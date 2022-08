Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 : spécifications, prix et plus

Nous ne sommes qu’à quelques jours du dévoilement du Galaxy ZFlip 4 et Galaxy Z Fold 4 de Samsung. Naturellement, Internet fait son travail et gâche toutes les surprises possibles, nous avons donc pensé que nous pourrions aussi bien participer et partager tout ce que nous avons repéré sur le Web jusqu’à présent. Nous avons rapporté les spécifications, ainsi que toutes les images que vous pourriez espérer. Faisons-le.

Galaxy ZFlip 4

Le Galaxy Z Flip est de loin la gamme pliable la plus populaire de Samsung, représentant 70 % de ses ventes pliables. Pour 2022, Samsung envisage une mise à niveau relativement progressive de l’appareil, selon les fuites que nous avons vues jusqu’à présent. Pour commencer, la bordure autour de l’écran toujours de 6,7 pouces a été rétrécie, ainsi qu’une charnière réaménagée qui devrait rendre l’appareil encore plus compact. Les spécifications de l’écran Dynamic AMOLED sont signalées comme une résolution de 2640 x 1080 avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. L’écran de la couverture avant serait le même de 1,9 pouces avec la même résolution de 512 x 260 que le Z Flip 3.

Les autres caractéristiques comprennent un processeur Snapdragon 8 Gen 1 fabriqué par Qualcomm, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, deux caméras arrière (2 x 12 MP), une caméra frontale 10 MP, un lecteur d’empreintes digitales latéral, un indice de résistance à l’eau IPX8, une batterie de 3 700 mAh (augmentée de 400 mAh). ), charge 25 W, charge sans fil 15 W et Android 12.

Côté logiciel, alors qu’il sera lancé avec Android 12, il devrait être l’un des premiers appareils Samsung à recevoir la mise à niveau vers Android 13 plus tard cette année. C’est toujours un bonus pour les nouveaux acheteurs de Samsung.

Le prix américain devrait commencer à 999 $.

Galaxy Z Fold 4

Tout comme le Z Flip 4, le Z Fold 4 semble être davantage une mise à niveau incrémentielle par rapport au modèle de l’année dernière, mais Samsung inclurait toujours les améliorations de la charnière et la taille réduite de la lunette sur le plus grand pliable. La taille de l’écran serait de 7,6 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Il est à noter que même s’il est de la même taille en diagonale, l’écran est un peu moins large et légèrement plus haut. La résolution est dite de 2176 x 1812.

Les spécifications du Z Fold 4 incluent un processeur Snapdragon 8 Gen 1, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, une configuration de caméra arrière triple (50MP principal + 12MP Ultra Wide + 10MP Telephoto), une caméra selfie sous-écran 10MP, un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté, double SIM, indice IPX8, prise en charge du S Pen (comme l’année dernière), batterie 4400 mAh (identique au Z Fold 3) et Android 12.

Comme le Z Flip 4, attendez-vous à ce que le Galaxy Z Fold 4 reçoive Android 13 avant de nombreux autres appareils Samsung. Voici une photo de l’appareil fermé, montrant un look plus compact grâce à la conception améliorée de la charnière.

Le prix du Galaxy Z Fold 4 devrait commencer à 1799 $.

Unpacked démarre le 10 août à 9 h 00, heure de l’Est (6 h 00 du Pacifique). Si vous souhaitez battre les lignes, nous vous recommandons de réserver votre nouveau Galaxy pliable en suivant le lien ci-dessous. Les offres de crédit et d’échange de précommande de Samsung sont difficiles à battre. Si quelque chose de nouveau se produit d’ici là, nous vous tiendrons au courant.

