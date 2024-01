Galerie du Crochetan : Raffinerie

Le Galerie du Crochetan présente l’exposition Raffinerie – La fin d’une ère – Une exploration photographique.

Tel un phénix qui renaît de ses cendres, le site de Collombey-Muraz évolue. Les travaux colossaux de déconstruction de la raffinerie ont nécessité le démantèlement de plus de 1 000 équipements, le retrait de plus de 90 km de canalisations, la récupération de plus de 30 000 tonnes d’acier ainsi que le démantèlement de 54 réservoirs pour une capacité totale équivalente. à 200 piscines olympiques et près d’une quarantaine d’installations électriques. Ces structures qui se dressaient autrefois à l’horizon ont disparu au fil du temps, laissant derrière elles une histoire poignante. Témoins d’une époque révolue, ces « mastodontes » d’acier ont en effet été le théâtre de décennies de travail. Des hommes et des femmes y ont travaillé avec honneur pour transformer ce trésor tant convoité, extrait des profondeurs des sous-sols. Ces souvenirs impérissables resteront à jamais gravés dans leurs âmes.

Désormais, le site de la raffinerie est plongé dans un silence assourdissant. Les machines se turent, les ouvriers quittèrent les lieux. Les cœurs sont lourds, les yeux pleins de mélancolie. Seules quelques structures géantes gisent encore, disloquées, au sol, vestiges d’une époque révolue.

Afin de témoigner de cette transformation majeure du paysage chablaisien, David Bard, Bernard Dubuis, Léa Lund, Erik K et Jean-Marc Yersin ont eu le privilège d’accéder à l’intérieur de l’usine désaffectée. Chacun à leur manière, selon leur style photographique respectif et leur propre sensibilité, ils nous proposent une histoire émouvante de ce lieu mythique.

Le drone de David Bard s’élève gracieusement dans les airs pour révéler un monde insoupçonné. Sous des angles insolites, il parvient à nous montrer la face cachée de cet espace fragmenté et « désossé ». Ses vues en plongée nous offrent un « spectacle » visuel des plus singuliers, où sophistication cohabite avec brutalité. Ses compositions subtiles mettent en valeur les formes et les motifs, les couleurs et les contrastes pour mieux révéler une réalité habituellement inaccessible. Ses images saturées de tons vifs ne font qu’accentuer le sentiment fascinant qui nous envahit.

Présentant une esthétique quasi picturale et abstraite, ses clichés nous invitent à adopter un nouveau point de vue, une autre perception afin de découvrir une facette méconnue de ce décor historique. En tant qu’architecte, David Bard façonne ses images de manière à éloigner le regard du spectateur, permettant ainsi d’apprécier la beauté de ces structures saisissantes. L’agencement de ses compositions sur toile, matières brutes, brutes et texturées, offre aux visiteurs une expérience sensorielle immersive, les invitant à explorer minutieusement chaque détail et chaque recoin, tout en conservant une perspective aérienne qui survole les surfaces planes. Ce processus crée de nouveaux angles visuels, permettant ainsi l’émergence de nouvelles visions.

Le duo artistique et amoureux formé par Lea Lund & Erik K a une vision unique et singulière du monde. Leur amour pour la photographie, la gravure et l’architecture les pousse à explorer de nouveaux horizons, à la recherche de la beauté cachée derrière chaque bâtiment, ville et paysage. C’est dans cette optique que Lea Lund a « capturé » Erik K dans des décors créatifs sur le site de la raffinerie. Toujours à la recherche de la lumière parfaite, ils ont parcouru les lieux, à la recherche d’angles originaux, de détails fascinants et de textures surprenantes. Cette architecture industrielle s’est transformée pour eux en un nouveau terrain de jeu. Au-delà d’un simple décor, ils ont su entretenir un « dialogue » avec cette imposante entité métallique pour nous livrer des photographies empreintes d’émotions théâtrales et romantiques qui ne manquent pas de nous captiver.

