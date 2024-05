Galerie : Entraînement à l’Emirates Stadium | Galerie | Nouvelles

Alors que la course au titre de Premier League entre dans sa dernière journée, tout le monde au club prépare avec enthousiasme le match de dimanche contre Everton.

Si nous réussissons et remportons le titre de Premier League ce jour-là, nous célébrerons cela avec un défilé de bus à toit ouvert dans les rues d’Islington le lundi 20 mai, à partir de 17 heures.

Le défilé potentiel des bus débutera et se terminera à l’Emirates Stadium, en passant par l’hôtel de ville d’Upper Street, à Islington, où une réception civique privée aura lieu avec le maire d’Islington et des représentants clés de la communauté locale.

Horaires et itinéraire

Les horaires approximatifs de l’éventuel défilé seront les suivants :

17h : Le défilé partira de l’Emirates Stadium à Drayton Park, longera Drayton Park, Aubert Park, Highbury Grove, St Paul’s Road, Upper Street et retournera au stade.

19h : Le défilé reviendra ensuite à l’Emirates Stadium, pour une apparition de l’équipe d’Arsenal sur le podium au-dessus de The Armory sur Hornsey Road.

20h : L’événement de célébration se termine.

Carte du parcours du défilé

Informations complémentaires

Pour plus de détails et des informations locales à jour sur tous les aspects du défilé potentiel, y compris les fermetures de routes, le stationnement, la sécurité et les informations sur les déplacements., veuillez visiter le site Web du Conseil d’Islington.

Au nom de tout le monde à l’Arsenal Football Club, nous vous remercions pour votre fantastique soutien continu et votre coopération pour faire de l’éventuel défilé de lundi un événement mémorable et sûr.