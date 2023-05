Galaxy Z Fold 5 et autres gadgets Samsung à rechercher en 2023

Le lancement du Galaxy S23 est peut-être loin derrière nous, mais Samsung a probablement beaucoup plus à annoncer en 2023. C’est si l’histoire se répète. Si Samsung s’en tient à sa routine annuelle, nous pouvons nous attendre à voir de nouveaux téléphones pliables et appareils portables en août. La société a également présenté en avant-première de nouveaux modèles pour téléphones et tablettes pliables plus tôt cette année, laissant entendre que la société pourrait envisager de s’étendre au-delà du Z Fold et du Z Flip dans un proche avenir.

Bien que Samsung lance régulièrement de nouveaux produits dans de nombreuses catégories, y compris les téléviseurs, les appareils électroménagers et les moniteurs, je suis surtout intéressé par la direction que prennent ses appareils mobiles. Samsung est l’un des les plus grands fabricants de smartphones au monde par part de marché, ce qui signifie qu’elle a plus d’influence que la plupart des autres entreprises technologiques sur les appareils que nous transportons dans nos poches chaque jour. Les appareils portables sont également devenus une grande partie de la façon dont Samsung entend différencier ses téléphones de ceux des autres fabricants d’appareils Android. C’est une stratégie pour créer un réseau de produits qui maintiennent les gens accrochés, un peu comme la gamme d’appareils d’Apple.

Voici les rumeurs de produits Samsung que j’ai le plus hâte de voir cette année, sur la base de rumeurs, de fuites et du calendrier habituel de lancement des produits de l’entreprise.

Galaxy Z Fold 5

Le Galaxy Z Fold 4 Patrick Hollande/Crumpe

Le prochain hybride téléphone-tablette de Samsung prendra probablement en charge le S Pen, tout comme la version actuelle. Mais la question est de savoir si le S Pen sera inclus avec l’appareil ou si Samsung continuera à le vendre séparément.

Un rapport de L’élec a suggéré que le Galaxy Z Fold 5 pourrait être le premier à avoir un S Pen intégré. Cela signifie non seulement que le stylet serait inclus gratuitement, mais que le téléphone comprendrait également un emplacement pour le stocker, tout comme sur le Galaxy S23 Ultra et S22 Ultra. Si vous souhaitez utiliser un S Pen avec le Galaxy Z Fold 4vous devez l’acheter séparément, et il n’y a aucun mécanisme pour le fixer ou le stocker dans le téléphone sans acheter un étui.

C’est un ajout apparemment petit, mais qui pourrait rendre le Galaxy Z Fold 5 beaucoup plus utile en tant qu’appareil de productivité. Cela donnerait également au Galaxy Z Fold 5 un objectif plus clair et pourrait renforcer son attrait auprès des premiers utilisateurs, artistes et preneurs de notes. Samsung pourrait cibler le même public d’acheteurs qui s’intéresse généralement au Galaxy Ultra ou à ses précédents appareils Galaxy Note.

Mais un rapport plus récent de Nouvelles ET indique que le Galaxy Z Fold 5 n’inclura pas d’emplacement de stockage pour le S Pen.

Parmi les changements les plus importants, cependant, on s’attend à ce qu’il y ait une nouvelle charnière qui pourrait se traduire par une conception plus fine. organes d’information coréens L’élec et Nouvelles ETainsi que des fuites prolifiques Univers de glaceont annoncé que Samsung mettrait en place une nouvelle charnière en forme de goutte d’eau pour le Galaxy Z Fold 5.

Samsung lance généralement de nouveaux téléphones pliables en août, nous nous attendons donc à en savoir plus à cette époque. En plus des rumeurs autour d’un S Pen inclus, le Z Fold 5 aura probablement les mises à niveau de routine du processeur et de l’appareil photo. Ce que j’espère vraiment, cependant, c’est un nouveau logiciel qui utilise mieux l’écran géant du téléphone, ainsi qu’un écran pliable avec un pli moins visible. C’est particulièrement vrai maintenant que Google a annoncé le Pixel Fold, donnant au Galaxy Z Fold une nouvelle concurrence.

