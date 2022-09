Galaxy Z Fold4 pour une productivité en déplacement – ​​Samsung Global Newsroom

Alors que notre façon de travailler devient plus flexible, la tendance des travailleurs mobiles — ou ceux qui travaillent en déplacement — est de plus en plus courant. À mesure que la popularité du travail de n’importe où augmente, la demande d’appareils mobiles qui permettent ce style de travail augmente également. Les consommateurs attendent beaucoup du tout nouveau Galaxy Z Fold4 de Samsung Electronics, car il permet aux utilisateurs d’étendre leur espace de travail, en fonction des nombreuses fonctionnalités de l’appareil.

Samsung Newsroom a élaboré ce guide pour que les utilisateurs puissent profiter des fonctionnalités du Galaxy Z Fold4, qui offre un lieu de travail plus léger, plus pratique et plus efficace en déplacement.

Faites-en plus avec le poids plus léger et l’écran plus large de votre smartphone

Il est devenu plus petit mais plus large — Le Galaxy Z Fold4 est toujours aussi compact, avec son poids encore plus léger et sa charnière et ses lunettes plus fines. Lorsque vous dépliez votre téléphone, l’écran encore plus large de l’appareil offre une expérience immersive qui peut transformer votre environnement actuel en espace de travail à tout moment, n’importe où. L’UDC (Under Display Camera), située sous l’écran, vous aide à vous concentrer sur votre travail en minimisant les facteurs gênant votre champ de vision.

Grâce à l’écran large de 7,6 pouces de l’appareil, vous pouvez même facilement modifier des documents pleins de texte. Tout comme avec une petite tablette PC, vous pouvez gérer une variété de tâches plus complexes que la simple lecture ou l’envoi d’e-mails avec votre smartphone.

L’écran de couverture du Galaxy Z Fold4 s’est également élargi, ce qui le rend encore plus pratique à utiliser. La largeur de l’écran de couverture a augmenté tandis que la longueur a diminué, rendant le rapport d’aspect similaire à celui des autres smartphones conventionnels. De plus, le téléphone est devenu plus fin une fois plié, offrant une meilleure prise en main. Grâce à la plus grande largeur, vous pouvez profiter confortablement de la plupart des fonctionnalités, telles que taper des lettres ou regarder des vidéos, sans jamais avoir besoin de déplier votre téléphone.

Travaillez efficacement de n’importe où avec des fonctionnalités multitâches améliorées

Les caractéristiques les plus frappantes du Galaxy Z Fold4 sont ses fonctionnalités multitâches améliorées. En plus de l’écran plus large, la nouvelle barre des tâches1 fonctionnalité et multi-fenêtres vous aident à effectuer votre travail à distance rapidement et efficacement — comme si vous utilisiez un ordinateur portable.

La barre des tâches est une fonctionnalité nouvellement ajoutée, mais cela ne signifie pas qu’elle n’est pas familière. La barre des tâches ressemble et fonctionne exactement comme la disposition que vous avez l’habitude de voir sur un PC. Vous pouvez même ajouter des applications fréquemment utilisées pour personnaliser votre barre des tâches : toutes les applications enregistrées en tant que favoris sur votre écran d’accueil apparaîtront également sur la barre des tâches.

Vous pouvez pleinement profiter de l’affichage plus large en utilisant la multi-fenêtre, qui vous permet de visualiser simultanément jusqu’à trois fenêtres à l’écran. Si vous souhaitez ouvrir une autre application tout en utilisant une application différente, faites simplement glisser et déposez l’application de la barre des tâches vers quelque part sur le côté, en haut ou en bas de l’écran. Vous pouvez également basculer facilement d’un écran à l’autre ou modifier la mise en page grâce à son interface utilisateur intuitive.

Si vous avez une combinaison d’applications que vous utilisez fréquemment ensemble, la fonction App Pair vous aidera à gagner du temps. Avec la fonction App Pair, vous pouvez enregistrer jusqu’à trois applications en un seul groupe sur la barre des tâches. L’utilisation de cette fonctionnalité vous évitera d’avoir à lancer chaque application et à afficher chacune d’entre elles sur un écran partagé.

