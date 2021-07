Galaxy Z Fold 2 à 300 $ de rabais est certainement tentant

Avec de nouveaux pliables à l’horizon, Samsung a marqué son actuelle Galaxy Z Fold 2 en vente, jusqu’à seulement 1499 $ avec une économie instantanée de 300 $. Pour cet appareil, de loin le meilleur pliable du marché, c’est un bon prix.

Critique : Galaxy Z Fold 2

Si vous êtes curieux de savoir si le Z Fold 2 est un bon achat en ce moment, étant donné que le Galaxy Z Fold 3 n’est disponible que dans un mois environ, ce n’est pas une question très facile à répondre. Vous voyez, même si c’est génial que l’appareil ait été réduit, et c’est sûrement un téléphone fantastique, nous avons lu des rapports indiquant que la nouvelle gamme d’appareils pliables Galaxy sera moins chère que ce que nous avons vu auparavant. Par exemple, disons que le nouveau Galaxy Z Fold 3 commence aux alentours de 1750 $ ? Cela pourrait valoir la peine pour certains d’attendre et de voir. Le Galaxy Z Fold 3 verrait probablement les nouvelles versions du logiciel en premier et viendrait avec des spécifications améliorées. Il y a beaucoup à peser, mais en l’état, le Galaxy Z Fold 2 est un appareil génial.

