Galaxy Z Fold4 et Flip4 Unpacked : à quoi s’attendre

Demain est le grand jour si vous êtes fan de la série Galaxy Z pliable de Samsung. La prochaine génération de montres Galaxy alimentées par Wear OS est également en route, tout comme une nouvelle paire d’écouteurs TWS. Bien que Samsung ne soit pas un grand amateur de teasers, de nombreuses fuites signifient que nous avons une idée assez claire de ce à quoi nous attendre.

Des améliorations majeures sur le Samsung Galaxy Z Fold4

La conception de base du Samsung Galaxy Z Fold4 reste la même, bien que le rapport d’aspect devrait changer pour rendre les deux écrans plus courts et plus larges. Cela signifie 23:9 pour l’écran de couverture et 6:5 pour l’écran principal (par rapport à 24,5:9 et 6,2:5 sur le Fold3). Cela pourrait être une amélioration majeure de la convivialité pour ceux qui ont trouvé l’écran de couverture trop haut pour atteindre son sommet ou trop étroit pour taper confortablement dessus. De plus, les lunettes seront plus petites.











Le Galaxy Z Fold4 aura un nouveau format d’image rendant son écran plus court et plus large

Il y a plus. Samsung a apparemment repensé la charnière pour réduire le pli. Que cela signifie qu’il se fermera à plat ou non n’est pas tout à fait clair. D’autres fuites montrent que Samsung a rendu la caméra sous-écran moins visible en augmentant la densité de pixels dans la zone d’affichage au-dessus. Les nouveaux écrans utiliseront apparemment de nouveaux matériaux – Super UTG à l’intérieur et Victus+ à l’extérieur.













Galaxy Z Fold4 : écran de couverture de 6,2 pouces et écran principal de 7,6 pouces, tous deux à 120 Hz

Une fuite d’un opérateur bosniaque a confirmé la configuration améliorée de l’appareil photo – 50MP principal, 12MP 3x téléobjectif et 12MP ultra large, par rapport à 12MP principal, 12MP 2x télé et 12MP ultra large sur l’ancien Fold. Le Z Fold4 est également brièvement apparu sur Amazon, qui a révélé que les deux écrans auront un taux de rafraîchissement de 120 Hz.













Samsung Galaxy Z Fold4 fuit sur le transporteur européen

Le téléphone sera alimenté par le Snapdragon 8+ Gen 1, bien sûr. Il sera associé à 12 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go de stockage. Il devrait également y avoir une version de 128 Go, même si elle n’était disponible ni chez l’opérateur ni chez Amazon. Mais la rumeur selon laquelle la version 1 To ne se produira certainement pas.

Pliage en Z4 Pliage en Z3

256 Go 1 864 € 1 800 €

512 Go 1 982 € 1 900 €





La capacité de la batterie du téléphone devrait rester la même, évaluée à 4 400 mAh, et le téléphone s’en tient probablement au système de charge de 25 W. Cependant, une courbe de charge modifiée est censée accélérer les choses – une demi-heure de charge amènera une batterie déchargée à 50%, au lieu de seulement 33% comme sur le modèle précédent.

Le Samsung Galaxy Z Fold4 devrait coûter à peu près le même prix que son prédécesseur. Un détaillant a répertorié le modèle 256 Go à 1 846 € et celui de 512 Go à un peu moins de 2 000 €. Voici un tableau comparatif des prix. Le Z Fold4 sera également disponible en beige, noir et gris vert, rouge bordeaux.

Modifications mineures du Samsung Galaxy Z Flip4

Les écrans du Samsung Galaxy Z Flip4 resteront fidèles aux mensurations du modèle précédent. Cela signifie un écran interne de 6,7 pouces avec une résolution de 1 080 x 2 640 pixels. Certaines rumeurs affirmaient que l’écran de couverture serait plus grand (2,1″), bien que les dernières informations suggèrent qu’il s’en tiendra au 1,9″ d’origine.















Spécifications du Samsung Galaxy Z Flip4 d’un opérateur et images divulguées

La fuite du transporteur bosniaque a également montré que les deux caméras en plus de l’écran de couverture s’en tiendraient à l’utilisation de capteurs 12MP (à la fois pour les objectifs larges et ultra larges). La caméra selfie reste à 10MP.

Le Z Flip4 pourrait également comporter une nouvelle charnière et de nouveaux matériaux d’écran, mais les photos en direct montrent qu’il y aura toujours un écart entre les deux moitiés lorsque le téléphone sera fermé.













Photos en direct du Samsung Galaxy Z Flip4

Les mesures répertoriées du Z Flip4 sont légèrement plus grandes – 167,9 x 73,6 x 7,2 mm contre 166 x 72,2 x 6,9 mm sur le modèle de l’année dernière. Le poids est apparemment le même à 183g. C’est un peu surprenant compte tenu de la plus grande batterie – 3 700 mAh, contre 3 300 mAh. Ce n’est en aucun cas énorme, mais c’est la même capacité que la batterie du Galaxy S22.

Et le Z Flip4 utilisera le chipset Snapdragon 8+ Gen 1 plus efficace. Cela pourrait améliorer la durée de vie de la batterie, ce qui sera très apprécié. La plus grande batterie peut être associée à un saut à 25 W de charge (au lieu de 15 W), tandis que la charge sans fil restera probablement la même à 10 W.

Quoi qu’il en soit, la puce 8+ Gen 1 sera associée à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il y aura une version double SIM. Quant au coût de l’appareil, une petite hausse de prix est attendue – allant jusqu’à 1 080 € pour le modèle de base 128 Go, contre 1 050 € auparavant. L’unité de 256 Go coûtera 1 160 € et la nouvelle option de mémoire, 512 Go, devrait coûter 1 280 €.