Galaxy ZFlip 5

L’écran de couverture est identique à celui du Galaxy Z Flip 3. Patrick Hollande/Crumpe

Le pliable de poche de Samsung bénéficiera également probablement d’une mise à niveau vers août, tout comme le Z Fold 5 attendu. Galaxy ZFlip 4 fait déjà beaucoup de choses, et c’est l’un des téléphones pliables les plus pratiques et les plus abordables disponibles. Pourtant, Samsung peut et devrait améliorer le Z Flip de nombreuses façons. Le téléphone à clapet de Samsung pourrait bénéficier d’un écran de couverture plus grand, d’une durée de vie de la batterie plus longue et d’un appareil photo amélioré qui le rapproche de ceux que l’on trouve sur la série Galaxy S, par exemple.

Mais la principale raison pour laquelle je suis intéressé à voir ce qui va suivre pour le Z Flip est à cause de son prix. Le téléphone commence à 1 000 $ et est souvent disponible à un prix inférieur avec un échange éligible, ce qui rend le prix similaire à celui d’un téléphone premium standard non pliable. Samsung a également conservé le Galaxy Z Flip 3 dans sa gamme et a baissé son prix de 100 $ après le lancement du Z Flip 4. Cela suggère en outre que le Z Flip est en train de devenir l’option de téléphone pliable la plus abordable de Samsung.

Un Galaxy Z Flip 5 avec un processeur plus récent, un meilleur appareil photo et un écran de couverture plus grand pour le même prix que le Z Flip 4 (ou peut-être un peu moins cher) pourrait être l’un des pliables les plus convaincants à ce jour.

Galaxy bourgeons 3

Galaxy Buds 2 de Samsung Lexy Savvides / Crumpe

Si l’histoire de Samsung est une indication, les Galaxy Buds 3 pourraient arriver en août. Samsung a publié le Galaxy Buds 2 Pro en août 2022 alors que la norme Galaxy bourgeons 2 lancé en août 2021. Ce calendrier suggère que les écouteurs réguliers non Pro de Samsung pourraient devoir être mis à niveau.

Nous n’avons pas encore vu beaucoup de fuites sur les prochains Galaxy Buds. Cependant, étant donné que les Galaxy Buds réguliers sont censés être une alternative plus abordable au modèle Pro, nous pouvons probablement nous attendre à ce qu’ils coûtent beaucoup moins cher que les Galaxy Buds 2 Pro. Ces écouteurs sont généralement au prix de 229 $ par rapport aux 150 $ Galaxy Buds 2. Bien que nous ne sachions pas à quoi nous attendre, les Buds 3 pourraient bénéficier d’une meilleure résistance à l’eau et d’une suppression du bruit.

Casque Galaxy VR

Une photo du casque Gear VR de Samsung, qui nécessitait un smartphone pour fonctionner, à partir de 2017. Sarah Tew / Crumpe

Cela s’annonce déjà comme une grande année pour les casques de réalité virtuelle et augmentée. Apple devrait introduire un casque VR, et la PlayStation VR 2 vient d’arriver en février. Samsung a été étonnamment absent de l’espace VR ces dernières années, mais cela pourrait bientôt changer.

Samsung a annoncé en février qu’il travaillait avec Qualcomm et Google sur une nouvelle plateforme de réalité mixte. La société n’a pas mentionné si des produits spécifiques étaient en cours de développement, ni fourni de calendrier pour les futurs matériels ou services de réalité mixte.

« Il s’agit davantage d’une annonce déclarative sur la manière dont nous allons réussir à construire l’écosystème XR », a déclaré TM Roh, président de la division mobile de Samsung, par l’intermédiaire d’un traducteur dans une interview avec CNET avant l’annonce.

La révélation vient après un rapport de ETNouvelles a suggéré que Samsung publierait un casque de réalité étendue pour les développeurs en 2023, selon une traduction anglaise de l’histoire.

Comme il n’y a pas beaucoup de détails, il est difficile de savoir à quoi s’attendre. Mais Sameer Samat, vice-président de la gestion des produits de Google pour Android, a déclaré lors de Google I/O 2023 que la société partagerait plus sur son partenariat « XR immersif » plus tard cette année.

