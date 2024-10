Galerie L’Agapè : Henri Kartmann : Le monde à l’envers

Henri Kartmann est photographe et plasticien. Il vit en Haute Provence.

Il est l’un des fondateurs des Nuits Photographies de Pierrevert.

Il expose dans le cadre du festival « Chambre 07 » à Aubenas.

Il a joint ce texte à ses images.

Les temps troublés que nous traversons transforment nos perspectives.

Même les images familières de mon environnement immédiat semblent étranges et inquiétantes.

Comment pouvons-nous trouver un monde plus accueillant ?

Certains ont choisi d’inverser les signes, j’ai préféré inverser les couleurs. Est-ce que ça marche mieux ?

Au début les couleurs inattendues attirent et attisent la curiosité, mais vite on constate que le ciel est très sombre…

Henri Kartmann

Henri Kartmann : Le monde à l’envers

Jusqu’au 31 octobre 2024

Galerie associative L’Agapè

5 rue Jourdan

07200 Aubenas

http://www.henrikartmann.com

[email protected]

www.pierrevertnuitsphotographiques.com