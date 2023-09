Galerie de Jeddah au carrefour de l’art et de la technologie

DJEDDAH : La galerie ATHR de Djeddah a dévoilé trois expositions présentant des artistes contemporains qui exploitent les innovations technologiques pour repousser les limites de la pratique artistique conventionnelle.

Les expositions — l’exposition collective « In/Visible : Objets dans le miroir », « An Untitled » de Rami Farook et l’innovation technologique « A Way with Light » — comprennent des œuvres dans des matériaux et des styles variés, chacune offrant une perspective unique sur les façons dont dans lequel travaillent les artistes contemporains.

Une réception d’ouverture des expositions a eu lieu mercredi et les expositions resteront visibles jusqu’au 27 décembre 2023.

Dans la galerie principale, les visiteurs ont été accueillis par l’exposition inaugurale de « In/Visible : Objets dans le miroir », avec des artistes explorant l’importance des objets, à la fois banals et abstraits, dans la vie quotidienne.

Les artistes présentés comprenaient Sarah Abu Abdullah, Zahrah Al-Ghamdi, Dana Awartani, Ayman Yossri, Daydban, Sultan bin Fahad et Muhannad Shono.

Au niveau supérieur de la galerie, les visiteurs étaient invités à pénétrer dans « A Way with Light », une exposition explorant les possibilités qu’offre la technologie à l’art.

En plus d’une sélection d’installations d’art numérique, l’exposition présente une gamme d’œuvres d’art symboliques non fongibles, sélectionnées par des artistes saoudiens et internationaux, chacune utilisant des techniques numériques révolutionnaires.

La collection est le résultat d’un partenariat entre ATHR Gallery et sa division de médiums artistiques expérimentaux AKTHR, et comprend plus de 2 000 pièces d’artistes travaillant à l’intersection de l’art et de la technologie.

Les artistes présentés exploitent des technologies allant du codage et de la programmation à l’apprentissage automatique avancé et à l’intelligence artificielle pour créer des œuvres d’art qui mettent en valeur le rôle de l’innovation dans le façonnement des sociétés et des cultures.

Trois artistes saoudiens – Ayman Yossri Daydban, Daniah Al-Saleh et Ahaad Alamoudi – intègrent les modalités numériques dans leurs pratiques artistiques existantes, offrant une perspective locale sur un phénomène mondial.

Pendant ce temps, les artistes vedettes Andres Reisinger, teamLab, Jonas Lund, Random International, Refik Anadol et Quayola poursuivent des carrières dans le domaine numérique, façonnant des rôles nouveaux et dynamiques pour les artistes, les spectateurs et les collectionneurs.

Commentant les expositions, Pharah Al-Ghalib, directeur de l’exposition, a déclaré : « Dans le paysage en constante évolution de l’art contemporain, l’art numérique et les NFT ont établi une place forte sur le marché mondial de l’art grâce à une utilisation innovante de la technologie. Notre objectif est de faire découvrir au public national de nouveaux modes de création artistique et d’inspirer une nouvelle génération d’artistes et de créatifs.

Parmi les points forts de l’exposition, citons la « série Take Over, 2023 » de Reisinger, un artiste argentin qui prévoit un avenir dans lequel les domaines numérique et physique interagissent de plus en plus.

« An Untitled » est la première exposition personnelle de l’artiste, conservateur et producteur émirati Rami Farook à Djeddah, une ville qu’il décrit comme sa deuxième maison.

S’adressant à Arab News en marge de la cérémonie d’ouverture, Faroook a déclaré : « Cette exposition est entièrement consacrée à mes expériences, mais au lieu de les faire à un niveau personnel, je fais ces expériences pour tous en tant que groupe. »

Dans son message aux visiteurs de l’exposition, il a déclaré : « Dans mon travail, je me concentre toujours sur l’éducation, l’information et le divertissement. »