Galaxy Z Fold 4: le téléphone pliable de Samsung obtient un meilleur design, même prix élevé

Que ce passe-t-il Samsung a annoncé le Galaxy Z Fold 4, son tout nouveau téléphone pliable grand format. Pourquoi est-ce important Samsung considère les téléphones pliables comme la clé de l’avenir de sa gamme d’appareils mobiles. En tant que l’un des plus grands fabricants de smartphones au monde, Samsung influence le marché au sens large. Et après Samsung lancera le Galaxy Z Fold 4 le 26 août pour 1 800 $.

Samsung a présenté son nouveau Galaxy Z Fold 4 la semaine dernière Événement déballé. La conception modifiée de ce téléphone pliable haut de gamme devrait rendre son mode téléphone plus facile à utiliser que celui des modèles précédents. De plus, il reçoit un nouveau logiciel qui tire parti de son écran pliable, ainsi que des mises à niveau de routine du processeur et de l’appareil photo. Il commence à 1 800 $ (1 649 £, 2 499 AU $) et sera mis en vente le 26 août.

Samsung a été l’un des premiers à entrer sur le marché en lançant son premier Galaxy Fold appareil en 2019. Il domine le marché des téléphones pliables par une large marge en termes d’expéditions, selon les estimations de Afficher les consultants en chaîne d’approvisionnement et Omdia. Mais les téléphones pliables représentent toujours une tranche de le marché élargi de la téléphonie mobile. Les nouveaux Z Fold 4 et Z Flip 4 sont la dernière tentative de Samsung pour changer cela en remédiant à certaines des plus grandes critiques des modèles précédents, rendant potentiellement les pliables plus attrayants pour un public plus large.

Le Galaxy Z Fold 4, par exemple, a un écran de couverture plus large qui ressemble plus à un téléphone ordinaire non pliable lorsqu’il est fermé. Le changement rend les applications plus naturelles puisque l’écran du Z Fold 4 n’est pas aussi étroit. La différence est certainement perceptible par rapport au Galaxy Z Fold 3, mais l’écran n’est toujours pas aussi large qu’un téléphone standard tel que le Galaxy S22 ou l’iPhone 13.

Samsung fait également plus pour rendre le Galaxy Z Fold 4 utile lorsque son écran est plié à moitié. Le mode Flex, qui divise une application entre les parties supérieure et inférieure de l’écran lorsque le Z Fold est ouvert, obtient une nouvelle fonctionnalité. Vous pourrez utiliser la moitié inférieure de l’écran comme pavé tactile pour contrôler le contenu de la moitié supérieure, comme le pavé tactile d’un ordinateur portable.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Première prise du Samsung Galaxy Z Fold 4 : écran de couverture plus grand,…

5:43



Cela devrait faciliter la navigation dans les applications en mode Flex, car vous n’aurez pas à masquer la partie supérieure de l’écran avec votre doigt pendant que vous faites défiler. Le Galaxy Z Flip 4 récemment annoncé bénéficie également de cette fonctionnalité, et Samsung indique qu’il évaluera son intégration aux anciens appareils Galaxy Z Fold et Flip. Samsung affirme également que le Z Fold 4 est le premier appareil à être livré avec Android 12L, la version d’Android optimisée pour les tablettes. L’un des ajouts les plus notables d’Android 12 est la nouvelle barre des tâches du Z Fold 4, qui devrait faciliter le passage d’une application à l’autre.

La conception globale du Z Fold 4 est généralement la même, mais Samsung affirme que le Z Fold 4 a une construction plus robuste. L’extérieur est protégé par Gorilla Glass Victus Plus, tandis que l’écran interne de la taille d’une tablette serait 45 % plus durable. Samsung affirme également que l’écran intérieur du Z Fold 4 est plus lumineux que celui de son prédécesseur et que la caméra intérieure sous-écran est moins visible. Comme la version précédente, le Z Fold 4 est également compatible avec le S Pen.

Sinon, le Galaxy Z Fold 4 reçoit les mises à niveau de l’appareil photo et du processeur que vous attendez d’une mise à jour annuelle du téléphone. La caméra est particulièrement remarquable; Samsung met à niveau le système de caméra à triple objectif du Z Fold 4 vers un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur ultra large de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels. Ce téléobjectif prendra en charge le zoom optique jusqu’à 3x et le zoom numérique jusqu’à 30x. Samsung apporte également le La photographie améliorée en basse lumière du Galaxy S22 au Z Fold 4 et au Flip 4.

Lisa Eadicicco/Crumpe



La plupart des personnes intéressées par le Galaxy Z Fold se soucient probablement plus de l’écran intérieur géant du téléphone que de l’appareil photo. Mais à un prix aussi élevé, le Z Fold 4 devrait avoir un appareil photo qui correspond ou dépasse au moins ceux trouvés sur les téléphones non pliables de Samsung. Les appareils photo du Galaxy Z Fold 4 sont certainement un pas dans la bonne direction, représentant une mise à niveau notable par rapport aux objectifs larges, téléobjectifs et ultra larges de 12 mégapixels du Z Fold 3. Mais le Galaxy S22 Ultra est toujours le téléphone avec appareil photo haut de gamme de Samsung.

Le Z Fold 4 fonctionnera également sur le processeur Snapdragon 8 Plus Gen 1 de Qualcomm, qui est une version plus récente et légèrement améliorée de la puce trouvée dans la gamme Galaxy S22. La capacité de la batterie reste également la même à 4 400 mAh, ce qui est dommage – Patrick Holland de CNET a été déçu par la durée de vie de la batterie du Galaxy Z Fold 3.

Lisa Eadicicco/Crumpe



Dans l’ensemble, le Galaxy Z Fold 4 est une version plus raffinée et raffinée du Galaxy Z Fold 3. Samsung semble mieux comprendre à qui sont destinés ces appareils, maintenant qu’ils existent depuis environ trois ans. Avec son grand écran et sa compatibilité S Pen, Samsung positionne le Z Fold 4 comme un appareil de productivité, un peu comme le Galaxy Note éteint. Établir cette direction signifie que Samsung peut se concentrer sur l’ajout de nouvelles fonctionnalités uniques et spécifiques au Z Fold, plutôt que de simplement s’assurer que les applications fonctionnent correctement sur les différentes tailles d’écran du Fold.

À 1 800 $, le Z Fold 4 est toujours difficile à vendre. Et bien que ces nouvelles fonctionnalités soient un signe de progrès, elles pourraient ne pas suffire à séduire les utilisateurs de téléphones non pliables. Mais c’est un pas de plus pour déterminer quel rôle, le cas échéant, les pliables pourraient jouer dans nos vies.

Pour en savoir plus, jetez un œil au Galaxy ZFlip 4, Montre Galaxy 5, Galaxy Buds 2 Pro et tout le reste annoncé par Samsung.