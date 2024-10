Galerie de spoilers jeunes et agités du 4 octobre : mouvements sournois

Dans l’épisode du vendredi 4 octobre de Jeune et agitéles spoilers révèlent qu’Adam (Mark Grossman) donne à Chelsea (Melissa Claire Egan) un amour dur. De plus, Billy (Jason Thompson) compatit avec Sally (Courtney Hope). Enfin, Daniel (Michael Graziadei) est aux prises avec sa nouvelle réalité. Cliquez sur la galerie pour avoir un aperçu de l’action qui se déroule à Genoa City et cliquez ici si vous souhaitez avoir un premier aperçu de ce qui se passe dans tous les feuilletons, y compris Y&R, la semaine prochaine.

1 de 9 Crédit photo : Howard Wise/jpistudios.com Les teasers disent qu’Adam (Mark Grossman, c.) donne à Chelsea (Melissa Claire Egan) un amour dur. Essaie-t-il de lui faire comprendre que sa relation avec Billy (Jason Thompson) est terminée et qu’elle doit le laisser partir ? Comment Billy réagira-t-il en voyant la façon dont ces deux-là se regardent ? 2 de 9 Crédit photo : Howard Wise/jpistudios.com C’est un regard chargé d’émotion que Sally (Courtney Hope) lance à l’ex-amour de sa vie. Adam ne veut pas la laisser partir mais il semble également déchiré par ses sentiments pour la mère de son fils. Sally n’a aucun intérêt à jouer le second rôle devant qui que ce soit. 3 de 9 Crédit photo : Howard Wise/jpistudios.com Phyllis (Michelle Stafford, à gauche) parle avec Summer (Allison Lanier) et Chance (Conner Floyd) et ils semblent lui apporter leur soutien. Maintenant que la nouvelle de la disparition de Heather s’est répandue, la question de savoir comment cela s’est produit exactement doit être une priorité pour tout le monde. Chance va-t-il enquêter ? 4 de 9 Crédit photo : Howard Wise/jpistudios.com Chance et Summer vont voir un Daniel en deuil (Michael Graziadei). Chance aura-t-il les mots justes pour l’aider ou adopte-t-il un tactique différent : vouloir aider Daniel à rassembler les pièces manquantes de ce qui s’est exactement passé qui a causé la mort de Heather ? 5 de 9 Crédit photo : Howard Wise/jpistudios.com Il y a encore beaucoup de sentiments forts entre Billy et Chelsea, mais le fait qu’elle l’ait trompé avec Adam semble être un pont trop loin pour Billy. Y a-t-il un moyen pour lui de surmonter cela et de se permettre de laisser Chelsea revenir dans son cœur ? 6 de 9 Crédit photo : Howard Wise/jpistudios.com Sharon (Sharon Case) continue d’évoquer Cameron (Linden Ashby) comme son conseiller pendant cette période difficile. Elle est complètement devenue incontrôlable et doit dissimuler ce qu’elle a fait à Heather. Va-t-elle vraiment suivre « ses » conseils ? 7 de 9 Crédit photo : Howard Wise/jpistudios.com Cameron hante toujours Sharon traumatisée, qui est à Crimson Lights. 8 de 9 Crédit photo : Howard Wise/jpistudios.com Phyllis ne semble pas avoir l’énergie nécessaire pour faire face aux pitreries de Sharon pour le moment. Elle est au téléphone, probablement en train de surveiller son fils. Elle ne sait pas que son chagrin a été causé par Sharon. Ou est-ce que Phyllis s’en doute ? 9 de 9 Crédit photo : Howard Wise/jpistudios.com Sharon a toujours les affaires de Heather dans sa voiture ? Ou est-ce un retour en arrière de cette horrible nuit ? Elle ferait mieux d’espérer que personne ne fouine dans sa voiture ! Les teasers disent qu’Adam (Mark Grossman, c.) donne à Chelsea (Melissa Claire Egan) un amour dur. 