Galaxy Z Fold 5 : meilleurs conseils multitâches

Avec son grand écran, il ne fait aucun doute que les acheteurs du Galaxy Z Fold 5 devrait vouloir profiter de tout cet immobilier. Quelle serait la meilleure façon d’y parvenir ? Pour moi, le multitâche via Multi Window est la principale solution, mais Samsung a tellement développé la fonctionnalité qu’il peut presque sembler intimidant de commencer. Pour vous assurer d’en tirer le meilleur parti, passons en revue Multi Window et découvrons toutes les astuces.

Ce qu’il est important de noter est que pratiquement toutes les applications sont compatibles avec Multi Window, même si certaines applications sont évidemment mieux conçues pour fonctionner dans des espaces plus petits. Si vous souhaitez vous assurer que toutes vos applications téléchargées sont prises en charge par Multi Window, il existe un paramètre dans la section Labs du menu Paramètres qui activera « Multi Window pour toutes les applications ». Après avoir été activée, chaque application s’ouvrira en vue contextuelle ou en écran partagé, même si elle n’a pas été optimisée pour cela. Le kilométrage de l’utilisateur varie ici.

Commencer

Une fois que vous disposez des applications que vous souhaitez utiliser à la fois, la mise en route est facile. Ouvrez votre première application. Une fois terminé, la barre des tâches intégrée du logiciel One UI apparaîtra en bas et à partir de là, vous pourrez commencer à faire glisser et déposer n’importe quelle application de votre choix sur l’écran. Chrome et Gmail sont deux applications que j’utilise côte à côte. Selon l’endroit où vous déposez votre deuxième application, elle s’ouvrira verticalement ou horizontalement à côté de la première application.

Certaines applications fonctionnent mieux lorsqu’elles sont horizontales ou verticales. Pour mes exemples, Chrome et Gmail, la disposition verticale est parfaite. YouTube est un exemple d’application qui semble bien meilleure lorsqu’elle est horizontale, car votre vidéo occupera la moitié entière de l’écran lors de la lecture. Si vous utilisez deux applications ou jusqu’à trois, vous pouvez redimensionner chaque fenêtre en appuyant et en faisant glisser les trois points sur les fenêtres des applications pour répondre à vos besoins.

Multi-fenêtres et vue contextuelle

Où les choses commencent à arriver fou c’est lorsque vous utilisez plus de trois applications simultanément, mais c’est gérable. Multi Window ne prend en charge que trois applications, mais si vous en avez besoin de plus, c’est à ce moment-là que Pop Up View commencera à être votre ami. Accessible même lorsque vous n’avez pas encore utilisé vos emplacements multi-fenêtres, Pop Up View vous permet d’exécuter de nombreuses applications à partir de ce qui sont essentiellement des bulles qui peuvent être réduites et déplacées là où vous en avez besoin.

L’opacité de chaque fenêtre contextuelle peut être modifiée afin que vous puissiez voir le contenu derrière la fenêtre, ce qui peut parfois être utile, mais vous pouvez également transformer rapidement une fenêtre contextuelle en une fenêtre complète en cliquant sur le bouton Développer. De plus, chaque fenêtre contextuelle peut être rapidement transformée en une application multi-fenêtres en appuyant sur le bouton côte à côte. Si aucune autre application n’est ouverte, une interface utilisateur de sélecteur d’application apparaîtra et vous permettra de décider quelle application vous souhaitez exécuter côte à côte avec celle que vous venez d’ouvrir dans Multi Window.

Paramètres supplémentaires à connaître

Samsung a intégré des paramètres supplémentaires pour Multi Window dans son menu de paramètres de fonctionnalités avancées. Par exemple, les utilisateurs peuvent activer et désactiver les éléments suivants : glisser pour un écran partagé, glisser pour une vue contextuelle, afficher le menu multi-fenêtres avec 1 fenêtre et plein écran en vue en écran partagé. Les deux options de balayage sont assez astucieuses, cependant, d’après mon expérience, l’une d’elles peut conduire à une utilisation accidentelle. Lorsque Swipe for Pop Up View est activé, vous pouvez faire glisser votre doigt directement vers le bas depuis le coin supérieur droit lorsque vous êtes à l’intérieur d’une application pour l’amener dans une interface utilisateur contextuelle. C’est pratique et joli, mais encore une fois, cela peut parfois arriver par accident lorsque vous essayez uniquement d’accéder à votre barre de notification.

Si vous trouvez que la barre de navigation et la barre d’état prennent trop de place en mode écran partagé, vous pouvez activer cette dernière option et elle masquera ces deux barres pour plus d’espace. Lorsque vous utilisez des applications comme YouTube ou quelque chose de similaire où vous souhaitez avoir autant d’espace que possible, c’est agréable à avoir.

Espérons que cet article vous ait été utile pour montrer un peu de ce dont ce téléphone est capable en termes de multitâche. Si vous pensiez que c’était ça, vous vous tromperiez. Le téléphone prend également en charge le stylet S Pen pour une meilleure prise de notes et des contrôles améliorés lors de l’exécution de certaines fonctions (exemple : glisser-déposer des éléments), et je n’ai même pas touché le Fléchir les fonctions. La prochaine fois peut-être?

En attendant, si vous cherchez à récupérer le téléphone qui peut littéralement tout faire, suivez le lien ci-dessous.