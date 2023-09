Galerie d’art Salmon Arm : des artistes aux identités intersectionnelles partagent leurs histoires

La Salmon Arm Art Gallery est heureuse de présenter Intersection, une exposition sur papier d’œuvres de personnes aux identités intersectionnelles.

L’intersectionnalité se produit lorsque deux ou plusieurs identités marginalisées coexistent chez une même personne, leur offrant une expérience de vie et une manière uniques de naviguer dans la société. L’exposition comprendra des dessins, des photographies, des aquarelles, des collages, des journaux artistiques, de la poésie et de la prose. Cette exposition est un espace de narration visuelle et d’éclairage des façons d’être et de vivre la société lorsque l’on s’identifie à de multiples communautés marginalisées. Les personnes IBPOC (Autochtones, Noirs ou Personnes de couleur), neurodivergentes, handicapées, 2SLGBTQ+, nouvelles au Canada ou confrontées à des obstacles socio-économiques ont été invitées à partager leur histoire à travers cette exposition.

La réception d’ouverture aura lieu le samedi 23 septembre à partir de 11 heures, en présence de nombreux artistes, ainsi que de collations et de rafraîchissements à déguster. La galerie est ouverte du mardi au samedi, de 11h à 16h, et l’entrée se fait sur don.

Pendant le projet Salmon Arm Pride, la galerie sera ouverte jusqu’à 17 h chaque jour du 17 au 21 octobre. La pause-café et la conférence des artistes auront lieu le jeudi 19 octobre à 14 h.

Un événement spécial de narration interculturelle aura lieu à 13 h le samedi 28 octobre, mettant en vedette Kenthen Thomas, éducateur Secwépemc, artiste de théâtre et conteur, et Shayna Jones, artiste multidisciplinaire de création orale, conteuse de performance et folkloriste afro- expérience centrée. Kenthen est bien connu pour captiver le public avec ses récits de légendes sur les Secwépemc, sa terre ancestrale depuis plus de 10 000 ans. Pour les Secwépemcúl’ecw, le conte maintient l’histoire vivante, raconte des leçons importantes et divertit les familles pendant les longues nuits d’hiver. Jones tisse la sagesse populaire traditionnelle et contemporaine de la diaspora africaine, l’histoire populaire et les coutumes populaires. Ses performances crépitent de vie et de sens profond et laissent ses auditeurs réchauffés par la beauté d’une histoire simple et bien racontée. Tout le monde est invité à assister à cet événement de narration dynamique, qui sera suivi d’un dialogue sur les traditions de narration dans différentes cultures.

La Salmon Arm Art Gallery est reconnaissante du soutien de la ville de Salmon Arm, du British Columbia Arts Council, de la province de la Colombie-Britannique via Direct Access, ainsi que de ses membres et sponsors. Plus d’informations sur www.salmonarmartscentre.ca.

