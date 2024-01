Galerie LODO : Vita Flumen : Mirrora

Galerie LODO présente la nouvelle exposition Miroir par Sandra Hernández connu comme Vita Flumen.

L’artiste se concentre sur la relation entre les êtres humains et leur environnement ainsi que sur les histoires qui en émergent.

Jung a postulé que la façon dont nous percevons l’extérieur est le reflet de notre personnalité intérieure.

Inspirée de cette « Loi du miroir », cette série de photographies représente l’artiste évoluant dans des scénarios quotidiens, avec des miroirs à la place du visage.

” Qui suis je ? Où vais-je ? » Inspiré de la « Loi du miroir » du psychiatre et psychologue suisse Carl Gustav Jung, le projet repose sur deux concepts complémentaires : le problème de l’identité, notamment féminine, et l’altérité, entendue comme la capacité de prendre conscience de soi en regardant soi-même dans une perspective étrangère à soi-même.

Plus tard, une fois que Mirrora a été révélée et que le projet photographique a évolué, quelque chose de complètement inattendu s’est produit : des messages ont commencé à arriver de plusieurs femmes demandant à « être Mirrora ». Ainsi, le projet a pris un tournant en associant différents modèles qui ont préféré rester anonymes derrière l’identité de Mirrora, chose ironique et fascinante, car Mirrora n’a pas d’identité. Chacun de ces modèles a été interrogé sur les raisons pour lesquelles ils souhaitaient devenir ce personnage, et les réponses convergent sur un seul point : grâce à Mirrora, ils se sentent libérés du jugement et du regard extérieur.

Sandra Hernández (Vita Flumen) est une photographe mexico-canadienne et ambassadrice de Fujifilm. Avec une carrière prolifique en architecture, la photographie de Sandra se concentre sur la vie urbaine, ainsi que sur la relation entre les humains et leur environnement, et sur les récits qui émergent entre eux.

Sa passion pour ces sujets l’a amenée à publier le premier livre sur la photographie de rue de l’histoire du Mexique : « Antología de fotografía de calle mexicana ». Elle est la fondatrice d’Observadores Urbanos : une plateforme dédiée à la distribution et à la promotion de la photographie de rue ibéro-américaine. Elle est membre des communautés Women Street Photographers, Women in Street, Women Photograph et The Raw Society, et cette année, elle a été sélectionnée pour faire partie de la classe Eddie Adams Workshop de 2023.

Le travail de Sandra, tant photographique qu’écrit, a été publié et présenté à l’échelle nationale et internationale dans des médias tels que Forbes México, La Vanguardia, Radio UNAM, Revista Cuartoscuro, Revista Gatopardo, TV78 en France et Revue Épic. Elle a participé à plus de quarante expositions individuelles et collectives sur quatre continents et a reçu des prix et des mentions honorables dans des concours internationaux de photographie. Depuis 2017, Sandra est la photographe officielle de La Carrera Panamericana.

Vita Flumen : Mirrora

Ouverture le 20/01/2024

Galerie LODO

20 Rue de Verneuil 75007, Paris

www.lodogallery.com

instagram.com/lodogallery

Du mercredi au samedi : 14h00 à 19h00