Une fuite de Samsung Care + UK a confirmé qu’il y aura une édition sur mesure, permettant aux utilisateurs de personnaliser les couleurs du Galaxy Z Flip4. Ceux-ci mis à part, il devrait y avoir une nouvelle couleur Bora Purple (plus à ce sujet dans un instant), Blue, Graphite et Pink Gold.

Avant de passer aux autres nouveaux appareils, voici quelques images de coques pour les Samsung Galaxy Z Flip4 et Z Fold4.

























Coques pour Galaxy Z Flip4 et Z Fold4

Pro watch entrant, les lunettes tournantes appartiennent au passé

Samsung devrait lancer trois modèles Galaxy Watch5, deux vanilles mesurant 40 mm et 44 mm et une Watch5 Pro à 45 mm. Les rendus officiels divulgués ont confirmé ce qui avait été dit il y a des mois – il n’y aura pas de lunette tournante. S’il existe une “Galaxy Watch5 Classic”, elle ne sera pas lancée demain.















Samsung Galaxy Watch5 Pro et Galaxy Watch5

Les deux modèles Watch5 abandonneront apparemment Gorilla Glass au profit de Sapphire Crystal. Ils seront évalués pour une résistance à l’eau de 5 ATM et auront un GPS à bord (ces deux choses ne sont pas vraiment surprenantes, bien sûr).

Le Samsung Galaxy Watch5 aura des batteries légèrement plus grandes – 276 mAh sur le modèle 40 mm et 397 mAh sur le modèle 44 mm, en hausse de 29 mAh et 36 mAh par rapport aux modèles Watch4 respectifs. La Watch5 Pro aura une batterie encore plus grande de 572 mAh. À en juger par les certifications du nouveau chargeur sans fil, les montres se chargeront plus rapidement à 10W.













Charge plus rapide de 10 W pour la série Galaxy Watch5

Les nouveaux modèles arriveront avec les derniers Wear OS 3.5 et One UI Watch 4.5. Les mises à jour incluent un nouveau clavier QWERTY, la prise en charge des appels Bluetooth avec les téléphones à double carte SIM, de nouvelles options d’accessibilité et bien plus encore.













La série Watch5 sera lancée avec la dernière One UI Watch 4.5 (basée sur Wear OS 3.5)

Enfin, parlons connectivité et prix. Le modèle Samsung Galaxy Watch5 40 mm uniquement Bluetooth coûtera 300 €, celui avec LTE sera de 350 €. En montant jusqu’au 44 mm, les prix devraient être de 350 € pour le Bluetooth et de 400 € pour le LTE. Par rapport aux équivalents Watch4, cela représente une hausse de prix de 30/50 €.

Enfin, la Samsung Galaxy Watch5 Pro ne sera disponible qu’en taille 45 mm et coûtera 490 € si vous ne souhaitez pas de connectivité LTE ou 540 € si vous le souhaitez. Quoi qu’il en soit, vous envisagez un prix plus élevé que celui de la Watch4 Classic au lancement.

Galaxy Buds2 Pro plus résistant avec un meilleur ANC

Des données divulguées montrent que le Samsung Galaxy Buds2 Pro aura des haut-parleurs de 10 mm et des tweeters de 5,3 mm (contre 11 mm et 6,5 mm sur le Buds Pro d’origine). L’audio sera transporté via Bluetooth 5.3, 360 Audio sera pris en charge comme avant.

Plusieurs micros sur les bourgeons permettront une “annulation active du bruit intelligente”, écrasant 33 dB de bruit (une énorme amélioration par rapport aux 20 dB du précédent Buds Pro). Les micros fourniront une prise de voix HD de haute qualité.





















Samsung Galaxy Buds2 Pro

Le Galaxy Buds2 Pro sera doté d’une résistance à l’eau IPX, ce qui signifie qu’il peut survivre à une immersion jusqu’à 1 m sous l’eau pendant une demi-heure. La durée de vie de la batterie est à peu près la même avec 8 heures de temps de jeu avec ANC désactivé et 29 heures au total avec le boîtier de charge (qui acceptera l’alimentation via USB-C ou sans fil). Remettre les Buds dans leur étui pendant 5 minutes vous donnera 55 minutes d’écoute.

Les bourgeons Pro devraient être mis en vente le 26 août à 230 € en Europe et 230 $ aux États-Unis (les Buds Pro d’origine coûtaient 230 €/200 $). Ils seront disponibles en Zenith Grey, Zenith White et Bora Purple.

Divers

La nouvelle version Bora Purple du Samsung Galaxy S22 sera mise en vente demain, le 10 août. Seul le petit S22 obtient la nouvelle couleur à notre connaissance (et comme vous l’avez peut-être remarqué, les Buds2 Pro ont un coloris assorti). Le Bora Purple S22 vous coûtera 850 €/800 $.

Samsung a également commencé à déployer la première version bêta publique de One UI 5, disponible pour les téléphones de la série Galaxy S22 aux États-Unis, en Allemagne et en Corée du Sud. La société a détaillé certaines des améliorations apportées par le nouveau système basé sur Android 13, mais nous nous attendons à en savoir plus sur le logiciel et la feuille de route de déploiement demain.









Samsung déploie maintenant la version bêta de One UI 5 sur les trois modèles Galaxy S22 dans certains pays

Au cas où ce n’était pas clair jusqu’à présent, presque tout ici est une information non officielle. Certains d’entre eux ont de fortes chances d’être corrects, mais vous devriez vous connecter demain pour notre couverture complète de l’événement Galaxy Unpacked.

PS. Samsung et BTS lanceront la vidéo pour Encore à venir demain lors de l’événement, les fans ne voudront pas le manquer.