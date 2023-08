Galaxy Z Flip 5, Fold 5 Obtenez la première mise à jour

Si vous avez acheté un Galaxy Z Flip 5 ou Galaxy Z Fold 5 au lancement, il se peut qu’une mise à jour vous attende à télécharger. C’est du moins selon Verizon, qui suggère soit que ces téléphones sur son réseau ont besoin d’une mise à jour prête à l’emploi, soit qu’ils établissent le record de la première version du logiciel que chacun devrait exécuter.

Verizon a publié cette semaine des informations de mise à jour pour chaque téléphone, indiquant que les nouveaux téléphones pliables de Samsung reçoivent un logiciel qui « fournit des améliorations de performances et les correctifs de sécurité Android les plus récents sur votre appareil ». Comme il s’agit toujours des mises à jour de juillet et que nous sommes à mi-août, cette dernière partie n’est pas correcte, mais nous prendrons toutes les améliorations de performances que nous pourrons obtenir.

Pour ceux qui possèdent l’un de ces téléphones, voici les versions à rechercher:

Galaxy Z Fold 5 : F946USQU1AWG4

: F946USQU1AWG4 Galaxy ZFlip 5: F731USQU1AWG3

MISE À JOUR 8/15: OK, Verizon venait en effet de vous dire la version de départ pour le Flip 5 et le Fold 5, car ils ont maintenant publié les détails de la première mise à jour, qui comprend le correctif de sécurité d’août. Vous trouverez ci-dessous les numéros de build de cette première mise à jour.

Galaxy Z Fold 5 : F946USQS1AWH3

: F946USQS1AWH3 Galaxy ZFlip 5: F731USQS1AWH3

Je dois souligner que l’unité d’examen Galaxy Z Flip 5 que j’ai exécute la version F731U1UEU1AWG5.

Pour vérifier la mise à jour, rendez-vous dans Paramètres> Mise à jour logicielle> Télécharger et installer.

// Verizon