Un nouveau type de Galaxy pliable

Samsung a présenté ses concepts d’affichage au CES 2023. David Katzmaier/Crumpe

Samsung n’a pas mentionné de plans pour les futurs pliables au-delà des séries Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip, mais il a certainement beaucoup d’idées à choisir. Au CES 2023, Samsung a présenté sa gamme de concepts d’affichage « Flex », y compris le Flex Hybrid bien nommé. Cet appareil est doté d’un écran pliable de la taille d’une tablette qui s’étend en glissant lorsqu’il est ouvert pour offrir encore plus d’espace à l’écran.

Le Flex Hybrid a cependant attiré mon attention, car je peux comprendre le potentiel des tablettes pliables. Les tablettes sont intrinsèquement plus grandes que les téléphones, donc la possibilité de les rendre plus portables en les pliant en deux semble plus nécessaire. Les tablettes sont également généralement utilisées comme appareils secondaires pour des tâches telles que regarder des films, lire ou travailler. Avoir un affichage qui pourrait se transformer pour s’adapter à différentes circonstances semble intéressant.

Samsung a également montré quelques notions dans le cadre de la semaine d’affichage SID en mai, y compris le Rollable Flex, qui s’étend jusqu’à cinq fois sa longueur lorsqu’il est déplié.

Il n’est pas clair si l’un d’entre eux se transformera en produits réels. Mais il est important de se rappeler que le Galaxy Z Fold a également commencé comme un concept.

Montre Galaxy 6

La montre Galaxy 5 Lexy Savvides / Crumpe

Samsung n’a pas dit grand-chose sur ses futurs projets de smartwatch, à part révéler que son nouveau logiciel One UI 5 Watch fera ses débuts sur de nouvelles montres plus tard cette année. Il n’y a pas encore eu beaucoup de fuites ou de rumeurs sur la Galaxy Watch 6. Mais si la société suit son calendrier habituel, nous devrions voir de nouvelles montres Galaxy en août.

L’une des rares fuites à avoir fait surface jusqu’à présent provient d’un leaker bien connu qui passe par l’avatar Twitter Univers de glace, qui dit que la lunette tournante bien-aimée reviendra dans la version haut de gamme de la Galaxy Watch 6. Sinon, les montres à venir auront probablement les mêmes capteurs de santé que ceux des Galaxy Watch 5 et 5 Pro, notamment ceux permettant de mesurer la composition corporelle. , l’oxygène sanguin et la prise d’un ECG entre autres. Il y a aussi un capteur de température cutanée qui n’est toujours pas encore actif dans la Galaxy Watch 5 et la Watch 5 Pro.

Samsung Puce Exynos W920 qui alimente la Galaxy Watch 5, a permis de meilleures performances pour les graphiques 3D comme les avatars emoji et des lancements d’applications plus rapides. On ne sait pas si Samsung développera une nouvelle puce pour la Galaxy Watch 6, mais j’espère voir une durée de vie de la batterie plus longue malgré tout. Depuis Pomme et Qualcomm ont tous deux fait des efforts pour étendre les fonctionnalités des smartwatches en mode basse consommation, il ne serait pas surprenant de voir Samsung emprunter cette voie également.

Samsung expérimente déjà différentes opportunités pour que ses appareils portables et téléphones fonctionnent ensemble de nouvelles manières. Par exemple, il a récemment annoncé une mise à jour logicielle pour les Galaxy Buds 2 Pro qui permettra aux écouteurs de capturer un son à 360 degrés lors de l’enregistrement vidéo avec un téléphone Galaxy. Il a également étendu l’application Camera Controller pour les Galaxy Watch 4 et 5 pour inclure la prise en charge du zoom. Espérons que nous en verrons plus avec la Galaxy Watch 6.

Nous en saurons plus sur les projets futurs de Samsung à l’approche du mois d’août. Mais si le cycle de lancement de Samsung en 2023 ressemble à celui de l’année dernière, nous pouvons nous attendre à voir de nouveaux pliables et plus encore.