Galaxy Z Fold 3 obtient une approbation majeure et une confirmation de fonctionnalité

Je me suis réveillé ce matin avec quelques nouvelles listes FCC pour deux téléphones Samsung qui intéressent tout le monde dans les pliables. Le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 se sont arrêtés pour approbation et ont révélé plusieurs détails sur chacun, dont un que nous avons attendu quelques générations de Z Fold.

le Galaxy Z Fold 3 est l’appareil important des deux, commençons donc par celui-ci, qui porte le numéro de modèle SM-F926U. Le Galaxy Z Fold 2 était le SM-F916 et le Galaxy Fold d’origine était le SM-F900. Vous savez que c’est le prochain Z Fold à cause de ce schéma de numéro de modèle, mais aussi parce que les documents de la FCC décrivent le téléphone des dizaines de fois comme fonctionnant lorsqu’il est plié ou déplié.

Dans une révélation un peu amusante, la FCC a confirmé que le Z Fold 3 prendra effectivement en charge un stylet Samsung S-PEN. Nous espérions que cela arriverait avec le Z Fold 2, mais Samsung l’a retenu. Alors oui, le Z Fold 3 fonctionnera avec un stylet et nous ne pourrions pas être plus excités d’ouvrir l’application de livre de coloriage sur la prochaine petite bête carrée pliante.

De plus, la FCC nous a dit que nous avons un appareil avec toute la connectivité appropriée que vous voudriez de ce qui devrait être un téléphone très cher. Vous avez une prise en charge complète de la 5G de toutes les bandes, UWB, NFC et WiFi 6. Le Z Fold 3 prend également en charge le chargement sans fil, tout comme le Z Fold 2.

En ce qui concerne la Galaxy Z Flip 3, vous regardez le numéro de modèle SM-711U. Il prend également en charge toutes les principales bandes 5G que vous souhaitez, ainsi que le NFC, le chargement sans fil et le WiFi 6. Aucun UWB n’a été mentionné. Je n’ai pas non plus vu de mention du support S-PEN.

Avec les approbations de la FCC ici, Samsung ne devrait pas tarder à annoncer ses deux prochains pliables. Les rumeurs ont actuellement août comme mois cible.

