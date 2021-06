Galaxy Z Fold 3 en vert est le jeu

Grâce à une nouvelle fuite, nous avons une idée des couleurs que Samsung proposera pour le prochain Galaxy Z Fold 3. Honnêtement, ils ont tous l’air bien, mais je pense qu’il est prudent de supposer que la plupart des gens achèteront leur nouveau pliable de fantaisie dans cette nouvelle couleur vert foncé détaillée. C’est tout simplement trop beau pour résister, du moins, c’est ce que je pense.

Au-delà des couleurs, le téléphone a l’air plus raffiné que jamais. Nous pouvons voir une configuration de triple caméra arrière, un magnifique écran de couverture avant avec un fond d’écran qui bloque de manière experte tout indice sur la situation de la lunette, et l’écran intérieur a l’air très bien. Pour ce téléphone, imaginez un Galaxy Z Fold 2 avec une expérience de caméra mise à jour et quelques ajustements matériels mineurs. Il n’y avait pas grand-chose d’autre nécessaire pour le Z Fold 2 de l’année dernière, donc je ne peux pas imaginer que Samsung nous impressionnera avec de nombreuses mises à niveau pour l’itération de cette année.

Jetez un œil aux couleurs que nous connaissons jusqu’à présent ci-dessous. Il y a le vert sexy, une couleur prisme claire et le noir. Tout est très joli, mais encore une fois, ce vert va être le bon.

Si les rapports précédents étaient exacts en affirmant que la nouvelle gamme de téléphones pliables sera moins chère que celle de l’année dernière, j’espère voir beaucoup plus de personnes se lancer dans le jeu pliable. Ils sont amusants !

