui apparaît inévitablement visible, atteindra sa maturité dès que les textures du béton apparent assimileront les couleurs de l’environnement proche, s’assombrissant dans les zones ombragées et conservant sa jeunesse sur les surfaces les plus exposées.

© Henrique Seruca

Par une antichambre extérieure entièrement fermée lorsqu’elle n’est pas utilisée, on pénètre dans un « bunker » où la lumière zénithale fait irruption de manière inattendue par trois lucarnes. Ceux-ci, à l’extérieur, disposent d’un grand nombre de panneaux photovoltaïques, indispensables au fonctionnement des systèmes radiants de plafond et de sol adaptés à la bonne conservation des œuvres d’art. L’espace est neutre et l’éclairage artificiel se veut le moins présent possible, complétant la lumière diffuse apportée par les lucarnes et celle qui provient du « patio » conçu avec un petit lac ajusté à la sculpture qui y est installée.

© Henrique Seruca

Section B

Cet espace, adjacent à la zone technique extérieure, commence à acquérir la « patine » souhaitée sur le béton apparent, enrichissant les reflets produits par la lumière qui tombe latéralement autour du lieu. La surface d’exposition est complétée uniquement par des toilettes et par un espace de stockage intérieur de 204 m² de construction inséré dans une propriété totalisant 5 880 m².