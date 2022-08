Galaxy Z Flip 4 & Fold 4 avis | Charge rapide 126

Nous sommes de retour et prêts à examiner les deux derniers modèles pliables de Samsung, ainsi que les Buds 2 Pro et les deux nouveaux modèles Galaxy Watch 5. Juste à temps pour attendre avec impatience ce que nous attendons du lancement de l’iPhone 14 qui vient d’être confirmé par Apple.

Lewis, Dom et Henry ont tous passé les deux dernières semaines à tester divers éléments du kit Samsung, et nous avons nos bonnes prises à portée de main alors que nous examinons le Z Flip 4, le Z Fold 4, les deux modèles Galaxy Watch 5 et le Galaxy Bourgeons 2 Pro. Est-ce une année exceptionnelle pour Samsung, ou une sorte de similitude ?

Pour ne pas être en reste, Apple en a profité hier pour confirmer son prochain événement, officiellement prévu le 7 septembre. Avec l’iPhone 14 presque certain d’apparaître, qu’attendons-nous des nouveaux téléphones – et quel autre matériel Apple annoncera-t-il à côté d’eux

Vous pouvez regarder l’intégralité de l’émission dans le lecteur YouTube ci-dessus. Alternativement, si vous préférez écouter plutôt que regarder, abonnez-vous à Fast Charge sur Spotify ou Apple Podcasts.

