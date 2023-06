Galaxy Z Flip4 contre Find N2 Flip : notre examen à long terme de Flip

Introduction

Le facteur de forme de smartphone pliable le plus vendu au monde est le style flip. Oppo a rejoint la mêlée à l’échelle mondiale cette année avec le lancement international du Find N2 Flip – un appareil qui est très évidemment destiné à concurrencer de front le Galaxy Z Flip4 de Samsung, la dernière itération de la ligne pliable la plus vendue au monde. Si vous avez des doutes, regardez-les simplement – le Find N2 Flip ressemble tellement à son homologue fabriqué par Samsung que même leurs coloris violets sont presque identiques.

Avec tout cela à l’esprit, nous avons décidé d’examiner ces deux examens à long terme, mais il n’y aura pas deux examens à long terme distincts – ils sont tellement similaires l’un à l’autre que nous avons pensé qu’une meilleure option serait de créer notre premier examen comparatif à long terme. C’est donc le Galaxy Z Flip4 contre Find N2 Flip tout le long.

Nous allons parcourir toutes les sections habituelles, en nous concentrant sur les mêmes choses que nous faisons habituellement dans les examens à long terme – c’est juste que, dans ce cas, il y aura deux téléphones pour parler au lieu d’un, et nous vous laisserons savoir comment ils se comparent directement dans chaque domaine, ainsi que celui qui « gagne » une catégorie spécifique selon notre point de vue subjectif. Il n’y aura cependant pas de « score final », car il ne s’agit pas de dire que l’un est meilleur que l’autre – ils ont tous les deux leurs forces et leurs faiblesses, et nous voulons souligner lesquelles pour que, si vous êtes Si vous cherchez à acheter un appareil dans ce facteur de forme, vous pouvez prendre une décision éclairée.

C’était amusant d’alterner entre le Galaxy Z Flip4 (que nous appellerons désormais « Flip4 ») et le Find N2 Flip (« N2 Flip » à partir de maintenant, pour notre santé mentale), et même de les utiliser côte à côte parfois, juste pour avoir une meilleure idée de leurs similitudes et de leurs différences. Spoiler rapide : ils sont en effet très proches dans certains domaines, mais aussi peut-être étonnamment éloignés les uns des autres à certains égards importants. Nous aborderons tout cela dans les prochaines pages de cette revue, alors pourquoi ne pas vous joindre à nous ?