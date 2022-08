Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4 – Samsung Global Newsroom

Le monde est en constante évolution et les utilisateurs d’aujourd’hui s’adaptent plus rapidement que jamais. Les concepts d’innovation et d’ingéniosité sont constamment redéfinis et les tendances vont et viennent en un clin d’œil. De nouvelles tentatives juste pour être nouvelles ne peuvent plus intriguer ou satisfaire les utilisateurs d’aujourd’hui.

Comprenant cela, Samsung Electronics consacre énormément d’efforts et de savoir-faire au perfectionnement de chaque composant de ses produits, et des sommes incroyables d’investissement et d’attention sont concentrées sur les moindres détails esthétiques. Les derniers résultats d’un tel réglage fin, Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4, possèdent donc cette valeur de conception de base qui ne peut venir que d’un tel processus : être capable de correspondre vraiment au potentiel des utilisateurs.

Simplifié à la perfection

Le Galaxy Z Flip4 et le Galaxy Z Fold4 sont tous deux passés par des étapes de développement méticuleuses afin d’affiner leur conception jusqu’à la perfection.

Élégant et équilibré

Lors de la conception du Galaxy Z Flip4 et du Galaxy Z Fold4, Samsung s’est entièrement concentré sur l’essence des appareils pour offrir des expériences plein écran immersives inégalées. Les bords redressés et les charnières plus fines créent des conceptions parfaitement coupées, plates et compactes qui offrent une prise en main beaucoup plus confortable.

Le rapport d’écran du Galaxy Z Fold4 a également été optimisé en tenant compte des aspects les plus importants de l’utilisation quotidienne pour équilibrer la convivialité, la capacité de poche et les expériences immersives de l’écran principal.

Poli et raffiné

L’écran arrière en verre des derniers pliables de Samsung a été conçu pour exprimer les couleurs avec beaucoup plus de densité tout en offrant une sensation naturelle mais sensuelle grâce à son traitement de la brume. La finition métallique brillante des cadres, quant à elle, s’harmonise avec le verre mat mat, contribuant à la forme générale simple et concise des appareils.

Pour le Galaxy Z Flip4, les concepteurs de Samsung ont inclus un décor métallique accrocheur pour souligner davantage l’expérience de l’appareil photo amélioré tout en conservant un design simple qui capture la composition homogène de l’écran de couverture et de l’appareil photo de l’appareil.

Pour le Galaxy Z Fold4, la décoration de l’appareil photo et la vitre arrière se rejoignent pour compléter la conception de l’appareil, accentuant la disposition horizontale de la conception de l’appareil photo de l’appareil.

Une nouvelle vague de couleurs

Afin d’offrir aux utilisateurs une plus grande liberté esthétique lors de l’utilisation de leurs appareils, les appareils de la nouvelle gamme pliable sont disponibles dans une gamme d’échantillons de couleurs élégants et énergisants.

La teinte signature de la série, Bora Purple, incarne l’héritage coloré de la série Galaxy pour le Galaxy Z Flip4, tandis que la teinte or rose brillante et élégante constitue un choix plus neutre. Cette nouvelle gamme de teintes comprend également une teinte bleue nette et lisse et une teinte graphite simple et invitante. Les tons pastel des options de couleurs du Galaxy Z Flip4 apportent à la fois nouveauté et familiarité à l’appareil, tout en reflétant les dernières tendances en matière de couleurs.

Pour le Galaxy Z Fold4, les utilisateurs peuvent choisir entre l’élégante teinte Graygreen inspirée de la nature, la teinte beige chaude et neutre et l’emblématique teinte Phantom Black qui incarne l’esprit original de la série Galaxy. Chaque échantillon de couleur a été soigneusement mélangé pour des expériences utilisateur plus profondes et saisissantes.

Dévoiler de nouvelles possibilités

Les améliorations qui font progresser l’expérience unique de ces pliables de nouvelle génération sont cruciales pour la conception du Galaxy Z Flip4 et du Galaxy Z Fold4.

Fonctionnalité unique en son genre

Panneau du mode Flex du Galaxy Z Flip41 Le panneau de mode est désormais livré avec un pavé tactile qui prend en charge une gamme de gestes, permettant aux utilisateurs de naviguer dans leur appareil plus rapidement et plus facilement que jamais auparavant avec des gestes pris en charge tels que le zoom avant ou arrière et le retournement des pages.

De plus, l’écran de couverture du Galaxy Z Flip4 offre des expériences utilisateur encore plus riches. Plus de widgets, y compris le calendrier, la scène SmartThings et l’appel direct, sont désormais pris en charge sur l’écran de couverture, et un simple balayage vers l’écran de couverture fait apparaître un large éventail de fonctionnalités sur l’écran des paramètres rapides, y compris les commandes de son et de luminosité, Wi-Fi, Bluetooth et mode avion. Les utilisateurs peuvent également répondre à leurs messages directement depuis l’écran de couverture en utilisant non seulement des messages prédéfinis, mais également la fonction Speech-to-Text et même des emojis.

Le processus de prise de selfies avec l’écran de couverture a également été amélioré pour offrir des expériences utilisateur entièrement nouvelles. Contrairement aux modèles précédents, où Quick shot était désactivé lorsque l’appareil était déplié, les utilisateurs peuvent continuer à utiliser leur appareil photo même lorsque l’appareil est déplié à un certain angle, ce qui permet de prendre des selfies sous différents angles et perspectives. Les utilisateurs peuvent également profiter d’images de prévisualisation améliorées sur l’écran de couverture qui reflètent le rapport réel de la photo, ainsi que du mode portrait, pour de meilleures expériences de selfie, même lorsqu’ils sont en déplacement.

