GALERIE : Le chocolat était dans l’air à la bibliothèque du centre-ville aujourd’hui

Un roman classique pour enfants a pris vie ce matin à la bibliothèque du centre-ville. Certains acteurs et membres de l’équipe de la prochaine production locale de Charlie et la Chocolaterie je me suis arrêté à la bibliothèque du centenaire James L. McIntyre pour une heure du conte spéciale qui comprenait des chansons et de l’artisanat – et une visite de Willy Wonka lui-même. La dernière production de l’année pour le West End Theatre Project, Charlie et la Chocolaterie sera présenté au Sault Community Theatre Centre du 21 au 24 novembre. Les billets peuvent être achetés en ligne ou en personne à la billetterie du théâtre. La distribution complète a été annoncée en juillet.

