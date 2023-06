Galaxy Z Fold5 et Z Flip5 pourraient avoir un événement de lancement séparé pour l’Amérique du Nord en août

Samsung a confirmé qu’il organiserait son prochain événement de dévoilement Unpacked dans sa maison de Corée, la dernière semaine de juillet. Cependant, l’intrigue s’épaissit maintenant, car un nouveau rapport affirme qu’il y aura un événement Unpacked séparé pour les marchés nord-américains (États-Unis et Canada), qui aura lieu en août.

Ou plutôt, le 11 août, pour être précis. Ce serait un peu plus de deux semaines après le 26 juillet, date à laquelle le premier Unpacked aurait lieu en Corée (Samsung n’a toujours pas confirmé la date réelle, pour une raison quelconque).

Malheureusement, la source de ces informations n’a pas partagé plus de détails, nous n’avons donc aucune idée de la raison pour laquelle Samsung ferait les choses de cette manière. Cette année est la première où un événement Unpacked est organisé en Corée, nous ne pouvons donc pas vraiment définir nos attentes en fonction de ce qui s’est passé dans le passé. Et il est juste de mentionner que ce n’est qu’une rumeur à ce stade. Voyons si cela se confirme ou non.

L’événement Unpacked à la fin du mois de juillet devrait largement présenter le Galaxy Z Fold5, le Galaxy Z Flip5, le Galaxy Tab S9, le Galaxy Tab S9+, le Galaxy Tab S9 Ultra, le Galaxy Watch6 et le Galaxy Watch6 Classic/Pro.