Utilisez le S Pen pour travailler avec précision et rapidité

Avec le S Pen pour Galaxy Z Fold4, vous pouvez contrôler avec précision votre appareil mobile comme si vous travailliez avec une souris sur un PC. Vous pouvez facilement prendre des notes sur un grand écran comme vous le feriez sur une tablette, et vous pouvez également sélectionner uniquement les parties nécessaires, telles que du texte, des liens ou des photos pour copier et coller rapidement.

Tirez le meilleur parti du travail et du jeu sous tous les angles

Avec le mode Flex, vous pouvez tirer le meilleur parti de votre téléphone pliable en modifiant librement l’angle en fonction de vos besoins. Par exemple, en profitant des fonctionnalités multitâches du Galaxy Z Fold4, vous pouvez lancer plusieurs applications en même temps. Vous pouvez utiliser une fenêtre de l’écran pour un appel vidéo et une autre fenêtre pour prendre des notes sur des informations importantes, tout en regardant un matériel de réunion à l’écran.

Faire une pause est tout aussi important que travailler efficacement. Lorsqu’il est temps de vous éloigner, essayez de retourner votre écran rempli d’applications liées au travail et regardez plutôt une vidéo sur l’écran de couverture pour alléger votre humeur. Grâce aux cadres fins et au format d’image optimisé pour l’écran de couverture, vous pouvez vivre une expérience immersive tout en regardant une vidéo. Avec le mode Flex, vous pouvez ajuster votre Galaxy Z Fold4 pour qu’il s’adapte au mieux à toutes les situations.

Capturez le travail, le jeu et tout ce qui se trouve entre les deux

Les différentes fonctionnalités du Galaxy Z Fold4 se démarquent, que vous soyez allumé ou éteint. Par exemple, pendant les pauses, vous pouvez regarder des vidéos ou jouer à des jeux sur un grand écran immersif qui donne vie à votre contenu. Des détails petits mais importants tels que l’UDC (Under Display Camera), où la caméra est placée sous l’écran, aident à minimiser les distractions à l’écran et vous permettent de vous plonger pleinement dans le jeu.

De plus, les utilisateurs du Galaxy Z Fold4 peuvent également profiter du grand écran de l’appareil tout en prenant des photos. Le capteur d’image plus grand et la résolution améliorée permettent une prise de vue de haute qualité de jour comme de nuit. En activant “Aperçu de l’écran de couverture”, le portrait peut vérifier simultanément l’aperçu sur l’écran de couverture tandis que “Capture View” vous permet de vérifier les photos prises lors de l’utilisation de l’appareil photo.

Une autre fonctionnalité notable qui tire parti de Capture View est la carte de zoom. Avec une carte de zoom plus grande activée automatiquement sur la zone de vue de capture lorsque la caméra arrière est agrandie de 20 fois ou plus, elle vous permet de comparer l’image agrandie et le rapport d’image d’origine côte à côte en un coup d’œil. En règle générale, il est difficile de localiser un sujet en zoomant, car la qualité diminue et les petits mouvements apparaissent comme très tremblants sur l’appareil photo. Cependant, une carte de zoom plus grande permet de localiser un sujet rapidement et facilement pour capturer la photo parfaite.

Le Galaxy Z Fold4 repousse les limites des appareils mobiles avec son écran large et ses diverses fonctions multitâches. Si vous êtes un travailleur mobile qui apprécie la commodité et la flexibilité de travailler de n’importe où, nous vous recommandons le Galaxy Z Fold 4 pour votre expérience ultime de productivité sur le lieu de travail en déplacement. Cependant, que vous soyez allumé ou éteint, vous pouvez toujours profiter des fonctionnalités du Galaxy Z Fold4 pour tirer le meilleur parti de votre routine quotidienne.

1 Fonctionnalité de la barre des tâches prise en charge sur l’écran principal uniquement.