Galeria Alta à Paris : Jessica Lange : Autoroute 61

A l’occasion de Paris Photo 2023, l’Andorran Galerie Alta présente l’exposition de l’actrice et photographe Jessica Lange : Autoroute 61 à l’Ambassade d’Andorre à Paris.

L’exposition, Autoroute 61 présente un hommage à la route historique que Lange a parcourue d’innombrables fois depuis son enfance dans le nord du Minnesota.

À l’âge de 18 ans, Lange est montée à bord d’un bus Greyhound depuis sa ville natale de Cloquet, dans le Minnesota, et s’est dirigée vers le sud sur l’autoroute 61 en route vers l’Europe et au-delà. Nous étions en 1967 et un vent de changement soufflait. Une nouvelle Amérique prend forme, comme le prévoyait Bob Dylan, un compatriote du Minnesota, dans son album phare de 1965, L’autoroute 61 revisitéele tout premier album acheté par Lange.

L’autoroute historique est un fil à plomb dans la vie de Lange – un marqueur de l’endroit où elle a été, de qui elle était et de qui elle est devenue, ainsi qu’un témoignage des changements qui ont façonné les États-Unis au cours des 70 dernières années.

L’autoroute 61 prend sa source au nord-est de Minneapolis et s’étend sur 1 600 milles le long du fleuve Mississippi à travers le Midwest et le sud des États-Unis, traversant huit États jusqu’à la Nouvelle-Orléans.

Lange nous emmène en balade, créant un portrait intemporel de l’Amérique qui évoque l’œuvre de Robert Frank. Observation calme et attentive de la condition humaine, les photographies de Lange révèlent un sentiment de solidarité au sein de la classe ouvrière, reconnaissant qu’elle a construit ce pays à partir de zéro.

Elle visite des motels, des stands de fruits en bordure de route, des bars locaux, des restaurants vintage, des parcs d’attractions, des fermes, des maisons privées, des marchés et se promène parfois dans les rues comme une des gens, plutôt que comme une royauté hollywoodienne.

Sa série de photographies révèle le lien réfléchi et puissant que Lange continue d’entretenir avec les gens et les lieux de cette partie de l’Amérique.

Lange a noté que « de longues portions du 61 sont vides, abandonnées, comme en deuil de ce qui a disparu : les villes natales, les quartiers, les fermes familiales, les usines et les moulins ».

Lange s’immerge facilement dans le milieu, les gens posant volontiers pour une photo. Pourtant, il y a une mélancolie qui imprègne l’œuvre, un désir tranquille de connexion qui souligne le simple dévouement de l’artiste au début du livre. «Pour Sam», écrit Lange à son mari, Sam Shepard, décédé en 2017. C’est un moment de dévotion qui se retrouve dans chaque image qu’elle réalise, insufflant à ses photographies un puissant sentiment d’amour, d’espoir et de foi.

«C’est un formidable contrepoint au cinéma», a déclaré Lange à propos de la photographie, «parce que c’est une expérience privée et solitaire. C’est comme écrire ou peindre ; c’est quelque chose que vous pouvez faire vous-même. Le jeu d’acteur est une forme d’art codépendante et l’acteur n’a aucun contrôle. Et le cinéma influence définitivement la décision de photographier quelque chose. Je suis attiré par les situations qui ont un côté dramatique en ce qui concerne l’éclairage, le décor ou la présence des gens, la façon dont quelqu’un se tient.

Né et élevé à Cloquet, Minnesota, Jessica Lange a étudié la photographie à l’Université du Minnesota après avoir obtenu une bourse pour étudier les arts.

Ses photographies ont été exposées à la George Eastman House, Rochester, New York, 2009 ; Musée d’art multimédia, Moscou, 2014 ; Centre d’Art Santa Mònica, Barcelone, 2015 ; et Centro Cultural de Cascais Portugal, 2015, entre autres. Elle a été la première récipiendaire du George Eastman House Honors Award en 2009.

Lange a commencé à faire des photographies dans les années 1990 lorsque son partenaire depuis 26 ans, le regretté dramaturge et acteur Sam Shepard, lui a offert un appareil photo Leica. Elle a dédié son livre Highway 61 à Shepard.

Actrice primée aux Oscars, Lange est bien connue pour ses rôles dans King Kong, Tootsie, The Postman Always Rings Twice, Frances, Blue Sky et Grey Gardens.

Elle est la 13e actrice de l’histoire à remporter la triple couronne d’acteur, après avoir remporté deux Oscars, trois Primetime Emmy Awards, un Tony Award, un Screen Actors Guild Award et cinq Golden Globe Awards.

Jessica Lange : Autoroute 61

7 – 10 novembre 2023 10h30 – 18h 30

Ambassade d’Andorre à Paris

1, place d’Andorre, Paris 16e