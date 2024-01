Galerie Arario Séoul / Schemata Architects

© Yongjoon Choi

© Yongjoon Choi

Description textuelle fournie par les architectes. Le chef-d’œuvre de Kim Swoo-geun, « Space », un bâtiment conçu entre 1971 et 1977 pendant la dictature militaire sud-coréenne, explore l’identité de l’architecture coréenne en utilisant des briques à l’intérieur et à l’extérieur, un matériau de construction courant dans le pays. À côté du bâtiment, Jang Se-yang, l’un de ses disciples, a construit en 1997 un bâtiment ouvert et vitré, symbole d’une nouvelle ère, créant un fort contraste et marquant l’histoire de la région. En 2014, un hanok coréen traditionnel a été transféré sur le site et le bâtiment en brique a été converti en musée, tandis que le bâtiment en verre a été transformé en restaurant.

© Yongjoon Choi

© Yongjoon Choi

Plan – Rez-de-chaussée

© Yongjoon Choi

Un autre bâtiment en béton armé et en brique se dressait derrière les bâtiments du même site. Cette fois, le client nous a demandé de le transformer en galerie. Par coïncidence, nous avons visité ce musée lors de notre première visite en Corée en 2014, immédiatement après que le bâtiment ait été transformé en musée Arario. Je me souviens à quel point j’avais été impressionné par l’espace à taille humaine et le confort que je ressentais alors, mais je n’avais jamais imaginé que je participerais à ce projet. Mais tu ne sais jamais. De telles coïncidences arrivent parfois. Même si j’étais très reconnaissant, ce fut un grand défi pour moi, architecte japonais, de travailler sur le troisième bâtiment (sans compter le hanok), surtout après avoir constaté le contraste parfait entre les deux bâtiments déjà créés par le maître et le disciple. J’ai appris que ce bâtiment avait été achevé avant la construction du bâtiment en verre. Les architectes avaient conçu le bâtiment librement, sans aucune restriction, et avaient demandé un permis de construire. Cependant, il leur a été demandé d’utiliser des briques de la même couleur pour les murs extérieurs, car il s’agissait d’un quartier historique et le chef-d’œuvre de Kim Swoo-geun se trouvait à côté du bâtiment.

© Yongjoon Choi

© Yongjoon Choi

Dans ce contexte, nous avons pensé qu’insérer un autre élément unique dans le paysage ne serait pas approprié et avons décidé d’utiliser des briques pour réorganiser l’extérieur du site resté inorganisé après la construction du hanok, en préservant la vision du monde de Kim Swoo-geun créée avec ses briques. , et définir une toile de fond pour l’ensemble du site. Nous voulions également créer un bâtiment qui semble inchangé de l’extérieur mais qui se sent différent des deux autres lorsque l’on s’en approche, y entre et y vit une séquence d’événements mémorables. À cette fin, nous avons décidé d’insérer un « cube blanc » dans le squelette de brique et de béton existant et avons utilisé tous les types de matériaux blancs pour permettre aux visiteurs de ressentir de nombreux blancs différents lorsqu’ils entraient et s’approchaient d’eux. Parallèlement, nous avions initialement prévu de supprimer tous les murs du salon VIP du cinquième étage pour l’ouvrir sur les quatre côtés, créant ainsi une séquence unique et un contraste important avec les briques noires des façades extérieures, sans pour autant laisser apparaître de subtiles différences de blanc lorsque le bâtiment est vu de loin.

© Yongjoon Choi

Section

Cependant, à mi-chemin de la construction, nous avons découvert que la destruction du mur sud adjacent aux deux bâtiments par le maître et son disciple pouvait potentiellement les détruire, et nous avons dû soudainement modifier la conception. C’était comme grimper jusqu’à la huitième station d’une haute montagne et être ensuite obligé de retourner à la troisième station. Alors, visant à nouveau la dixième station, nous avons repensé le projet en veillant à ce qu’il soit cohérent avec les portions déjà réalisées. Nous avons décidé de conserver autant que possible la couleur blanche du cube blanc, compte tenu de l’existence d’éléments blancs immobiles comme le marbre. Et nous avons conçu la séquence avec seulement trois éléments : les murs intérieurs blancs, le squelette en béton et les briques à l’extérieur. Plus précisément, lors de la création des espaces, nous avons commencé avec une combinaison de « blanc + béton + brique » et avons soustrait les éléments un par un pour obtenir « blanc + béton », « béton + brique », puis « brique », « béton » et enfin des « ouvertures » sans les éléments, selon la destination recherchée à chaque endroit.

© Yongjoon Choi

© Yongjoon Choi

© Yongjoon Choi

La galerie, en particulier, a été conçue comme d’un blanc pur, avec son sol, ses murs et son plafond entièrement composés d’éléments blancs. Les cages d’escalier reliant chaque étage ont de larges ouvertures pour permettre la vue sur le palais au-delà, et l’intérieur n’est pas blanc mais fait autant que possible de béton ou d’autres matériaux similaires à la charpente. De cette façon, nous avons établi des schémas répétitifs dans lesquels les visiteurs émergeraient du cube blanc dans un espace squelette et verraient le palais au-delà en montant vers les étages supérieurs. Dans ce processus répétitif, la vue extérieure du Palais change progressivement, la fonction des pièces change également, et une fois que l’on atteint la salle VIP au cinquième étage, les murs blancs disparaissent et d’autres ouvertures et parties de squelette apparaissent. Tous les éléments disparaissent lorsque l’on monte sur le toit, révélant une belle vue sur le palais. Le sous-sol est relié au musée par l’entrée principale et les briques du côté du musée s’étendent vers l’intérieur.