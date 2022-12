Galaxy Z Fold 4, Flip 4 obtiennent une mise à niveau Android majeure

Verizon expédie maintenant la mise à niveau Android 13 (One UI 5) vers le nouveau Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4. Nous savons que les propriétaires devenaient un peu impatients pour cela, alors voilà et nous pouvons tous commencer à nous installer.

Curieux de savoir ce que contient cette mise à jour ? Nous en avons longuement parlé maintenant, alors consultez les détails ici. Au-delà d’Android 13, ces deux appareils sont également mis à jour avec le correctif de novembre.

Numéros de version du logiciel mis à jour

Galaxy Z Fold 4 – F936USQU1BVKB

– F936USQU1BVKB Galaxy ZFlip 4 – F721USQU1BVKB

Bon vendredi, propriétaires de Z Fold 4 et Flip 4. Voici les bonnes choses.

// Verizon [2]