Une merveille multitâche

La fonction de barre des tâches du Galaxy Z Fold4 fait passer la productivité et l’efficacité offertes par un grand écran à un niveau supérieur. La disposition continue de la barre des tâches à partir du Hotseat offre plus de cohérence visuelle, et les utilisateurs peuvent créer une barre des tâches avec leurs applications les plus fréquemment utilisées pour basculer entre elles de manière transparente. De plus, d’une simple pression sur le bouton Toutes les applications à l’extrême gauche de la barre des tâches, les utilisateurs peuvent profiter d’un accès instantané à toutes leurs applications.

Le Galaxy Z Fold4 a également été conçu pour tirer parti de chaque pouce de son écran large pour offrir des expériences multitâches vraiment efficaces. Les utilisateurs peuvent rapidement activer plusieurs fenêtres à l’aide de la méthode glisser-déposer ou enregistrer une paire d’applications préférées directement dans la barre des tâches. Les utilisateurs peuvent également créer des écrans partagés à l’aide de poignées de fenêtre ou de gestes simples,2 ou utilisez Multi-window dans un style pop-up pour un multitâche à multiples facettes qui répond aux besoins de chaque utilisateur.

Pour des expériences de prise de photos plus précises, un zoom 20x en mode Capture View avec l’appareil photo principal active une carte de zoom plus grande sur la gauche de l’écran qui affiche une vue panoramique de l’aperçu de l’image. De plus, lorsqu’un utilisateur active la fonction d’aperçu de l’écran de couverture, il lui suffit d’appuyer sur le bouton selfie dans le coin supérieur gauche pour profiter du contrôle total de l’appareil photo du Galaxy Z Fold4 directement depuis l’écran de couverture pour des expériences de selfie encore meilleures.

Captiver les utilisateurs grâce à la couleur avec le sur-mesure

Avec le Galaxy Z Flip4, les utilisateurs ont plus de liberté que jamais pour personnaliser le design de leur appareil. Le programme étendu Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition comprend cinq options d’abat-jour en verre brillant — Jaune, Blanc, Marine, Kaki et Rouge — et trois couleurs de cadre — Argent, or et noir — que les utilisateurs peuvent mélanger et assortir pour créer leur propre design d’appareil.

Des couvertures pour vous accompagner tout au long de la journée

Inspiré par le confort et la sensation de porter un portefeuille en cuir haut de gamme, l’étui en cuir du Galaxy Z Flip4 a subi une refonte complète avec des résultats élégants. De plus, la coque en silicone avec sangle et la coque en silicone avec anneau continuent d’associer une utilisation pratique à des designs tendance.

Afin de correspondre à la conception améliorée du Galaxy Z Fold4, à la fois l’étui Standing Cover with Pen, connu pour améliorer le S Pen de l’utilisateur3 expérience, et la coque en silicone avec sangle, initialement rendue populaire avec le Galaxy Z Flip, a également été repensée. Pour ceux qui recherchent confort et style avec leur choix d’étui, l’élégant étui debout, qui complète parfaitement le grand écran de l’appareil, et l’étui en cuir, pour une sensation haut de gamme, font également partie de la gamme d’étuis du Galaxy Z Fold4.

Se distinguer des autres

Les options d’horloge de l’écran de couverture du Galaxy Z Flip4 sont désormais disponibles dans une variété de styles que l’utilisateur peut exploiter pour exprimer ses sentiments et ses sentiments quotidiens, tout comme on peut assortir ses vêtements à son humeur. Des conceptions les plus simples à toutes sortes de conceptions graphiques, les sélections disponibles pour le cadran de l’appareil sont plus variées que jamais, un choix de conception basé sur la nature innombrables des différents modes de vie d’aujourd’hui.

Les utilisateurs peuvent également choisir parmi des images, des GIF et des vidéos pour l’arrière-plan de leur écran de couverture, et peuvent même faire correspondre leur écran de couverture à leur thème Galaxy pour des expériences d’appareil plus harmonieuses et cohérentes.

Le processus de conception derrière le Galaxy Z Flip4 et le Galaxy Z Fold4 est allé au-delà de la simple recherche de « nouveauté » et a plutôt exploité une innovation incessante pour permettre aux utilisateurs d’atteindre le plein potentiel de leur style de vie, ainsi que pour permettre l’expression authentique de qui l’utilisateur est à un instant donné.

Avec Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4, les deux derniers entrants dans la gamme pliable défiant les genres de la société, Samsung continue d’étendre les expériences de ses utilisateurs dans de tout nouveaux domaines de l’expérience pliable.

* Les images présentées sont uniquement à des fins d’illustration et peuvent différer du produit réel. Les spécifications du produit peuvent varier selon le pays, la région, le modèle et l’opérateur.

1 Le mode Flex est également pris en charge sur le Galaxy Z Fold4. Le mode Flex doit d’abord être activé via Labs dans les paramètres. Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge le mode Flex.

2 Pour utiliser cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent d’abord activer Quick via Labs dans les paramètres.

3 Stylet S vendu séparément.