Experte dans l’art de la gravure et du dessin, Lea Lund sublime également ses négatifs noir et blanc, qu’elle gratte et grave avec précision et finesse, tout en prenant soin de ne jamais révéler ses secrets techniques. Ce travail minutieux donne une ambiance dramatique, voire électrique, aux images déjà fortes. Les contrastes s’accentuent, les détails deviennent plus saisissants, comme autant de signes d’une esthétique singulière. Le photographe transforme l’univers industriel, très concret, en un décor intemporel et onirique, où les lignes abruptes se fondent dans une atmosphère mystérieuse et poétique. Ses images prennent vie dans une explosion de textures et acquièrent une profondeur inattendue. Le regard s’attarde sur chaque élément, captivé par l’harmonie des compositions.

Photographe passionné par l’essence de la beauté brute, Jean-Marc Yersin a su conceptualiser les constructions massives de la raffinerie pour les révéler dans toute leur splendeur. C’est ainsi que ces gigantesques cuves, cuves et tuyaux métalliques s’élèvent vers le firmament sous son objectif, qui fixe dans un subtil noir et blanc chaque nuance, chaque détail, chaque courbe pour révéler le caractère cyclopéen de cette usine. Grâce à une démarche artistique empreinte d’une grande rigueur et d’une maîtrise technique indéniable, il a su exprimer l’harmonie insoupçonnée. Dans sa quête de perfection visuelle, Jean-Marc Yersin explore les multiples perspectives que lui offre cet environnement « inhumain ». En jouant avec les angles de vue, il magnifie la puissance du site, accentuant la verticalité de ces structures impressionnantes. Depuis un angle élevé ou faible, son objectif capture avec une extrême acuité la majesté de ces lignes, en soulignant la magnificence austère et l’ordre rectiligne.

Bernard Dubuis place l’être humain au centre de ses images. Sa passion première est de photographier les gens, de s’immerger dans leurs expériences et leur cadre de vie. La qualité de ses images réside dans son intérêt pour les gestes de ceux qui travaillent ou démolissent. Toujours en action, il fixe chaque mouvement avec une précision remarquable. Son objectif met à nu la substance même du travail, le dévouement et le professionnalisme de ces « gardiens » de l’histoire industrielle de la région qu’il s’efforce d’immortaliser. Ses photographies témoignent de cette alchimie, de cette fusion entre l’homme et la machine où la technique devient presque organique. Tel un scrutateur avisé, il révèle la quintessence du savoir-faire des ouvriers. Il montre notamment le processus de découpe des cuves de la raffinerie, entre novembre 2021 et fin 2024. son regard aiguisé, allié à des choix judicieux de perspectives et de cadrages nous font découvrir ces colosses d’acier dont l’immensité défie l’imagination. Autour de ces « monstres » de métal, les ouvriers occupés semblent minuscules, presque insignifiants. Le contraste entre la puissance brute des chars et la fragilité de la condition humaine apparaît alors avec une intensité particulière.

En contemplant les photos exposées, on est transporté dans un univers où la splendeur et la majesté des bâtiments se mêlent à la poésie de la création artistique. Le talent de ces photographes a su transcender la dureté de l’acier et du béton pour révéler une esthétique insoupçonnée et valoriser le patrimoine industriel du Chablais. Leurs regards singuliers et complémentaires ont su dévoiler la puissante « identité » de ce patrimoine, tout en proposant une interprétation vivante de l’histoire ouvrière de la région.

Julia Hountou

Docteur en histoire de l’art et responsable de la Galerie du Crochetan

www.juliahountou.com

Raffinerie – La fin d’une ère – Une exploration photographique

27 janvier – 5 avril 2024

Galerie du Crochetan

Avenue du Théâtre 9

Monthey – Suisse

www.crochetan.ch/event/exposition-raffinerie/